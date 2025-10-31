Thị trường Giá iPhone 16 giảm mạnh kỷ lục vào cuối năm Giá iPhone 16 giảm mạnh chưa từng có, xuống mức thấp nhất kể từ khi ra mắt. Người dùng đổ xô săn iPhone 16 khi chênh lệch với iPhone 17 ngày càng lớn.

Ngay sau khi iPhone 17 chính thức lên kệ, giá iPhone 16 bước vào giai đoạn giảm mạnh nhất từ trước đến nay.

Các hệ thống bán lẻ lớn như Hoàng Hà Mobile, CellphoneS, TopZone và Viettel Store đồng loạt hạ giá, kéo người tiêu dùng trở lại thị trường.

Phiên bản iPhone 16 tiêu chuẩn 128GB hiện chỉ còn khoảng 20,9 - 21,3 triệu đồng, giảm hơn 2 triệu đồng so với khi ra mắt.

Các bản 256GB và 512GB cũng giảm tương ứng, trong khi iPhone 16 Pro Max hạ tới 13 - 15%, hiện dao động quanh 29,6 - 30,5 triệu đồng.

Nhiều hệ thống còn áp dụng ưu đãi trả góp 0%, giảm thêm khi thanh toán qua ví điện tử hoặc thu cũ đổi mới, giúp giá iPhone 16 thực tế giảm thêm 500.000 - 1,5 triệu đồng.

Theo giới kinh doanh, tốc độ giá iPhone 16 giảm năm nay nhanh hơn hẳn các chu kỳ trước. Nguyên nhân chính đến từ việc iPhone 17 ra mắt với mức giá quá cao, khiến người tiêu dùng chuyển hướng sang thế hệ trước có giá mềm hơn mà hiệu năng không kém nhiều.

Nhiều khách hàng đang dùng iPhone 13 hoặc 14 chọn nâng cấp lên iPhone 16 vì chênh lệch giá so với iPhone 17 lên tới 6 - 8 triệu đồng, trong khi chip A18 Bionic vẫn đáp ứng tốt các tác vụ nặng như quay phim hay chơi game.

Sự chuyển dịch xu hướng “chọn thông minh thay vì mới nhất” đang khiến giá iPhone 16 trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết.

Đà giảm của giá iPhone 16 đã tạo hiệu ứng lan tỏa lên toàn bộ chuỗi sản phẩm Apple. Các mẫu cũ hơn như iPhone 15 và iPhone 14 cũng giảm mạnh để duy trì khoảng cách hợp lý giữa các đời.

Hiện iPhone 15 (128GB) được bán khoảng 16,7 - 17,3 triệu đồng, còn iPhone 14 chỉ còn 12,4 - 12,5 triệu đồng, thấp nhất từ đầu năm. Các nhà bán lẻ đang cạnh tranh quyết liệt, điều chỉnh từng trăm nghìn đồng để hút khách, biến thị trường điện thoại cuối năm trở nên sôi động hiếm thấy.

Sự lao dốc của giá iPhone 16 vì thế trở thành tâm điểm, vừa thúc đẩy doanh số, vừa giúp người tiêu dùng hưởng lợi trực tiếp.

Theo các chuyên gia, đà giảm của giá iPhone 16 có thể kéo dài đến hết tháng 12/2025 trước khi ổn định vào quý I/2026. Khi nguồn cung dần thu hẹp và Apple ngừng sản xuất một số phiên bản cũ, giá iPhone 16 có thể nhích nhẹ trở lại.

Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, iPhone 16 vẫn là lựa chọn đáng tiền nhất trong phân khúc cao cấp, vừa có hiệu năng mạnh, vừa có mức giá dễ tiếp cận.

Với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các hệ thống bán lẻ, đợt giảm giá lịch sử này không chỉ giúp giá iPhone 16 trở nên hấp dẫn mà còn mở ra giai đoạn mua sắm sôi động nhất năm cho người tiêu dùng Việt.