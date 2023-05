Giá gas tăng từ hôm nay; Nguồn cung thấp đẩy giá tiêu lên cao

(Baonghean.vn) - Giá gas quay đầu tăng từ hôm nay; nguồn cung thấp đẩy giá tiêu lên cao. Trong khi đó, giá dầu thế giới giảm mạnh do lo ngại tăng lãi suất... là những thông tin thị trường hôm nay, ngày 2/5.

Giá gas quay đầu tăng từ hôm nay

Sau đà giảm mạnh vào tháng 4, giá gas trong nước đã quay đầu tăng nhẹ vào đầu tháng 5, mức tăng phổ biến là 2.000 đồng/bình 12 kg.

Theo đó, sau khi giảm giá mạnh vào tháng 4 đến 62.000 đồng/bình 12kg thì sang tháng 5 mỗi bình gas loại 12 kg đến tay người tiêu dùng tăng nhẹ khoảng 2.000 đồng, loại 45 kg tăng hơn 7.000 đồng/bình, tùy thương hiệu.

Đơn cử, Công ty TNHH MTV Dầu khí TP.HCM (Saigon Petro) thông báo từ ngày 1/5, giá gas của hãng sẽ tăng 2.000 đồng/bình 12 kg và giá bán lẻ đến tay người tiêu dùng là 401.000 đồng/bình 12 kg.

Tương tự, thương hiệu gas City Petro cũng thông báo từ ngày 1/5 giá gas tăng 2.000 đồng/bình 12 kg và 7.500 đồng/bình 45 kg so với tháng 4. Theo đó, giá bán lẻ đến tay người tiêu dùng ở mức 438.500 đồng/bình 12 kg; 1.644.000 đồng/bình 45 kg...

Công ty cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam - PV Gas LPG miền Nam cũng cho biết, giá bán gas của công ty cũng sẽ tăng 2.000 đồng loạt với bình gas 12 kg và bình gas 45 kg tăng 7.500 đồng. Giá gas bán lẻ tối đa là 420.000 đồng/bình 12 kg, khoảng 1.575.000 đồng/bình 45 kg.

Như vậy, giá gas đã quay đầu tăng sau 2 lần tăng liên tiếp. Tính từ đầu năm đến nay, giá gas đã có 2 lần tăng và 3 lần giảm. Hiện, giá nhiên liệu này ở mức tương đương tháng 10/2022.

Đà tăng của giá gas trong nước lần này là do giá gas thế giới tháng 5 chốt ở mức 555 USD/tấn, tăng 5 USD/tấn so với tháng 4. Hiện, nguồn gas trong nước đang nhập khẩu khoảng 60% nên giá gas bị chi phối và ảnh hưởng bởi giá thế giới.

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, bình quân 4 tháng đầu năm, lạm phát cơ bản tăng 4,9% so với cùng kỳ năm 2022, cao hơn mức CPI bình quân chung (tăng 3,84%). Nguyên nhân chủ yếu do bình quân giá xăng dầu trong nước 4 tháng đầu năm giảm 12,22% so với cùng kỳ năm trước, giá gas giảm 6,73% là yếu tố kiềm chế tốc độ tăng của CPI nhưng thuộc nhóm hàng được loại trừ trong danh mục tính lạm phát cơ bản.

Giá xăng dầu hôm nay (2/5): Lo ngại tăng lãi suất, giá dầu giảm mạnh

Giá xăng dầu hôm nay (2/5), thị trường thế giới ghi nhận mức giảm khoảng 1 USD do lo ngại về khả năng tăng lãi suất và nhu cầu yếu đi.

Giá dầu sáng ngày 2/5 (theo giờ Việt Nam) cụ thể là: Giá dầu thô WTI của Mỹ giảm 0,96 USD, xuống mức 75,76 USD/thùng, giá dầu Brent giảm 1,17 USD, xuống mức 79,1 USD/thùng.

Giá dầu giảm do lo ngại về tác động kinh tế của việc Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ có khả năng tăng lãi suất và dữ liệu sản xuất yếu hơn của Trung Quốc lấn át sự hỗ trợ từ việc cắt giảm nguồn cung của OPEC có hiệu lực trong tháng này.

Fed nhóm họp vào ngày 2-3 tháng 5, dự kiến sẽ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản. Đồng đô la Mỹ tăng khiến giá dầu trở nên đắt hơn đối với những loại tiền tệ khác.

Những lo ngại về hệ thống ngân hàng đã tạo áp lực lên giá dầu trong những tuần gần đây khi tổ chức lớn thứ ba của Hoa Kỳ phá sản trong hai tháng, các nhà quản lý Hoa Kỳ cho biết, Ngân hàng First Republic đã bị tịch thu và một thỏa thuận đã đồng ý bán ngân hàng này cho JPMorgan.

Theo các nhà phân tích và dữ liệu theo dõi tàu biển, xuất khẩu dầu thô của Mỹ đã tăng hơn dự kiến vào tháng trước, đạt mức kỷ lục 4,5 triệu thùng/ngày trong tháng 3, do các nhà máy lọc dầu của Trung Quốc gom hàng để đáp ứng nhu cầu nhiên liệu gia tăng…

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước sáng ngày 2/5 được áp dụng theo phiên điều chỉnh ngày 21/4 của Liên Bộ Tài chính – Bộ Công Thương. Cụ thể, giá xăng RON95 giảm 610 đồng/lít, giá bán là 23.630 đồng/lít. Giá xăng E5 giảm 490 đồng/lít, giá bán là 22.680 đồng/lít. Giá các mặt hàng dầu có loại giảm, có loại tăng. Cụ thể, dầu diesel là 19.390 đồng một lít, giảm 750 đồng. Dầu hỏa có mức giá mới là 19.480 đồng, giảm 250 đồng, dầu mazut tăng 650 đồng, có giá mới là 15.840 đồng/kg.

Trong kỳ điều chỉnh lần này, cơ quan điều hành đã quyết định trích lập 300 đồng mỗi lít với xăng E5, RON 95, dầu DO và dầu hoả. Riêng dầu mazut không trích lập cũng không chi sử dụng.

Theo lịch, ngày 1/5 là ngày điều chỉnh giá xăng dầu trong nước. Tuy nhiên, ngày 1/5 trùng với kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 nên được dời sang ngày 4/5.

Giá lúa gạo hôm nay (2/5): Tăng 200 đồng/kg với nhiều chủng loại lúa

Giá lúa gạo hôm nay (2/5) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long biến động trái chiều. Theo đó, tại kho An Giang, giá lúa duy trì ổn định. Cụ thể, lúa OM 18 đang được thương lái thu mua ở mức 6.500 – 6.600 đồng/kg; lúa nếp tươi An Giang 6.000 – 6.200 đồng/kg; nếp tươi Long An 6.600 – 6.800 đồng/kg; Đài Thơm 8 đang được thương lái thu mua ở mức 6.800 – 7.000 đồng/kg; lúa IR 504 đang được thương lái thu mua tại ruộng ở mức 6.200 – 6.400 đồng/kg; Nàng hoa 9 ở mức 6.400 – 6.600 đồng/kg; OM 5451 duy trì ở mức 6.400 – 6.500 đồng/kg; lúa OM 18 ở mức 6.600 – 6.800 đồng/kg; Nếp khô Long An 9.000 – 9.200 đồng/kg, nếp khô An Giang giá dao động 8.400 – 8.600 đồng/kg và lúa IR 504 khô duy trì ở mức 6.500 đồng/kg.

Trong khi đó, tại Cần Thơ, giá lúa OM 4218 tăng 100 đồng/kg lên 7.400 đồng/kg; các loại khác vẫn ổn định như IR 50404 là 6.800 đồng/kg, Jasmine là 7.600 đồng/kg.

Giá lúa tại Sóc Trăng như ST 24 là 8.200 đồng/kg, giảm 100 đồng/kg; nhưng OM 4900 là 6.900 đồng/kg, tăng 200 đồng/kg, Đài Thơm 8 là 8.000 đồng/kg, tăng 100 đồng/kg.

Giá lúa tại Tiền Giang tăng ở một số loại như IR 50404 là 6.600 đồng/kg, tăng 100 đồng/kg; riêng lúa OC10 tăng 200 đồng/kg ở mức 6.800 đồng/kg. Còn Jasmine ổn định ở mức 7.200 đồng/kg.

Với mặt hàng gạo, giá gạo nguyên liệu, thành phẩm không có biến động. Theo đó, giá gạo nguyên liệu ở mức 9.700 đồng/kg. Tương tự, giá gạo thành phẩm cũng đi ngang ở mức 10.800 – 10.900 đồng/kg.

Với mặt hàng phụ phẩm, giá tấm IR 504 duy trì ổn định ở mức 9.300 đồng/kg; cám khô tăng dao động quanh mốc 7.350 - 7.450 đồng/kg.

Tại chợ lẻ, giá gạo duy trì ổn định sau phiên điều chỉnh. Theo đó, gạo thường còn 11.000 – 12.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine 14.000 – 15.000 đồng/kg; gạo Sóc thường 15.000 đồng/kg; nếp ruột 16.000 – 18.000 đồng/kg; Gạo Nàng Nhen 22.000 đồng/kg; Gạo trắng thông dụng 14.500 đồng/kg; Nàng Hoa 18.500 đồng/kg; Sóc Thái 18.000 đồng/kg; Gạo thơm Đài Loan 20.000 đồng/kg; Gạo Nhật 22.000 đồng/kg; Cám 7.500 – 8.000 đồng/kg; Gạo thơm Thái hạt dài duy trì 18.000 – 19.000 đồng/kg và Hương Lài 19.000 đồng/kg.

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, giá gạo xuất khẩu 5% tấm của Việt Nam ngày 22 tháng 4 năm 2023 dao động khoảng 483-487 USD/tấn; gạo Jasmine ở mức 553-557 USD/tấn.

Ông Nguyễn Ngọc Nam - Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam cho biết, Việt Nam đang có lợi thế nguồn cung có sớm từ vụ lúa đông xuân, sản lượng, chất lượng lúa gạo ổn định nên dự báo trong ngắn hạn, giá gạo Việt Nam vẫn ở mức tốt.

Nhìn chung về thị trường xuất khẩu gạo năm nay, nguồn cung thấp hơn nhu cầu nên đầu ra thuận lợi. Vấn đề của ngành gạo năm nay là khâu sản xuất và liên kết sản xuất sao cho có các chủng loại gạo phù hợp với nhu cầu thị trường.

Giá tiêu hôm nay (2/5): Nguồn cung thấp đẩy giá tiêu lên cao

Giá tiêu hôm nay (2/5) duy trì ổn định tại các thị trường trọng điểm. Hiện giá tiêu trong nước dao động trong khoảng 67.000 - 69.500 đồng/kg. Thị trường đi ngang trong kỳ nghỉ lễ kéo dài.

Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu hôm nay duy trì quanh mức 67.000 - 68.000 đồng/kg. Cụ thể, tại Gia Lai, giá tiêu hôm nay được thương lái thu mua ở mức 67.000 đồng/kg. Trong khi đó, tại tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, giá tiêu hôm nay được thu mua ổn định ở mức 68.000 đồng/kg.

Tương tự, tại Đông Nam Bộ, giá tiêu cũng có xu hướng đi ngang. Hiện giá tiêu hôm nay tại Bà Rịa - Vũng Tàu đang được thương lái thu mua ở mức 69.500 đồng/kg. Tại Đồng Nai giá tiêu dao động quanh mức 69.500 đồng/kg; tại Bình Phước, giá tiêu hôm nay ở mức 69.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, kết thúc phiên giao dịch cuối tuần, Cộng đồng Hồ tiêu Quốc tế (IPC) niêm yết giá tiêu đen Lampung (Indonesia) chốt tại 3.587 USD/tấn; Giá tiêu trắng Muntok 6.081 USD/tấn.

Với các quốc gia còn lại, giá đi ngang. Cụ thể, giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 2.950 USD/tấn; giá tiêu đen Kuching (Malaysia) ASTA giữ mức 4.900 USD/tấn; giá tiêu trắng Malaysia ASTA vẫn ở 7.300 USD/tấn.

Giá tiêu đen Việt Nam giao dịch ở 3.275 USD/tấn với loại 500 g/l, loại 550g/l mức 3.325 USD/tấn; giá tiêu trắng ở mức 4.830 USD/tấn.

Theo các doanh nghiệp, lượng hàng vụ mới năm nay đã đưa ra thị trường quá nửa, lượng còn lại không nhiều, đa số chờ giá cao mới bán. Trong tháng 4, Việt Nam ước tính xuất khẩu được 25.000 – 30.000 tấn, nâng tổng lượng xuất khẩu trong 4 tháng đầu năm 2023 lên mức 102.000 – 107.000 tấn, cao hơn mức 79.410 tấn được ghi nhận vào 4 tháng đầu năm 2022.