Thị trường Giá hồ tiêu hôm nay 8/10/2025: Dự báo chủ yếu đi ngang Giá hồ tiêu hôm nay 8/10/2025 trong nước ở mức 145,000 - 147,000 đồng/kg. Giá hồ tiêu tuần này dự báo chủ yếu đi ngang do kỳ vọng giá tăng cao vào cuối năm

Giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước

Theo ghi nhận, giá tiêu sáng nay tại thị trường trong nước đi ngang so với hôm qua, nằm trong khoảng 145,000 - 147,000 đồng/kg.

Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu hôm nay tại Đắk Lắk đi ngang so với hôm qua hiện ở mức 147,000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Gia Lai đi ngang so với ngày hôm qua hiện ở mức 145,000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Lâm Đồng (Đắk Nông cũ) đi ngang so với hôm qua hiện ở mức 147,000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu hôm nay ở TPHCM (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) hiện ở mức 146,000 đồng/kg, đi ngang so với ngày hôm qua. Đồng Nai đi ngang so với hôm qua ở mức 146,000 đồng/kg.

Ngoài ra, giá tiêu hôm nay tại Đồng Nai (Bình Phước cũ) đi ngang so với hôm qua hiện ở mức 146,000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại thị trường thế giới

Kết thúc phiên giao dịch ngày 7/10, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) cho biết giá tiêu đen Lampung Indonesia đang được báo giá ở mức 7,225 USD/tấn, không thay đổi so với hôm qua.

Tại các quốc gia sản xuất hàng đầu khác, giá tiêu nhìn chung không thay đổi so với hôm qua. Hiện tiêu đen Brazil ASTA 570 được báo giá ở mức 6,200 USD/tấn, còn tiêu đen Kuching Malaysia ở mức 9,500 USD/tấn.

Tại Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu tiếp tục dao động trong khoảng 6,600 - 6,800 USD/tấn đối với loại 500 g/l và 550 g/l.

Tên loại

Bảng giá tiêu đen thế giới

Ngày 8/10/2025 (ĐVT: USD/tấn)

% thay đổi so với hôm trước

Tiêu đen Lampung (Indonesia)

7,225

-

Tiêu đen Brazil ASTA 570

6,200

-

Tiêu đen Kuching (Malaysia) ASTA

9,500

-

Tiêu đen Việt Nam (500 g/l)

6,600

-

Tiêu đen Việt Nam (500 g/l)

6,800

-



Cùng thời điểm khảo sát, giá tiêu trắng Muntok của Indonesia đạt 10,080 USD/tấn, không thay đổi so với phiên trước đó.

Trong khi đó, giá tiêu trắng Malaysia ASTA không thay đổi ở mức 12,500 USD/tấn. Giá tiêu trắng Việt Nam duy trì trong khoảng 9,250 USD/tấn.

Tên loại

Bảng giá tiêu trắng thế giới

Ngày 8/10/2025 (ĐVT: USD/tấn)

% thay đổi so với hôm trước

Tiêu trắng Muntok Indonesia

10,080

-

Tiêu trắng Malaysia ASTA

12,500

-

Tiêu trắng Việt Nam

9,250

-



Giá hồ tiêu tuần này được dự báo sẽ chủ yếu diễn biến đi ngang. Nguyên nhân chính là nguồn cung từ vụ mới bắt đầu xuất hiện, trong khi tâm lý của cả người bán và thu mua đều có xu hướng "giữ hàng".

Họ kỳ vọng giá sẽ còn tăng cao hơn trong các tháng cuối năm, dẫn đến việc giao dịch trở nên trầm lắng. Trong bối cảnh thiếu vắng các yếu tố kích thích mạnh, giá tiêu nhiều khả năng sẽ chỉ dao động trong một biên độ hẹp.

Nhìn về triển vọng trung hạn, nhiều dự báo cho thấy giá hồ tiêu có khả năng tiếp tục được neo ở mức cao và có xu hướng tăng nhẹ trong những tháng cuối năm 2025 và đầu năm 2026.

Lý do chính được đưa ra là nguồn cung toàn cầu dự kiến sẽ suy giảm do ảnh hưởng từ thời tiết cực đoan tại các nước sản xuất chính như Việt Nam, Ấn Độ và Indonesia. Trong khi đó, nhu cầu nhập khẩu từ các thị trường lớn vẫn được duy trì ổn định, đặc biệt là vào dịp cuối năm.

Tuy nhiên, thị trường vẫn cần cảnh giác với các rủi ro có thể làm giá biến động mạnh, chẳng hạn như những bất thường về thời tiết hoặc sản lượng thu hoạch thực tế không như kỳ vọng.