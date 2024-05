Giá lợn thịt tăng mạnh, người dân Nghệ An vẫn e ngại tái đàn

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Giá lợn thịt tăng mạnh trong gần 1 tháng nay. Ảnh: T.P

Vừa xuất chuồng lứa lợn thịt 50 con, anh Phạm Viết Đức, chủ một trại lợn quy mô ở xã Thanh Hương (Thanh Chương) rất phấn khởi vì được giá. Anh Đức cho biết: “Hầu như tháng nào cũng có lứa lợn xuất chuồng. Các tháng trước, giá lợn vẫn ở mức dưới 60.000 đồng/kg. Đặc biệt, trong 2 tháng đầu năm, giá lợn xuất chuồng còn ở dưới mức 50.000 đồng/kg nên người chăn nuôi thua lỗ.

Với đà tăng hiện nay, giá 65.000 đồng/kg là người chăn nuôi đã có lãi khá. Riêng những trang trại lớn, quy mô khép kín là có lãi tốt, dao động từ 800.000 đồng - 1 triệu đồng/con”.

Là chủ trang trại lợn thịt có quy mô 1.500 con, anh Tiến Dũng (thị xã Thái Hoà) rất phấn khởi khi giá lợn thịt thời gian gần đây đã phục hồi nhanh chóng. Nếu như đầu tháng 3, giá lợn vẫn chưa chạm mốc 60.000 đồng/kg thì sang tháng 4, và đầu tháng 5, giá lợn tăng mạnh.

Các thương lái đang thu mua lợn với giá 65.000 - 66.000 đồng/kg. Ảnh: T.P

Đặc biệt, khoảng nửa tháng nay, lợn nhích giá từng ngày, các thương lái liên tục thông báo điều chỉnh giá mua. “So với thời điểm này năm ngoái thì giá lợn đã tăng 12.000-15.000 đồng/kg. Với giá này, các trang trại lớn có lãi khá tốt sau thời gian dài gồng mình gánh lỗ do giá thức ăn cao, giá lợn xuất chuồng thấp. Mức giá lợn xuất chuồng từ 60.000 đồng/kg là bắt đầu có lãi”.

Sở dĩ giá lợn hơi tăng là do một phần nhu cầu thị trường tăng. Thông thường, thời điểm đầu năm, sau khi xuất bán phục vụ thị trường Tết, người dân sẽ tập trung tái đàn, tuy nhiên, do thời điểm đó, dịch bệnh tả châu Phi lại tái phát nên việc tái đàn gặp nhiều khó khăn. Do đó, đến nay, nguồn cung lợn thịt trên thị trường hạn chế, giá lợn tăng cao.

“Giá lợn sẽ neo cao và dự báo sẽ còn tăng trong ít nhất 2 tháng nữa. Sau đó, sẽ bình ổn dần khi lứa lợn kế cận xuất chuồng”, anh Hồ Văn Hán, một thương lái chuyên thu mua lợn thịt các tỉnh Nghệ An, Thanh Hoá, Hà Tĩnh cho biết.

Giá thịt lợn ở các chợ dân sinh không có nhiều biến động. Ảnh: T.P

Giá lợn hơi tăng mạnh, song theo ghi nhận, tại các chợ dân sinh, giá thịt lợn biến động nhẹ, sức mua không giảm so với trước. Cụ thể, giá thịt các loại dao động từ 120.000-150.000 đồng/kg; tại các siêu thị, các cửa hàng thực phẩm sạch, giá thịt dao động từ 140.000-180.000 đồng/kg.

Chị Phạm Thị Thuỷ, một tiểu thương kinh doanh thịt lợn tại chợ đầu mối Vinh cho biết: “Hiện, giá lợn mảnh tại các lò mổ đã tăng thêm 5.000-10.000 đồng/kg, nhưng giá bán lẻ không tăng thêm là mấy.

Nguyên nhân là do bước vào nắng nóng, thịt lợn không phải là ưu tiên hàng đầu trong thực đơn, nhu cầu tiêu thụ không cao. Nếu tăng giá quá cao sẽ mất khách. Vậy nên, giá thịt bán lẻ giữ nguyên so với trước hoặc chỉ tăng 2.000-3.000 đồng/kg, chấp nhận bán lấy số lượng bù giá cả”.

Dù giá lợn hơi tăng mạnh song hầu hết người chăn nuôi vẫn thận trọng trong tái đàn. Ảnh: T.P

Mặc dù giá lợn hơi đang trên đà tăng, song tâm lý của người chăn nuôi vẫn hết sức thận trọng khi tái đàn, tăng đàn. Theo tính toán của người chăn nuôi, chi phí đầu tư cho mỗi con lợn đến khi đạt trọng lượng 100 kg hết hơn 4 triệu đồng. Trong khi đó, rủi ro về dịch bệnh rất khó lường. Giá lợn hơi trên thị trường cũng còn bấp bênh, rất khó dự đoán.

“Quy mô của trại lên đến 2.500 con song mấy năm gần đây chỉ duy trì 1.500 con. Giá lợn thịt đang tăng cao, so với trước là đã có lãi khá. Song, chúng tôi không dám tăng đàn cho các lứa gối đầu, bởi hiện nay giá thức ăn có giảm nhưng không đáng kể, chi phí đầu vào vẫn cao và giá lợn không ổn định, khó dự đoán. Bên cạnh đó, việc kiểm soát dịch bệnh vẫn còn những khó khăn”, anh Nguyễn Viết Danh, chủ một trang trại lợn ở Quỳnh Lưu cho biết.