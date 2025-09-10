Thị trường Giá hồ tiêu hôm nay 9/10/2025: Tăng nhẹ trong nước Giá hồ tiêu hôm nay 9/10/2025 trong nước ở mức 146,000 - 148,000 đồng/kg, tăng từ 500 đến 1000 đồng/kg so với hôm qua. Giá tiêu Indonesia quay đầu giảm nhẹ.

Giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước

Theo ghi nhận, giá tiêu sáng nay tại thị trường trong nước tăng nhẹ so với hôm qua, nằm trong khoảng 146,000 - 148,000 đồng/kg.

Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu hôm nay tại Đắk Lắk tăng nhẹ 1000 đồng/kg so với hôm qua hiện ở mức 148,000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Gia Lai tăng 1000 đồng/kg so với ngày hôm qua hiện ở mức 146,000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Lâm Đồng (Đắk Nông cũ) tăng 1000 đồng/kg so với hôm qua hiện ở mức 148,000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu hôm nay ở TPHCM (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) hiện ở mức 146,500 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg so với ngày hôm qua. Đồng Nai tăng 500 đồng/kg so với hôm qua ở mức 146,500 đồng/kg.

Ngoài ra, giá tiêu hôm nay tại Đồng Nai (Bình Phước cũ) đi ngang so với hôm qua hiện ở mức 146,000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại thị trường thế giới

Kết thúc phiên giao dịch ngày 8/10, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) cho biết giá tiêu đen Lampung Indonesia đang được báo giá ở mức 7,221 USD/tấn, giảm nhẹ 0,28% so với hôm qua.

Tại các quốc gia sản xuất hàng đầu khác, giá tiêu nhìn chung không thay đổi so với hôm qua. Hiện tiêu đen Brazil ASTA 570 được báo giá ở mức 6,200 USD/tấn, còn tiêu đen Kuching Malaysia ở mức 9,500 USD/tấn.

Tại Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu tiếp tục dao động trong khoảng 6,600 - 6,800 USD/tấn đối với loại 500 g/l và 550 g/l.

Tên loại

Bảng giá tiêu đen thế giới

Ngày 9/10/2025 (ĐVT: USD/tấn)

% thay đổi so với hôm trước

Tiêu đen Lampung (Indonesia)

7,221

-0,28

Tiêu đen Brazil ASTA 570

6,200

-

Tiêu đen Kuching (Malaysia) ASTA

9,500

-

Tiêu đen Việt Nam (500 g/l)

6,600

-

Tiêu đen Việt Nam (500 g/l)

6,800

-



Cùng thời điểm khảo sát, giá tiêu trắng Muntok của Indonesia đạt 10,075 USD/tấn, giảm 0,28% so với phiên trước đó.

Trong khi đó, giá tiêu trắng Malaysia ASTA không thay đổi ở mức 12,500 USD/tấn. Giá tiêu trắng Việt Nam duy trì trong khoảng 9,250 USD/tấn.

Tên loại

Bảng giá tiêu trắng thế giới

Ngày 9/10/2025 (ĐVT: USD/tấn)

% thay đổi so với hôm trước

Tiêu trắng Muntok Indonesia

10,075

-0,28

Tiêu trắng Malaysia ASTA

12,500

-

Tiêu trắng Việt Nam

9,250

-



Giá tiêu trong nước ghi nhận trạng thái ổn định sau giai đoạn tăng giảm mạnh trong tháng trước. Dù chưa xuất hiện tín hiệu tăng giá rõ ràng, mức giá hiện tại vẫn giúp nông dân duy trì lợi nhuận tốt, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp chủ động kế hoạch thu mua, chế biến và đẩy mạnh xuất khẩu trong quý cuối năm.

Theo Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam (VPSA), trong tháng 9/2025, Việt Nam đã xuất khẩu 20.487 tấn hồ tiêu, thu về 136,3 triệu USD. So với tháng 8, lượng xuất khẩu có giảm nhẹ, nhưng sản lượng và giá trị đều tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2024, lần lượt tăng 19,5% và 23,2%. Giá xuất khẩu bình quân tiêu đen đạt 6.490 USD/tấn, tăng 2,4%, trong khi tiêu trắng đạt 8.679 USD/tấn, tăng 1,4%.

Các doanh nghiệp lớn như Olam, Phúc Sinh và Nedspice tiếp tục dẫn đầu xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam, trong đó Olam đạt gần 2.000 tấn trong tháng 9. Về thị trường tiêu thụ, Mỹ vẫn là khách hàng lớn nhất với 4.274 tấn, theo sau là Trung Quốc, UAE, Hà Lan, Thái Lan và Đức.

Ở chiều ngược lại, Việt Nam nhập khẩu 1.588 tấn hồ tiêu, chủ yếu đến từ Campuchia, Brazil và Indonesia, nhằm phục vụ chế biến và tái xuất.

Sự phục hồi của nhu cầu tiêu thụ toàn cầu, đặc biệt tại các thị trường lớn như Mỹ và châu Âu, cùng với xu hướng tăng giá tiêu trên sàn quốc tế, đang mang lại tín hiệu tích cực cho ngành hồ tiêu Việt Nam.

Dù sản lượng xuất khẩu có phần giảm, nhưng giá bán tăng mạnh đã giúp giá trị kim ngạch duy trì ở mức cao, mở ra triển vọng khả quan để ngành hồ tiêu Việt Nam khép lại năm 2025 với tăng trưởng ấn tượng về giá trị xuất khẩu.