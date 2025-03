Thị trường Giá heo hơi hôm nay tăng rải rác trên toàn quốc Thị trường heo hơi sáng nay (5/3) ghi nhận sự tăng giá tại nhiều khu vực trên cả nước.

Giá thịt heo trên toàn quốc tăng nhẹ

Cụ thể, tại miền Bắc, giá heo hơi đã đạt mức 76.000 đồng/kg tại các tỉnh như Thái Nguyên, Hưng Yên, Hải Dương và Thái Bình.

Các tỉnh khác như Tuyên Quang và Vĩnh Phúc cũng có sự điều chỉnh tăng nhẹ, lên mức 75.000 đồng/kg.

Mặc dù vậy, ở các địa phương còn lại, giá heo hơi vẫn duy trì ở mức ổn định, dao động từ 73.000 - 75.000 đồng/kg.

Ở miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi cũng có sự điều chỉnh tăng ở một số tỉnh như Nghệ An, Huế, Bình Định và Đắk Lắk. Mức giá hiện tại tại khu vực này dao động từ 73.000 - 80.000 đồng/kg, trong đó Lâm Đồng và Bình Thuận đạt mức giá cao nhất là 80.000 đồng/kg.

Các tỉnh khác trong khu vực như Quảng Nam, Quảng Ngãi và Khánh Hoà có giá heo hơi từ 73.000 - 75.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, thị trường heo hơi tạm chững lại sau một chuỗi ngày tăng giá mạnh.

Sáng nay, chỉ có Đồng Tháp ghi nhận mức giá tăng 1.000 đồng/kg, lên 80.000 đồng/kg. Tại các tỉnh khác trong khu vực, giá dao động từ 78.000 - 81.000 đồng/kg, đây cũng là mức giá cao nhất cả nước.

Nhìn chung, giá heo hơi trên toàn quốc hôm nay vẫn duy trì đà tăng nhẹ ở một số khu vực. Mức giá hiện tại dao động từ 73.000 - 81.000 đồng/kg, tùy thuộc vào từng địa phương.

Tình hình dịch bệnh hiện nay

Bên cạnh diễn biến giá heo hơi, tình hình dịch bệnh cũng là một vấn đề đáng chú ý. Dịch tả heo châu Phi đã xuất hiện tại 7 huyện của tỉnh Long An, gây thiệt hại cho người chăn nuôi. Cụ thể, dịch đã lan rộng ra 11 hộ chăn nuôi tại 10 xã, với tổng số heo tiêu hủy lên đến 388 con, tương đương 15.860,6 kg. Để đối phó với dịch bệnh, ngành chăn nuôi Long An đã triển khai các biện pháp phòng chống, bao gồm tiêm vắc xin và tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân về cách phòng chống dịch bệnh và duy trì chăn nuôi an toàn. Đến nay, tỉnh đã tiêm hơn 1.260 liều vắc xin phòng bệnh heo tai xanh, hơn 4.000 liều vắc xin phòng bệnh lở mồm long móng, gần 1.400 liều vắc xin viêm da nổi cục, và nhiều loại vắc xin khác cho gia súc và gia cầm. Đồng thời, tỉnh cũng đẩy mạnh công tác vệ sinh môi trường, khử trùng và tiêu độc để ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh.