Giá đô giảm nhẹ; thép đảo chiều đi lên; giá xăng, dầu đi ngang

(Baonghean.vn) - Thị trường cuối tuần ghi nhận nhiều mặt hàng có chiều hướng giảm giá, nhất là thép, Đô la Mỹ. Giá một số mặt khác tăng nhẹ như dầu, lợn hơi, cà phê.

Đồng Đô la Mỹ giảm nhẹ còn 23.704 đồng

Diễn biến tỷ giá USD hôm qua cho thấy, chỉ số Dollar Index (DXY), đo lường đồng USD với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) dừng ở mức 102,14 điểm với mức giảm 0,78% khi chốt phiên ngày 15/6.

Trong tháng 5, dữ liệu báo cáo cho thấy, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tại Hoa Kỳ vượt quá kỳ vọng dự kiến, trong khi doanh số bán lẻ bất ngờ tăng cao nhờ sự tăng mạnh trong mua sắm xe cơ giới và vật liệu xây dựng. Điều này có thể giúp ngăn chặn suy thoái kinh tế trong thời gian tới và báo hiệu cho một tạm dừng chính sách của Fed vào tháng 6, sau khi đã có 2 lần tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang trong năm nay.

Theo đó, sự gia tăng trong số đơn xin trợ cấp thất nghiệp đã thúc đẩy sự tin tưởng rằng, Fed sẽ không thực hiện nhiều đợt tăng lãi suất hơn trong khoảng thời gian tới đây. Irene Tunkel - chiến lược gia trưởng về vốn chủ sở hữu tại BCA Research cho biết, kết hợp với doanh số bán lẻ cao hơn dự kiến, điều này có vẻ như "nguyên liệu cho một cú hạ cánh mềm" đối với nền kinh tế Mỹ.

Dẫn theo đó kết quả là, giá Đô la Mỹ đã giảm 0,787%, trong khi đồng Euro tăng 1,06% lên mức 1,0946 USD. Shaun Osborne - Giám đốc chiến lược ngoại hối tại Scotiabank ở Toronto cho biết, "ngoài triển vọng ngắn hạn về lãi suất, đồng Đô la Mỹ có thể đối mặt với một môi trường khó khăn hơn. Chu kỳ chính sách tiền tệ toàn cầu đang tiến gần đến giai đoạn kết thúc". Sự leo thang của chu kỳ lãi suất sẽ tác động tiêu cực đến Đô la Mỹ vì nó sẽ thúc đẩy nhu cầu đặt cược rủi ro hơn đối với các nhà đầu tư.

Trong nước, Đô la Mỹ mua vào 23.513 đồng/1 USD, bán ra 23.568 đồng/1 USD. Giá Euro mua vào 25.553 đồng/1 Euro, bán ra 25.673 đồng/1 Euro.

Giá thép tăng 3 Nhân dân tệ/tấn trên sàn giao dịch

Giá thép hôm nay (16/6) giao tháng 10/2023 trên Sàn Giao dịch Thượng Hải tăng 3 Nhân dân tệ lên mức 3.741 Nhân dân tệ/tấn.

Giá thép giao kỳ hạn tháng 1/2024 tăng 12 Nhân dân tệ, lên mức 3.661 Nhân dân tệ/tấn.

Trong bối cảnh nhu cầu nội địa suy yếu do thị trường bất động sản ảm đạm, Trung Quốc tiếp tục đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu thép.

Theo số liệu Tổng Cục Hải quan Trung Quốc (GACC), xuất khẩu thép của nước này trong tháng 5 đạt 8,4 triệu tấn, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm ngoái, mức cao nhất kể từ tháng 9/2016. Tính chung 5 tháng đầu năm nay, lượng thép xuất khẩu tăng mạnh 41% so với cùng kỳ năm 36,3 triệu tấn.

Việc Trung Quốc đẩy mạnh xuất khẩu nhằm giải phóng hàng tồn kho, đồng nghĩa với việc giá bán liên tục giảm. Trong tháng 5, giá thép xuất khẩu của nước này xuống dưới 1.000 USD USD/tấn (920 USD/tấn).

Việc Trung Quốc đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu và hạ giá thép đã ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu của Việt Nam. Cả 2 điểm chuẩn đều giảm 1,5% vào phiên ngày 14/6.

