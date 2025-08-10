Thứ Tư, 8/10/2025
Tiếng Việt
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Thị trường

Giá hồ tiêu hôm nay 8/10/2025: Dự báo chủ yếu đi ngang

Quốc Duẩn 08/10/2025 04:20

Giá hồ tiêu hôm nay 8/10/2025 trong nước ở mức 145,000 - 147,000 đồng/kg. Giá hồ tiêu tuần này dự báo chủ yếu đi ngang do kỳ vọng giá tăng cao vào cuối năm

Giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước

Theo ghi nhận, giá tiêu sáng nay tại thị trường trong nước đi ngang so với hôm qua, nằm trong khoảng 145,000 - 147,000 đồng/kg.

Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu hôm nay tại Đắk Lắk đi ngang so với hôm qua hiện ở mức 147,000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Gia Lai đi ngang so với ngày hôm qua hiện ở mức 145,000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Lâm Đồng (Đắk Nông cũ) đi ngang so với hôm qua hiện ở mức 147,000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu hôm nay ở TPHCM (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) hiện ở mức 146,000 đồng/kg, đi ngang so với ngày hôm qua. Đồng Nai đi ngang so với hôm qua ở mức 146,000 đồng/kg.

Ngoài ra, giá tiêu hôm nay tại Đồng Nai (Bình Phước cũ) đi ngang so với hôm qua hiện ở mức 146,000 đồng/kg.

Giá hồ tiêu hôm nay 8/10/2025: Dự báo chủ yếu đi ngang

Giá tiêu hôm nay tại thị trường thế giới

Kết thúc phiên giao dịch ngày 7/10, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) cho biết giá tiêu đen Lampung Indonesia đang được báo giá ở mức 7,225 USD/tấn, không thay đổi so với hôm qua.

Tại các quốc gia sản xuất hàng đầu khác, giá tiêu nhìn chung không thay đổi so với hôm qua. Hiện tiêu đen Brazil ASTA 570 được báo giá ở mức 6,200 USD/tấn, còn tiêu đen Kuching Malaysia ở mức 9,500 USD/tấn.

Tại Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu tiếp tục dao động trong khoảng 6,600 - 6,800 USD/tấn đối với loại 500 g/l và 550 g/l.

Tên loại
Bảng giá tiêu đen thế giới
Ngày 8/10/2025 (ĐVT: USD/tấn)
% thay đổi so với hôm trước
Tiêu đen Lampung (Indonesia)
7,225
-
Tiêu đen Brazil ASTA 570
6,200
-
Tiêu đen Kuching (Malaysia) ASTA
9,500
-
Tiêu đen Việt Nam (500 g/l)
6,600
-
Tiêu đen Việt Nam (500 g/l)
6,800
-

Cùng thời điểm khảo sát, giá tiêu trắng Muntok của Indonesia đạt 10,080 USD/tấn, không thay đổi so với phiên trước đó.

Trong khi đó, giá tiêu trắng Malaysia ASTA không thay đổi ở mức 12,500 USD/tấn. Giá tiêu trắng Việt Nam duy trì trong khoảng 9,250 USD/tấn.

Tên loại
Bảng giá tiêu trắng thế giới
Ngày 8/10/2025 (ĐVT: USD/tấn)
% thay đổi so với hôm trước
Tiêu trắng Muntok Indonesia
10,080
-
Tiêu trắng Malaysia ASTA
12,500
-
Tiêu trắng Việt Nam
9,250
-

Giá hồ tiêu tuần này được dự báo sẽ chủ yếu diễn biến đi ngang. Nguyên nhân chính là nguồn cung từ vụ mới bắt đầu xuất hiện, trong khi tâm lý của cả người bán và thu mua đều có xu hướng "giữ hàng".

Họ kỳ vọng giá sẽ còn tăng cao hơn trong các tháng cuối năm, dẫn đến việc giao dịch trở nên trầm lắng. Trong bối cảnh thiếu vắng các yếu tố kích thích mạnh, giá tiêu nhiều khả năng sẽ chỉ dao động trong một biên độ hẹp.

Nhìn về triển vọng trung hạn, nhiều dự báo cho thấy giá hồ tiêu có khả năng tiếp tục được neo ở mức cao và có xu hướng tăng nhẹ trong những tháng cuối năm 2025 và đầu năm 2026.

Lý do chính được đưa ra là nguồn cung toàn cầu dự kiến sẽ suy giảm do ảnh hưởng từ thời tiết cực đoan tại các nước sản xuất chính như Việt Nam, Ấn Độ và Indonesia. Trong khi đó, nhu cầu nhập khẩu từ các thị trường lớn vẫn được duy trì ổn định, đặc biệt là vào dịp cuối năm.

Tuy nhiên, thị trường vẫn cần cảnh giác với các rủi ro có thể làm giá biến động mạnh, chẳng hạn như những bất thường về thời tiết hoặc sản lượng thu hoạch thực tế không như kỳ vọng.

Bài liên quan

Đọc tiếp

Giá tiêu hôm nay 6/10/2025: Giảm tới 5000 đồng tuần qua

Giá tiêu hôm nay 6/10/2025: Giảm tới 5000 đồng tuần qua

Giá tiêu hôm nay 5/10/2025: "Đóng đinh" quanh mốc 144.000-146.000 đồng/kg

Giá tiêu hôm nay 5/10/2025: "Đóng đinh" quanh mốc 144.000-146.000 đồng/kg

Giá tiêu hôm nay 5/10/2025: Neo ở mức cao

Giá tiêu hôm nay 5/10/2025: Neo ở mức cao

Đọc tiếp

Giá tiêu hôm nay 6/10/2025: Giảm tới 5000 đồng tuần qua

Giá tiêu hôm nay 6/10/2025: Giảm tới 5000 đồng tuần qua

Giá tiêu hôm nay 5/10/2025: "Đóng đinh" quanh mốc 144.000-146.000 đồng/kg

Giá tiêu hôm nay 5/10/2025: "Đóng đinh" quanh mốc 144.000-146.000 đồng/kg

Giá tiêu hôm nay 5/10/2025: Neo ở mức cao

Giá tiêu hôm nay 5/10/2025: Neo ở mức cao

Xem thêm Thị trường

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Thị trường
      Giá hồ tiêu hôm nay 8/10/2025: Dự báo chủ yếu đi ngang

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO