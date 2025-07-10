Thứ Ba, 7/10/2025
Thị trường

Giá hồ tiêu hôm nay 7/10/2025: Tăng nhẹ vì mưa bão

Quốc Duẩn 07/10/2025 04:30

Giá hồ tiêu hôm nay 7/10/2025 trong nước ở mức 145,000 - 147,000 đồng/kg, tăng nhẹ 1000 đồng/kg do thời tiết mua bão ở Việt Nam. Giá tiêu Indonesia tăng mạnh

Giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước

Theo ghi nhận, giá tiêu sáng nay tại thị trường trong nước tăng nhẹ 1000 đồng/kg so với hôm qua, nằm trong khoảng 145,000 - 147,000 đồng/kg.

Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu hôm nay tại Đắk Lắk tăng nhẹ 1000 đồng/kg so với hôm qua hiện ở mức 147,000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Gia Lai tăng 1000 đồng/kg so với ngày hôm qua hiện ở mức 145,000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Lâm Đồng (Đắk Nông cũ) tăng 2000 đồng/kg so với hôm qua hiện ở mức 147,000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu hôm nay ở TPHCM (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) hiện ở mức 146,000 đồng/kg, tăng 1000 đồng/kg so với ngày hôm qua. Đồng Nai tăng 1000 đồng/kg so với hôm qua ở mức 146,000 đồng/kg.

Ngoài ra, giá tiêu hôm nay tại Đồng Nai (Bình Phước cũ) tăng 1000 đồng/kg so với hôm qua hiện ở mức 146,000 đồng/kg.

Giá hồ tiêu hôm nay 7/10/2025: Tăng nhẹ vì mưa bão

Giá tiêu hôm nay tại thị trường thế giới

Kết thúc phiên giao dịch ngày 6/10, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) cho biết giá tiêu đen Lampung Indonesia đang được báo giá ở mức 7,225 USD/tấn, tăng mạnh 2,93% so với hôm qua.

Tại các quốc gia sản xuất hàng đầu khác, giá tiêu nhìn chung không thay đổi so với hôm qua. Hiện tiêu đen Brazil ASTA 570 được báo giá ở mức 6,200 USD/tấn, còn tiêu đen Kuching Malaysia ở mức 9,500 USD/tấn.

Tại Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu tiếp tục dao động trong khoảng 6,600 - 6,800 USD/tấn đối với loại 500 g/l và 550 g/l.

Tên loại
Bảng giá tiêu đen thế giới
Ngày 7/10/2025 (ĐVT: USD/tấn)
% thay đổi so với hôm trước
Tiêu đen Lampung (Indonesia)
7,225
+2,93
Tiêu đen Brazil ASTA 570
6,200
-
Tiêu đen Kuching (Malaysia) ASTA
9,500
-
Tiêu đen Việt Nam (500 g/l)
6,600
-
Tiêu đen Việt Nam (500 g/l)
6,800
-

Cùng thời điểm khảo sát, giá tiêu trắng Muntok của Indonesia đạt 10,080 USD/tấn, tăng mạnh 1,41% so với phiên trước đó.

Trong khi đó, giá tiêu trắng Malaysia ASTA không thay đổi ở mức 12,500 USD/tấn. Giá tiêu trắng Việt Nam duy trì trong khoảng 9,250 USD/tấn.

Tên loại
Bảng giá tiêu trắng thế giới
Ngày 7/10/2025 (ĐVT: USD/tấn)
% thay đổi so với hôm trước
Tiêu trắng Muntok Indonesia
10,080
+1,41
Tiêu trắng Malaysia ASTA
12,500
-
Tiêu trắng Việt Nam
9,250
-

Thị trường hồ tiêu tuần này được dự báo duy trì xu hướng đi ngang khi nguồn cung vụ mới bắt đầu xuất hiện. Cả nông dân và đại lý đều có tâm lý giữ hàng, hạn chế bán ra do kỳ vọng giá sẽ tăng trong các tháng cuối năm.

Trong bối cảnh thiếu vắng các yếu tố tác động mạnh từ thị trường thế giới hoặc biến động thời tiết, giá hồ tiêu nhiều khả năng sẽ dao động trong biên độ hẹp.

Sức hấp dẫn chính của thị trường hiện nay đến từ mức giá xuất khẩu duy trì ổn định ở vùng cao. Giá xuất khẩu bình quân 9 tháng đầu năm 2025 đạt 6.774 USD/tấn, tăng tới 37.4% so với cùng kỳ năm trước.

Riêng tháng 9, giá xuất khẩu đạt 6.555 USD/tấn, ghi nhận mức tăng nhẹ so với tháng 8 và cao hơn 1.5% so với tháng 9/2024.

Mặc dù sản lượng xuất khẩu 9 tháng đầu năm giảm 6.3% so với cùng kỳ, chỉ đạt 188 nghìn tấn, nhưng nhờ giá bán tăng mạnh, kim ngạch xuất khẩu vẫn tăng trưởng 28.7%, đạt 1.27 tỷ USD. Điều này cho thấy sức bền của thị trường hồ tiêu Việt Nam trong việc duy trì giá trị xuất khẩu dù nguồn cung có phần hạn chế.

