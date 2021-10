Gia hạn thời gian gửi tác phẩm cuộc thi ảnh, clip Khoảnh khắc vàng Báo Nghệ An 2021

Sáng 20/10, Ban Tổ chức Giải Cuộc thi ảnh báo chí “Khoảnh khắc vàng” và Video clip lần thứ X - năm 2021 tổ chức họp để triển khai các nội dung cho vòng chung kết.

Đến thời điểm hiện nay, Ban tổ chức đã nhận được hơn 600 tác phẩm của các tác giả gửi về tham gia cuộc thi.

Ban Tổ chức Giải ảnh, video clip Khoảnh khắc vàng lần thứ 10 họp sơ khảo. Ảnh: Ngọc Quý Theo điều lệ, cuộc thi sẽ kết thúc thời gian nhận tác phẩm đến hết ngày 20/10. Tuy nhiên, để tạo điều kiện cho các tác giả trên mọi miền Tổ quốc tham gia cuộc thi, Ban Tổ chức quyết định gia hạn thời gian nhận tác phẩm đến 17h ngày 29/10/2021.

Đồng chí Ngô Đức Kiên - Tổng Biên tập Báo Nghệ An, Trưởng ban Tổ chức giải cho biết, mùa giải năm nay có ý nghĩa hết sức đặc biệt, là năm thứ 10 giải Khoảnh khắc vàng được tổ chức, cũng là một trong những hoạt động hướng đến kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Báo Nghệ An, Ban Tổ chức rất phấn khởi khi lượng tác phẩm gửi về cuộc thi tăng cao so với cùng kỳ năm trước và hy vọng trong thời gian gia hạn, Ban Tổ chức sẽ tiếp tục nhận được thêm các tác phẩm xuất sắc của các tác giả.

Toàn cảnh lễ trao Giải Ảnh, clip Khoảnh khắc vàng Báo Nghệ An năm 2020. Ảnh: Đức Anh

Cuộc thi ảnh, video clip Khoản khắc vàng là cuộc thi truyền thống do Báo Nghệ An tổ chức nhằm ghi lại sự kiện, hình ảnh, những khoảnh khắc đẹp nhất về đất và người Nghệ An. Đối tượng dự thi là tất cả các nhà báo, các cộng tác viên và những người yêu thích hình ảnh báo chí, không giới hạn quốc tịch, không phân biệt chuyên nghiệp hay nghiệp dư.