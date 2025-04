Thị trường Giá gạo hôm nay 9/4: Gạo nguyên liệu bật tăng Sự gia tăng của giá gạo ở cả thị trường nội địa và xuất khẩu cho thấy xu hướng phục hồi trong bối cảnh nguồn cung giảm và nhu cầu gạo thơm dẻo tăng cao.

Giá gạo nguyên liệu tăng, thị trường giao dịch khởi sắc

Theo cập nhật mới nhất từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, nhiều mặt hàng gạo nguyên liệu đã tăng giá. Cụ thể, gạo nguyên liệu 5451 tăng 150 đồng/kg, hiện dao động từ 9.550 – 9.750 đồng/kg. Gạo OM 380 cũng nhích thêm 50 đồng/kg, lên mức 7.800 – 7.900 đồng/kg. Gạo IR 504 ổn định ở ngưỡng 7.900 – 8.000 đồng/kg.

Giá gạo thành phẩm cũng theo đà đi lên. Gạo OM 380 hiện dao động 8.800 – 9.000 đồng/kg, còn IR 504 ở mức 9.500 – 9.700 đồng/kg. Trong khi đó, các loại phụ phẩm như tấm 3–4 và cám vẫn giữ ổn định, lần lượt ở mức 6.600 – 6.700 đồng/kg và 8.000 – 9.000 đồng/kg.

Ghi nhận tại An Giang, Lấp Vò (Đồng Tháp) và chợ Sa Đéc cho thấy lượng hàng giao dịch bắt đầu tăng nhẹ. Đặc biệt, nhiều kho lớn tại Thốt Nốt đã quay lại thị trường, tích cực thu mua các loại gạo nguyên liệu thơm dẻo như OM 18. Nhìn chung, thị trường nội địa đang có dấu hiệu khởi sắc sau thời gian nghỉ lễ.

Giá lúa giữ vững, giao dịch chậm do nguồn cung giảm

Trong khi giá gạo có dấu hiệu tăng, giá lúa tươi tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nhìn chung vẫn duy trì ổn định. Lúa IR 50404 (tươi) hiện được giao dịch ở mức 5.700 – 5.800 đồng/kg; lúa OM 18 và Đài Thơm 8 dao động 6.800 – 6.900 đồng/kg; lúa OM 5451 ở mức 5.900 – 6.000 đồng/kg. Lúa OM 380 (tươi) vẫn giữ mức 5.500 – 5.700 đồng/kg, còn Nàng Hoa 9 ở mức 6.550 – 6.750 đồng/kg.

Tại nhiều địa phương như Sóc Trăng, An Giang, Cần Thơ, Long An và Đồng Tháp, giao dịch mua bán lúa diễn ra chậm do nông dân liên tục chào giá cao trong khi nguồn lúa ngày càng khan hiếm. Thương lái phản ứng thận trọng, chỉ mua lai rai, khiến thị trường lúa chưa có sự bứt phá rõ rệt dù nhu cầu vẫn tồn tại.

Giá gạo bán lẻ ổn định, chưa biến động

Tại các chợ lẻ ở miền Tây, giá các loại gạo tiêu dùng phổ biến tiếp tục giữ ổn định. Gạo Nàng Nhen vẫn dẫn đầu với mức giá 28.000 đồng/kg. Các loại gạo thơm như Hương Lài, Jasmine, Nhật, Nàng Hoa và Sóc Thái duy trì từ 18.000 – 22.000 đồng/kg. Gạo trắng thông dụng giữ mức 17.000 đồng/kg, gạo thường dao động 15.000 – 16.000 đồng/kg.

Sự ổn định ở kênh bán lẻ cho thấy người tiêu dùng chưa chịu áp lực từ biến động giá, dù thị trường nguyên liệu có dấu hiệu tăng nhẹ.

Xuất khẩu gạo đi ngang, chờ thêm động lực

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo Việt Nam vẫn giữ mức ổn định. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), gạo 5% tấm hiện giao dịch ở mức 399 USD/tấn, gạo 25% tấm ở mức 370 USD/tấn và gạo 100% tấm là 316 USD/tấn. So với vài ngày trước, giá này không thay đổi đáng kể.

Tuy nhiên, việc giá gạo nguyên liệu tăng trong bối cảnh nguồn cung giảm và nhu cầu gạo thơm dẻo tăng trở lại có thể là tín hiệu tích cực cho xuất khẩu trong thời gian tới. Để giá gạo xuất khẩu bứt phá mạnh hơn, thị trường cần thêm yếu tố hỗ trợ từ các đơn hàng mới cũng như chính sách thúc đẩy giao thương.

Kết luận:

Thị trường gạo Việt Nam đang chuyển động tích cực trở lại với đà tăng giá nhẹ ở nguyên liệu, giao dịch nội địa khởi sắc và nhu cầu xuất khẩu ổn định. Trong bối cảnh nguồn cung hạn chế và thị trường đang phục hồi sau kỳ nghỉ lễ, xu hướng giá gạo tăng có thể sẽ tiếp tục được duy trì nếu có thêm động lực từ thị trường quốc tế.