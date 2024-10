Thị trường Giá lợn hơi hôm nay 24/10/2024: Giảm xuống dưới mốc 60,000 đồng/kg Giá lợn hơi hôm nay 24/10/2024: tiếp đà giảm 1.000 - 2.000 đồng/kg tại cả ba miền. Trong đó, tại một số địa phương, giá giao dịch đã xuống dưới mốc 60.000 đồng/kg.

Giá lợn hơi khu vực miền Bắc

Tại miền Bắc, giá lợn hơi hôm nay có dấu hiệu giảm nhẹ ở nhiều nơi. Hiện nay, giá phổ biến ở các tỉnh dao động từ 62.000 đến 64.000 đồng/kg.

Một số tỉnh như Hải Dương, Hưng Yên và Hà Nội vẫn giữ mức cao nhất là 64.000 đồng/kg.

Tuy nhiên, nhiều tỉnh như Lào Cai và Ninh Bình đã giảm xuống mức thấp nhất là 62.000 đồng/kg.

Giá lợn hơi khu vực miền Trung - Tây Nguyên

Tại miền Trung và Tây Nguyên, giá lợn hơi cũng giảm nhẹ, hiện dao động từ 59.000 đến 62.000 đồng/kg.

Đắk Lắk và Khánh Hòa có giá thấp nhất khu vực, chỉ còn 59.000 đồng/kg, giảm 1.000 – 2.000 đồng/kg so với hôm qua.

Ngược lại, một số tỉnh như Thanh Hóa và Nghệ An vẫn giữ giá cao hơn, ở mức 62.000 đồng/kg.

Giá lợn hơi khu vực miền Nam

Khu vực miền Nam cũng đang chứng kiến sự giảm giá lợn hơi. Hiện nay, hầu hết các tỉnh và thành phố trong khu vực thu mua lợn hơi với mức giá từ 60.000 đến 62.000 đồng/kg.

Đặc biệt, giá lợn hơi tại Bình Định và Khánh Hòa đã giảm xuống chỉ còn 59.000 đồng/kg, mức thấp nhất cả nước.

Các địa phương như TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Bình Dương cũng ghi nhận mức giảm, hiện giao dịch ở mức 62.000 đồng/kg.

Tổng thể, giá lợn hơi hiện đang ở mức thấp và giảm nhanh so với đầu tuần. Giá bình quân cả nước là khoảng 62.000 đồng/kg, tương đương với giá heo tại Trung Quốc.

Theo khảo sát, giá lợn hơi dao động từ 59.000 đến 64.000 đồng/kg, trong đó mức giá thấp nhất được ghi nhận tại Đắk Lắk, Bình Định và Khánh Hòa.

Một số chuyên gia dự đoán rằng thị trường lợn hơi có thể tiếp tục giảm nhẹ trong thời gian ngắn do nguồn cung lớn và nhu cầu tiêu thụ trong nước chưa cao. Tuy nhiên, vào cuối năm, nhu cầu thịt heo thường tăng, do đó giá lợn hơi có thể ổn định và tăng trở lại trong thời gian tới.

Do ảnh hưởng của bão lũ, ngành chăn nuôi ở miền Bắc gặp nhiều thiệt hại, dẫn đến tình trạng khan hiếm lợn hơi và giá tăng cao. Trong tháng 9, giá lợn hơi đã tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. Tại Đồng Nai, giá lợn hơi tăng không ngừng do số lượng heo giảm mạnh, với 1.296 cơ sở chăn nuôi đã ngừng hoạt động.

Đến cuối tháng 9/2024, Đồng Nai chỉ còn 2,08 triệu con heo, giảm 11,36% so với năm trước.

Giá heo giống cũng tăng theo, với giá từ 2 triệu đồng/con cho heo giống nặng 10-12kg, cao hơn 500-800 ngàn đồng/con so với năm ngoái.

Nguyễn Kim Đoán, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, cho biết giá lợn hơi tăng do nguồn cung giảm và việc di dời cơ sở chăn nuôi không phù hợp quy hoạch.

Dịch tả heo châu Phi cũng là nguyên nhân khiến nhiều trại chăn nuôi, đặc biệt là các trại nhỏ lẻ, phải ngừng hoạt động.

Người nuôi heo không nên kỳ vọng vào việc giá lợn hơi sẽ tăng vọt như những kỷ lục trước đây, đặc biệt vào dịp Tết. Để giảm thiệt hại do dịch bệnh, người nuôi heo cần áp dụng nghiêm túc các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học.

Theo ông Nguyễn Văn Trọng, cựu Cục trưởng Cục Chăn nuôi, thị trường lợn hơi dịp Tết Nguyên đán 2025 gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của mưa lũ gần đây.

Nhiều hộ gia đình đã bị thiệt hại nặng nề, mất đi lứa heo đang nuôi chuẩn bị cho Tết. Việc tái đàn để kịp thời gian cho Tết Nguyên đán là một thách thức, vì việc nuôi heo đến khi xuất chuồng cần ít nhất 5 tháng.

Hiện tại đã là tháng 9 âm lịch, thời gian còn lại trước Tết rất ngắn, khiến việc tái đàn càng khó khăn.

Người nuôi heo cần thời gian để xây dựng lại chuồng trại, đảm bảo điều kiện vệ sinh, chuẩn bị giống mới và quan trọng nhất là phải có đủ vốn.