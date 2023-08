Giá gạo thơm được đàm phán ở mức 580 - 630 USD/tấn; Giá vàng trải qua một tuần tăng mạnh

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Giá gạo thơm Việt Nam được đàm phán ở mức 580 - 630 USD/tấn

Trong tuần qua, giá gạo thơm của Việt Nam được đàm phán ở mức khoảng 580 - 630 USD/tấn.

Các thương nhân cho biết, gạo thơm Việt Nam đã có thời điểm được chào bán với giá lên đến 700 USD/tấn. Trong khi đó, gạo 5% tấm của Thái Lan được chào ở mức giá từ 650 - 655 USD/tấn và loại gạo tương tự gạo của Việt Nam được chào ở mức 620 - 630 USD/tấn.

Các nhà xuất khẩu châu Á đã tăng giá chào bán gạo khoảng 20% kể từ khi Ấn Độ ban hành lệnh cấm xuất khẩu gạo trắng không phải giống basmati vào tháng trước.

Trong tuần qua, giá gạo thơm của Việt Nam được đàm phán ở mức khoảng 580 - 630 USD/tấn.

Trước khi có lệnh hạn chế xuất khẩu gạo của Ấn Độ, gạo Thái Lan được niêm yết ở mức giá 545 USD/tấn và gạo Việt Nam ở mức giá từ 515 - 525 USD/tấn.

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, giá lúa thường tại ruộng tuần qua cao nhất là 7.900 đồng/kg, giá bình quân là 7.850 đồng/kg, tăng 64 đồng/kg. Tuy nhiên, giá lúa thường tại kho lại giảm trung bình 333 đồng/kg, ở mức 9.083 đồng/kg; giá cao nhất là 9.500 đồng/kg.

Giá các mặt hàng gạo cũng có sự giảm. Theo đó, gạo 5% tấm có giá cao nhất 14.600 đồng/kg, giá bình quân 14.486 đồng/kg, giảm 148 đồng/kg. Gạo 15% tấm có giá cao nhất 14.400 đồng/kg, giá bình quân 14.208 đồng/kg, giảm 142 đồng/kg. Gạo 25% tấm có giá cao nhất 14.200 đồng/kg, giá bình quân 13.892 đồng/kg, giảm 142 đồng/kg.

Mới đây, Bộ Công Thương công bố danh sách 210 thương nhân được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo. 7 tháng qua, cả nước đã xuất khẩu 4,83 triệu tấn gạo, còn khoảng 2,67 triệu tấn cho xuất khẩu trong 5 tháng còn lại của năm 2023.

Giá cà phê trong nước đạt mức trung bình 64.000 đồng/kg

Giá cà phê trong nước ngày 21/8/2023 sau khi tăng ở phiên trước thì phiên này lại giảm 500 đồng/kg, đạt mức giá trung bình 64.000 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê tại tỉnh Gia Lai, tỉnh Kon Tum đứng ở mức giá 63.700 đồng/kg giảm 500 đồng/kg so với phiên trước đó. Tại tỉnh Đắk Nông, giá cà phê được thu mua với giá cao nhất là 64.400 đồng/kg.

Giá cà phê nhân xô (cà phê nhân, cà phê nhân tươi) tại tỉnh Lâm Đồng ở các huyện như Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà, cà phê được thu mua với giá 63.600 đồng/kg.

Tại tỉnh Đắk Lắk, giá cà phê ở huyện Cư M'gar hiện ở mức 64.300 đồng/kg. Còn tại huyện Ea H'leo, thị xã Buôn Hồ được thu mua cùng mức 63.300 đồng/kg.

Giá cà phê thế giới, kết thúc phiên giao dịch, giá cà phê Robusta trên sàn ICE Europe – London giảm -1,20%. Kỳ hạn giao ngay tháng 9 có giá 2.544 USD/tấn và kỳ hạn giao tháng 11 có giá 2.363 USD/ tấn, kỳ hạn giao tháng 1/2024 có giá 2.302 USD/tấn, kỳ hạn 3/2024 có giá 2269 USD/ tấn, các mức giảm nhẹ. Khối lượng giao dịch trên mức trung bình.

Trái lại, giá cà phê Arabica trên sàn ICE US – New York sau nhiều phiên giảm thì đã tăng trở lại. Kỳ hạn giao ngay tháng 9 là 147.45 cent/lb và kỳ hạn giao tháng 12 là 150,00 cent/lb, kỳ hạn tháng 3/2024 là 151.45 cent/lb, kỳ hạn tháng 5/2024 là 152.70 cent/lb. Khối lượng giao dịch duy trì rất cao trên mức trung bình.

Giá vàng trải qua một tuần tăng mạnh

Giá vàng 9999, SJC, 24k trải qua một tuần tăng mạnh. Trong khi đó, vàng thế giới thiết lập mức giảm lần thứ 3 trong tuần. Quy đổi giá vàng thế giới giao ngay theo tỷ giá tại Vietcombank ngày 21/8, 1 USD = 23.600 VND, giá vàng thế giới đang ở mức 53,73 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC là 13,97 triệu đồng/lượng.

Tại thời điểm khảo sát lúc 5h30 ngày 21/8/2023, giá vàng trên sàn giao dịch của một số công ty như sau:

Giá vàng 9999 hôm nay được DOJI được niêm yết ở mức 66,95 triệu đồng/lượng mua vào và 67,75triệu đồng/lượng bán ra.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 67,15– 67,50 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu cũng được doanh nghiệp giao dịch ở mức 67,10 - 67,68 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Còn tại Bảo Tín Mạnh Hải đang được giao dịch ở mức 67,10 – 67,62 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Ngành thép tiếp tục gặp khó trong “tháng cô hồn”

Giá thép hôm nay 21/8/2023: Thép cuộn CB240 giảm 100.000 đồng/tấn. Ngành thép được nhận định tiếp tục gặp khó trong “tháng cô hồn”.

Số liệu của Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) cho thấy, sản lượng thép thành phẩm các loại trong tháng 7 đạt 2,4 triệu tấn, tăng 6,7% so với cùng kỳ. Ở chiều tiêu thụ đạt 2,18 triệu tấn, tăng nhẹ 0,8% so với tháng 6 và tăng 9,4% so với cùng kỳ.

Riêng đối với mặt hàng thép xây dựng (chiếm khoảng một nửa tỷ trọng) vẫn chưa có quá nhiều tín hiệu phục hồi rõ nét khi bán hàng giảm 6% so với tháng 6 và giảm 18% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, lượng xuất khẩu giảm sâu 30% so với tháng 7/2022 xuống 105.000 tấn.

Mặt hàng thép xây dựng vẫn đang trông chờ một cú hích lớn từ cải thiện đầu tư công và khởi sắc từ thị trường bất động sản.

Trong nước ghi nhận các thương hiệu liên tục giảm giá bán để đáp ứng kế hoạch sản xuất - bán hàng với tuần suất giảm 1 tuần/lần, mỗi lần giảm 150 - 200 đồng/kg. Những tháng gần đây ghi nhận thép trong nước liên tục giảm giá với tần suất cao, mạnh. Thị trường bất động sản chưa có tín hiệu khả quan trở lại, một vài dự án nhà ở xã hội cũng chỉ mới được triển khai. Trong khi đó, việc cạnh tranh về giá bán, thị phần của các nhà máy ngày càng khốc liệt để duy trì hoạt động. Hiện, các nhà máy trong nước đối mặt khó khăn về giá bán thấp trong khi chi phí tài chính lại lớn.

Các chuyên gia nhận định, ngành thép sẽ còn phải đối mặt với khó khăn lớn trong những tháng trong quý III khi thị trường xây dựng bước vào mùa mưa và “tháng cô hồn”. Đây được xem là “cơn ác mộng” của ngành thép mỗi năm vào quý III bởi theo quan niệm của nhiều người Việt Nam, họ kiêng xây nhà, mua xe... trong tháng 7 âm lịch. Ngoài ra, thời tiết mưa nhiều khiến hoạt động xây dựng bị cản trở.