Giá lúa gạo hôm nay 10/4/2025: Trong nước tăng nhẹ

Sáng 10/4/2025, giá lúa gạo trong nước ghi nhận mức tăng nhẹ từ 50 đến 200 đồng/kg ở một số chủng loại. Thị trường tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long sôi động trở lại, với lượng hàng giao dịch khá ổn định, đặc biệt là các loại gạo nguyên liệu và lúa tươi tăng giá so với đầu tuần.

Tại các địa phương như An Giang, Lấp Vò (Đồng Tháp) và Cái Bè (Tiền Giang), lượng hàng về có sự cải thiện. Các kho hỏi mua đều, nhất là với các loại gạo thơm. Giá gạo trong khu vực giữ mức ổn định, không có biến động mạnh. Riêng gạo nguyên liệu OM 5451 ghi nhận tăng nhẹ, đạt mức 9.600 - 9.800 đồng/kg. Các loại OM 380, IR 504 và OM 18 tiếp tục được giao dịch trong khoảng 7.800 - 9.500 đồng/kg. Gạo thành phẩm IR 504 giữ ở mức 7.600 - 7.800 đồng/kg, còn gạo Nàng Hoa 9 dao động từ 6.550 - 6.750 đồng/kg.

Tại các chợ lẻ ở An Giang, giá các loại gạo vẫn được niêm yết ổn định. Gạo thường bán lẻ dao động trong khoảng 15.000 - 16.000 đồng/kg. Các loại gạo thơm có giá từ 18.000 - 22.000 đồng/kg. Gạo Nàng Nhen có giá cao nhất, đạt 28.000 đồng/kg. Gạo Nhật, gạo Jasmine và Hương Lài tiếp tục giữ giá từ 18.000 đến 22.000 đồng/kg.

Thị trường nếp không có nhiều thay đổi. Giá nếp IR 4625 tươi được giao dịch trong khoảng 7.600 - 7.800 đồng/kg. Nếp khô ba tháng vẫn duy trì ở mức 9.600 - 9.700 đồng/kg.

Giá phụ phẩm hôm nay tương đối ổn định. Cám tăng nhẹ lên khoảng 5.800 đồng/kg, tấm 3–4 đạt mức 6.800 đồng/kg. Tấm thơm vẫn được mua bán từ 7.100 - 7.300 đồng/kg, còn trấu giao dịch quanh mức 800 – 900 đồng/kg.

Về lúa tươi, thị trường ghi nhận sự khởi sắc tại nhiều địa phương. Tại Bạc Liêu, lúa được đặt cọc nhiều, giá các loại lúa thơm giữ vững, còn giá lúa ST tăng tiếp. Ở Sóc Trăng, nông dân chào giá cao, giao dịch diễn ra đều. Tuy nhiên, tại Cần Thơ, giao dịch diễn ra chậm do giá chào cao khiến bên mua dè dặt. Tại An Giang và Long An, giá chào tăng nhẹ nhưng lượng hàng không còn nhiều, giao dịch cũng chậm lại.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, lúa OM 5451 hôm nay tăng thêm 200 đồng, lên mức 6.200 - 6.400 đồng/kg. Các loại khác như Đài Thơm 8, OM 18 và Nàng Hoa 9 vẫn giữ ổn định ở mức từ 6.550 - 7.000 đồng/kg. Lúa IR 50404 và OM 380 tiếp tục giao dịch trong khoảng 5.800 - 6.000 đồng/kg.

Trên thị trường xuất khẩu, gạo Việt Nam tiếp tục duy trì lợi thế cạnh tranh. Gạo 25% tấm hiện ở mức 370 USD/tấn, còn gạo 5% tấm đạt 399 USD/tấn – cao nhất trong nhóm các nước xuất khẩu. Trong khi đó, gạo 5% tấm của Thái Lan giảm còn 394 USD/tấn, của Ấn Độ giảm xuống 376 USD/tấn, còn Pakistan tăng nhẹ lên 391 USD/tấn.

Mỹ vừa công bố thuế nhập khẩu mới áp dụng từ ngày 9/4 khiến các nước xuất khẩu gạo sang thị trường này, trong đó có Việt Nam, bị ảnh hưởng nặng. Theo đó, Việt Nam bị áp mức thuế 46%, Thái Lan 36%, Ấn Độ 26% và Pakistan 29%. Điều này khiến các doanh nghiệp xuất khẩu gạo lo ngại mất thị phần tại thị trường lớn nhất Tây Bán Cầu này.

Theo Cơ quan Nghiên cứu Kinh tế thuộc Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), Mỹ là nước nhập khẩu gạo lớn nhất khu vực Tây Bán Cầu. Từ những năm 1980, Thái Lan đã luôn là nhà cung cấp gạo nước ngoài lớn nhất, chủ yếu là các giống gạo thơm.

Trong năm 2024, Thái Lan đã xuất khẩu gần 850.000 tấn gạo sang Mỹ, gấp gần ba lần so với Ấn Độ - nước đứng thứ hai. Việt Nam đứng thứ ba, tiếp theo là Pakistan. Tuy nhiên, cả bốn quốc gia này đều bị áp mức thuế mới: 26% đối với Ấn Độ, 46% với Việt Nam và 29% đối với Pakistan, khiến triển vọng xuất khẩu vào Mỹ trở nên khó khăn hơn.