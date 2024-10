Thị trường Giá lợn hơi hôm nay 15/10/2024: Vẫn trên đà giảm mạnh Giá lợn hơi hôm nay 15/10/2024: Vẫn trên đà giảm mạnh trên cả nước, đặc biệt ở miền Bắc với mức giảm 1.000 đồng/kg tại nhiều tỉnh.

Giá lợn hơi khu vực miền Bắc

Hôm nay, ngày 15/10/2024, giá lợn hơi ở miền Bắc đã giảm nhẹ từ 1.000 đến 2.000 đồng/kg, với mức giá giao dịch hiện nay là từ 65.000 đến 67.000 đồng/kg.

Tại Hà Nội, Nam Định và Thái Bình, giá lợn hơi vẫn giữ nguyên so với ngày hôm qua. Trong khi đó, các địa phương khác ở miền Bắc đã điều chỉnh giảm giá từ 1.000 đến 2.000 đồng/kg.

Giá lợn hơi cao nhất trong khu vực hiện là 66.000 đồng/kg, được ghi nhận tại các tỉnh Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nam, Thái Bình và Nam Định. Các tỉnh khác ở miền Bắc đang mua vào với giá 65.000 đồng/kg, giảm 1.000 đến 2.000 đồng so với trước đó.

Giá lợn hơi khu vực miền Trung - Tây Nguyên

Giá lợn hơi ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên đang giảm.

Cụ thể, tại các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, và Quảng Ngãi, giá giảm 1.000 đồng/kg.

Giá lợn hơi hiện nay ở các tỉnh này là từ 64.000 đến 65.000 đồng/kg.

Các tỉnh Thừa Thiên Huế, Bình Định, Đắk Lắk, và Ninh Thuận cũng có mức giá tương tự.

Trên thị trường, lợn hơi đang được bán với giá từ 64.000 đến 65.000 đồng/kg.

Giá lợn hơi khu vực miền Nam

Tại khu vực phía Nam, giá lợn hơi hôm nay giảm 1.000 đồng/kg tại An Giang và Vĩnh Long, xuống còn 64.000 đồng/kg.

Ở các tỉnh khác ở phía Nam, giá lợn hơi dao động từ 63.000 đến 65.000 đồng/kg.

Các thương lái ở Bình Dương, Long An, Bình Phước, Đồng Nai, TP HCM, Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Vĩnh Long và Cà Mau đang mua lợn hơi với giá cao nhất khu vực là 65.000 đồng/kg.

Theo khảo sát, giá lợn hơi trên toàn quốc hiện nay đang ở mức từ 63.000 đến 66.000 đồng/kg.

Bão số 3 đã gây thiệt hại lớn tại 22 tỉnh thành, với 25.011 gia súc và 3.179.300 gia cầm bị mất. Hải Phòng và Quảng Ninh là hai địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, với hàng nghìn gia súc và gia cầm bị thiệt mạng.

Các trang trại chăn nuôi bị hư hại do bão, từ mái che đến hệ thống điện, khiến việc sản xuất bị đình trệ. Do không kịp di dời, nhiều vật nuôi đã chết do ngập lụt và mưa. Chuồng trại bị ngập và hư hỏng, máy phát điện và kho cám bị hỏng, gây thiệt hại nặng cho ngành chăn nuôi.

Một tháng sau bão, mặc dù còn nhiều khó khăn, người chăn nuôi đã bắt đầu tái đàn, đặc biệt là gia cầm, để chuẩn bị cho Tết Nguyên đán 2025. Việc tái đàn cần được giám sát chặt chẽ để đảm bảo an toàn và hiệu quả, đặc biệt là vệ sinh môi trường và chuồng trại.