Kinh tế Giá lợn giống tăng, nông dân vùng cao Nghệ An chuyển hướng chăn nuôi Giá lợn giống ở Nghệ An đang tăng cao từng ngày. Thời điểm này, lợn con 20 - 30 ngày tuổi đang được thương lái mua với giá tiền triệu mỗi con. Vì vậy người dân các huyện vùng cao đang dần chuyển dịch từ nuôi lợn thịt sang nuôi lợn con.

Bản Yên Thành, xã Lục Dạ (Con Cuông) có 165 hộ dân, 730 nhân khẩu sống chủ yếu bằng nghề sản xuất, chăn nuôi. Xóm trưởng Lương Thị Hiệp cho biết, hầu hết các gia đình của bản Yên Thành đều chăn nuôi lợn hoặc bò, trong đó phần lớn là nuôi lợn thịt và lợn giống. Hiện nay, khoảng 80% các hộ gia đình nơi đây đã xuất bán hết các lứa lợn giống và chuẩn bị cho lứa nuôi mới.

Bà Lương Thị Hiệp, bản Yên Thành, xã Lục Dạ (Con Cuông) chuyển chăn nuôi lợn thịt sang nuôi lợn nái đẻ. Ảnh: HT

“Giá lợn giống tăng từng ngày, và đạt cao nhất so với vài năm lại nay, nên bà con tích cực chuyển hướng từ nuôi lợn thịt sang nuôi lợn mạ để bán lợn con. Cuối năm 2024 tôi bán hai lứa lợn được hơn 50 triệu đồng. Năm nay duy trì 2 con lợn sinh sản để chuyển qua chăn nuôi lợn giống” - bà Hiệp cho biết.

Cách nhà bà Hiệp không xa, hộ bà Vi Thị May cũng vừa xuất bán 1 ổ lợn giống 12 con, thu về hơn chục triệu đồng. Hiện bà May vẫn còn 2 ổ lợn con đang trong thời kỳ “chăm sữa”, được chăm sóc bằng thức ăn nấu chín, bổ sung cám, đạm cá. Bà May dự định khoảng 2 tuần nữa sẽ xuất bán nốt hai ổ lợn con gần 20 con và tiếp tục quay vòng chăn nuôi lứa mới.

Đàn lợn con của hộ bà Lô Thị May, bản Yên Thành. Ảnh: HT

Tương tự, tại bản Sơn Hà, xã Tam Quang (Tương Dương), từ đầu năm 2025 khi giá lợn giống không ngừng tăng, chị Lô Thị Bánh đã chuyển từ nuôi bán lợn thịt sang nuôi lợn mạ đẻ, bán lợn con và kèm theo dịch vụ phối giống lợn.

“Vừa mới xuất bán 2 ổ lợn con hơn 1 tháng tuổi với giá 1 triệu đồng/con. Hiện còn 1 ổ lợn con mới chưa qua 1 tuần tuổi và 2 con lợn đực. Giá lợn giống tăng, nhiều hộ chuyển sang chăn nuôi lợn con nên nhu cầu phối giống lợn cũng tăng hơn bình thường” - chị Lô Thị Bánh cho biết.

Chị Lô Thị Bánh ở xã Tam Quang vừa chăn nuôi lợn mạ, vừa làm dịch vụ phối giống lợn. Ảnh: HT

Cán bộ UBND xã Tam Quang cho biết, hiện toàn xã Tam Quang đang duy trì đàn lợn hơn 2.500 con. Thương lái đang đẩy mạnh thu mua lợn giống với giá khá cao, có nhiều hộ bán được giá 1,2 - 1,4 triệu đồng/con trọng lượng khoảng 10kg.

Hiện nay, giá lợn giống tăng nên người chăn nuôi ở các địa phương vùng cao đang có xu hướng dịch chuyển dần từ chăn nuôi lợn thịt sang nuôi, bán lợn giống, chu kỳ xoay vòng mỗi năm 2-3 lứa, vừa thu hồi vốn nhanh hơn, vừa tránh được rủi ro.

Nghệ An hiện có tổng đàn lợn trên 1 triệu con, là nguồn thu quan trọng của ngành chăn nuôi. Tuy nhiên, dịch tả lợn châu Phi đang có nguy cơ bùng phát, trên địa bàn tỉnh một số địa phương đã xuất hiện dịch. Vì vậy, trung tâm dịch vụ nông nghiệp các địa phương đang tích cực khuyến cáo người dân tăng cường phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi, tăng cường thức ăn bổ sung và tiêm phòng vắc-xin đầy đủ, nhất là với lợn con vừa mới sinh sản.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y cũng khuyến cáo: Các hộ nuôi cần tuân thủ thực hiện các nội dung, hướng dẫn của địa phương về bảo vệ đàn vật nuôi, phòng chống nguy cơ dịch bệnh lây lan. Đối với tăng đàn, tái đàn, bà con tìm mua con giống rõ nguồn gốc và kiểm tra sức khỏe của con giống lợn trước khi mua.

Người dân vùng cao ở Nghệ An chủ yếu chăn nuôi giống lợn đen bản địa. Ảnh: HT

Trong quá trình nuôi, cần tiêm vắc-xin phòng dịch bệnh đầy đủ. Hạn chế người ngoài, đặc biệt là thương lái thu mua lợn vào khu vực chuồng trại. Trong thời gian chăm sóc, hạn chế sử dụng nước ao hồ, thức ăn không rõ nguồn gốc. Thường xuyên thực hiện phun hóa chất tiêu độc xử lý môi trường trong và ngoài khu vực chuồng trại.