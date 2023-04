Giá lợn hơi ghi nhận mức cao nhất 55.000 đồng/kg; Giá thép giảm, nhập khẩu thép từ Trung Quốc tăng

* Giá lợn hơi hôm nay 23/4: Ghi nhận mức cao nhất 55.000 đồng/kg

Giá lợn hơi hôm nay 23/4 đi ngang trên diện rộng và ghi nhận mức cao nhất 55.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Bắc, giá lợn hơi hôm nay không ghi nhận sự biến động mới và dao động trong khoảng 52.000 - 55.000 đồng/kg. Theo đó, tỉnh Thái Bình tiếp tục thu mua với giá cao nhất khu vực với 55.000 đồng/kg. Thấp hơn một giá, thương lái tại Hưng Yên đang thu mua lợn hơi với giá 54.000 đồng/kg. Lợn hơi tại các địa phương bao gồm Bắc Giang, Vĩnh Phúc và Hà Nội được thu mua với giá 53.000 đồng/kg. Mức giá thấp nhất khu vực 52.000 đồng/kg được ghi nhận tại một loạt các địa phương gồm Yên Bái, Lào Cai, Nam Định, Thái Nguyên, Phú Thọ, Hà Nam, Ninh Bình, Tuyên Quang.

Cùng chung xu hướng thị trường với khu vực miền Bắc, tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá lợn hơi hôm nay không ghi nhận sự biến động so với ngày trước đó và dao động trong khoảng 52.000 - 55.000 đồng/kg. Trong đó, mức giá cao nhất khu vực 55.000 đồng/kg được ghi nhận tại ba tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và Lâm Đồng. Thấp hơn một giá, tại Bình Định duy trì thu mua lợn hơi với giá 54.000 đồng/kg. Còn tại Nghệ An, thương lái đang thu mua lợn hơi với giá 53.000 đồng/kg. Các địa phương khác gồm Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Ninh Thuận, Bình Thuận đang thu mua lợn hơi với giá 52.000 đồng/kg - thấp nhất khu vực.

Tại khu vực miền Nam, giá lợn hơi hôm nay lặng sóng và và dao động trong khoảng 51.000 - 55.000 đồng/kg. Trong đó, mức giá cao nhất khu vực 55.000 đồng/kg được ghi nhận tại Long An, Đồng Tháp, Bạc Liêu, Bến Tre. Thấp hơn một giá, hiện Vũng Tàu đang ghi nhận mức giá 54.000 đồng/kg. Mức giá thấp nhất khu vực 51.000 đồng/kg được ghi nhận tại Sóc Trăng. Một loạt các địa phương gồm Bình Phước, Bình Dương, An Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ, Kiên Giang, Trà Vinh cùng ghi nhận mức giá lợn hơi 52.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại trong khu vực ghi nhận mức giá 53.000 đồng/kg.

Tính chung, trong tuần qua, giá lợn hơi biến động theo xu hướng tăng trên diện rộng. Các địa phương đều ghi nhận giá vượt mức 50.000 đồng/kg. Trong đó, ngày 23/4, mức giá lợn hơi trung bình tại khu vực miền Bắc đứng ở mức 52.230 đồng/kg; khu vực miền Trung - Tây Nguyên đứng ở mức 52.640 đồng/kg và khu vực miền Nam đứng ở mức 53.680 đồng/kg. Xu hướng tăng giá trở lại cũng được dự báo trước đó. Dù vậy, với mức giá như hiện nay, các hộ chăn nuôi vẫn đối mặt với nguy cơ thua lỗ do dưới giá thành.

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu nhóm hàng thức ăn gia súc và nguyên liệu về Việt Nam tháng 3/2023 tăng 12,9% so với tháng 2/2023 và tăng 0,6% so với tháng 3/2022, đạt 415,3 triệu USD. Tính chung trong quý I/2023 nhập khẩu nhóm hàng này đạt gần 1,16 tỷ USD, tăng 11,5% so với quý I/2022.