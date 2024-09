Thị trường Giá lợn hơi hôm nay 16/9/2024: Không có thay đổi Giá lợn hơi hôm nay 16/9/2024: Giá lợn hơi trong nước đang ở mức trung bình là 63.900 đồng/kg

Giá lợn hơi khu vực miền Bắc

Giá lợn hơi ở miền Bắc không thay đổi nhiều vào đầu tuần. Hà Nội có giá lợn hơi cao nhất, ở mức 67.000 đồng/kg.

Các tỉnh như Bắc Giang, Hưng Yên, Thái Nguyên, Phú Thọ, Thái Bình, Yên Bái, Tuyên Quang và Vĩnh Phúc có giá mua vào là 66.000 đồng/kg.

Ở những nơi khác, giá lợn hơi giữ ổn định, dao động từ 64.000 đến 65.000 đồng/kg.

Giá lợn hơi khu vực miền Trung - Tây Nguyên

Giá lợn hơi hôm nay ổn định, không thay đổi, với giá từ 62.000 đến 66.000 đồng/kg.

Tại Khánh Hoà, Đắk Lắk và Ninh Thuận, giá thu mua là 62.000 đồng/kg, đây là mức giá thấp nhất trong khu vực.

Ngược lại, tại Thanh Hoá, giá lợn hơi cao nhất khu vực, với 66.000 đồng/kg.

Các khu vực khác có giá lợn hơi từ 63.000 đến 64.000 đồng/kg.

Gần đây, tỉnh Thanh Hóa đã trải qua mưa lớn, gây ngập lụt ở một số khu vực như Thạch Thành và Cẩm Thủy. Các hộ chăn nuôi bị ảnh hưởng đã được hướng dẫn cách sửa chữa chuồng trại, thông cống rãnh và di dời gia súc, gia cầm đến nơi an toàn. Để phòng tránh bệnh tật, các khu vực chăn nuôi đã được khử trùng và tiêu độc.

Mùa mưa bão là thời điểm cao của các dịch bệnh truyền nhiễm ở gia súc, gia cầm, bao gồm dịch tả heo châu Phi và cúm gia cầm. Thanh Hóa đang tiến hành chiến dịch vệ sinh lớn để ngăn chặn dịch bệnh, bao gồm việc tiêm phòng vắc xin cho vật nuôi.

Bà Nguyễn Thị Chuyên, cán bộ thú y, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phun thuốc tiêu độc định kỳ để ngăn chặn vi khuẩn và virus.

Ông Lê Đức Ngoan, Phó Chủ tịch UBND phường Quảng Thành, thông báo rằng phường đã chỉ đạo cán bộ nông nghiệp và thú y hỗ trợ người dân trong việc tiêu độc và vệ sinh chuồng trại.

Giá lợn hơi khu vực miền Nam

Giá lợn hơi ở khu vực phía Nam hôm nay không thay đổi, dao động từ 62.000 đến 65.000 đồng/kg.

Tại Bình Phước, Tiền Giang và Trà Vinh, giá thu mua là 62.000 đồng/kg, thấp nhất trong khu vực.

Ngược lại, tại An Giang, Bình Dương và Cà Mau, giá lợn hơi cao nhất khu vực, ở mức 65.000 đồng/kg.

Các tỉnh khác ghi nhận giá lợn hơi từ 63.000 đến 64.000 đồng/kg.

Hôm nay, giá lợn hơi trên thị trường Việt Nam đang ở mức trung bình là 63.900 đồng/kg.

Khi so sánh với một số quốc gia khác, giá thịt heo ở Việt Nam cao hơn đáng kể, gần như gấp đôi so với Canada, Hoa Kỳ, Pháp, Nga và Brazil. Tuy nhiên, nếu xét trong khu vực châu Á, giá thịt heo của Việt Nam lại thấp hơn so với các nước như Hàn Quốc, Philippines và Trung Quốc.