Thép thanh vằn D10 CB300 trong nước giảm giá. Ngành thép Việt Nam trong 5 tháng năm tiếp tục chịu áp lực từ nhu cầu nội địa thấp và áp lực cạnh tranh từ xuất khẩu. Chính vì thế, từ ngày 8/4 đến nay, thép trong nước đã có 10 phiên giảm giá liên tiếp. Cùng với việc Trung Quốc tìm cách đẩy mạnh xuất khẩu với tốc độ giảm giá nhanh để cạnh tranh, dự báo giá thép trong nước sẽ vẫn còn có những đợt giảm giá trong thời gian tới.

Giá thép hôm nay ghi nhận thị trường trong nước tiếp tục điều chỉnh giảm giá với dòng thép thanh vằn D10 CB300. Đây là đợt giảm giá liên tiếp lần thứ 10 tính từ ngày 8/4.

Lý giải nguyên nhân giảm giá thép, các doanh nghiệp cho rằng, do cùng chung đà giảm của thế giới. Hơn nữa, giá các loại nguyên vật liệu đầu vào đang trong xu hướng giảm.

Theo Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA), giá thép xây dựng trong nước liên tục giảm trong thời gian gần đây là do nhu cầu tiêu thụ suy yếu và chi phí nguyên liệu đầu vào đã hạ nhiệt.

Sau đợt điều chỉnh mới, giá thép được ghi nhận vào ngày hôm nay của các thương hiệu cụ thể như sau:

Theo SteelOnline.vn, thương hiệu thép Hòa Phát, với thép thanh vằn D10 CB300 giảm 200 đồng, xuống mức giá 14.690 đồng/kg; dòng thép cuộn CB240 dừng ở mức 14.490 đồng/kg.

Tương tự, thương hiệu thép Việt - Ý cũng điều chỉnh giảm 200 đồng với thép thanh vằn D10 CB300 xuống mức 14.390 đồng/kg; trong khi đó, thép cuộn CB240 có giá 14.220 đồng/kg.

Thép Việt - Đức, với thép cuộn CB240 bình ổn với mức giá 14.240 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giảm 210 đồng, xuống mức 14.560 đồng/kg.

Thép Việt - Sing, với thép cuộn CB240 hiện ở mức 14.410 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giảm sâu 410 đồng, hiện có giá 14.360 đồng/kg.

Thép VAS, hiện thép cuộn CB240 ở mức 14.360 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giảm 200 đồng, có giá 14.260 đồng/kg.

Thép Việt- Nhật, với thép thanh vằn D10 CB300 giảm 210 đồng, có giá 14.460 đồng/kg; còn dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.310 đồng/kg.

Giá dầu thô thế giới giảm

Giá dầu thế giới vào sáng 16/6 (theo giờ Việt Nam) như sau: Giá dầu thô WTI giảm 0,81 USD, xuống mức 69,25 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent giảm 0,52 USD, xuống mức 74,2 USD/thùng.

Giá dầu giảm cùng lúc đồng Đô la suy yếu và dữ liệu cho thấy hoạt động lọc dầu tại nước nhập khẩu dầu thô hàng đầu Trung Quốc tăng vọt, mặc dù bối cảnh kinh tế yếu kém đã hạn chế đà tăng.

Giá bán lẻ xăng, dầu trong nước sáng 16/6 được áp dụng theo phiên điều hành ngày 12/6 của Liên Bộ Tài chính – Bộ Công Thương:

Cụ thể, xăng E5RON92 không cao hơn 20.878 đồng/lít (giữ nguyên so với giá bán lẻ hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 1,137 đồng/lít; xăng RON95-III không cao hơn 22.015 đồng/lít (giữ nguyên so với giá bán lẻ hiện hành); dầu điêzen 0.05S không cao hơn 18.028 đồng/lít (tăng 85 đồng/lít so với mức bán lẻ hiện hành); dầu hỏa không cao hơn 17.823 đồng/lít (tăng 52 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 14.719 đồng/kg (giảm 164 đồng/kg so với giá bán lẻ hiện hành).

Liên Bộ Tài chính – Bộ Công Thương thực hiện trích lập Quỹ BOG đối với mặt hàng xăng E5RON92 ở mức 228 đồng/lít (kỳ trước 300 đồng/lít), xăng RON95 ở mức 180 đồng/lít (kỳ trước 300 đồng/lít); dầu điêzen ở mức 200 đồng/lít (kỳ trước 300 đồng/lít); dầu hỏa ở mức 200 đồng/lít (kỳ trước 300 đồng/lít); dầu mazut ở mức 100 đồng/kg (kỳ trước 300 đồng/kg).

Liên Bộ cũng quyết định không chi Quỹ BOG đối với tất cả các mặt hàng xăng, dầu.