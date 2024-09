Thị trường Giá lúa gạo hôm nay 19/9/2024: Giảm nhẹ 100 đồng Giá lúa gạo hôm nay 19/9/2024: Trong nước giảm nhẹ 100 đồng đối với cả giá lúa và gạo

Giá gạo hôm nay 19/9/2024

Tại An Giang và Đồng Tháp, lượng gạo mua vào đang tốt và giá cả có xu hướng giảm nhẹ.

Ở Sa Đéc (Đồng Tháp), lượng gạo thu mua giảm, cùng với đó là sự sụt giảm trong nhu cầu mua.

Tại Lấp Vò (Đồng Tháp), lượng gạo thu mua ổn định và giá cả thay đổi tùy theo chất lượng gạo.

Giá gạo trên thị trường đã điều chỉnh so với hôm qua. Cụ thể, gạo IR 504 Hè Thu hiện có giá từ 10.750 đến 10.900 đồng/kg, giảm 100 đồng/kg; trong khi đó, gạo thành phẩm IR 504 có giá từ 13.000 đến 13.200 đồng/kg.

Tại các chợ lẻ, giá các loại gạo cũng có sự thay đổi:

Gạo Nàng Nhen: 28.000 đồng/kg.

Gạo Jasmine: 18.000 - 20.000 đồng/kg.

Gạo Nàng hoa: 20.000 đồng/kg.

Gạo tẻ thông thường: 15.000 - 16.000 đồng/kg.

Gạo thơm thái hạt dài: 20.000 - 21.000 đồng/kg.

Gạo Hương lài: 18.000 đồng/kg, giảm 2.000 đồng/kg.

Gạo thơm Đài Loan: 21.000 đồng/kg.

Gạo trắng thông dụng: 17.000 đồng/kg.

Gạo Sóc thường: 18.000 - 18.500 đồng/kg.

Gạo Sóc Thái: 21.000 đồng/kg.

Gạo Nhật: 22.000 đồng/kg.

Giá lúa hôm nay 19/9/2024

Tại các tỉnh Hậu Giang, Đồng Tháp và Bạc Liêu, lượng lúa gạo nhập về thị trường ít và tốc độ mua vào chậm, với giá cả thấp do nguồn cung khô hạn.

Ở Bạc Liêu, lượng lúa gạo trên thị trường giảm, dẫn đến việc mua vào bị chậm lại. Tại Đồng Tháp, nhu cầu mua lúa gạo không nhiều và giá cả hầu như không thay đổi. Ở Cà Mau, đã thu hoạch được một nửa số lúa gạo, và nhu cầu mua vào đang ổn định.

Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh An Giang, giá lúa gạo hôm nay có sự điều chỉnh so với hôm qua. Cụ thể:

Lúa IR 50404 có giá từ 7.200 đến 7.500 đồng/kg, giảm 100 đồng/kg.

Lúa Đài thơm 8 có giá từ 8.000 đến 8.200 đồng/kg.

Lúa OM 5451 có giá từ 7.600 đến 7.900 đồng/kg.

Lúa OM 18 có giá từ 7.800 đến 8.000 đồng/kg.

Lúa OM 380 có giá từ 7.600 đến 7.800 đồng/kg.

Lúa Nhật có giá từ 7.800 đến 8.000 đồng/kg.

Lúa Nàng Nhen (khô) có giá 20.000 đồng/kg.

Giá phụ phẩm hôm nay 19/9/2024

Thị trường gạo nếp không có biến động so với hôm qua. Gạo nếp Long An IR 4625 có giá từ 9.800 đến 9.900 đồng/kg, giữ ổn định. Gạo nếp Long An loại 3 tháng có giá từ 9.800 đến 10.000 đồng/kg, không thay đổi.

Giá các loại phụ phẩm gạo dao động từ 6.000 đến 8.800 đồng/kg. Tấm OM 5451 có giá từ 8.600 đến 8.800 đồng/kg. Cám khô có giá từ 6.000 đến 6.100 đồng/kg.

Giá gạo xuất khẩu 19/9/2024

Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đã điều chỉnh so với hôm qua, với giá gạo 100% tấm là 455 USD/tấn, gạo tiêu chuẩn 5% là 565 USD/tấn, và gạo 25% tấm là 535 USD/tấn.

Đến giữa tháng 9, Việt Nam đã xuất khẩu khoảng 6,5 triệu tấn gạo, thu về 4,06 tỷ USD, tăng 6,2% về lượng và 21,2% về giá trị so với năm trước.

Gạo Việt Nam rất được ưa chuộng ở Đông Nam Á, đặc biệt là tại Philippines, Indonesia và Malaysia.

Philippines là khách hàng lớn nhất, đã mua 2,81 triệu tấn gạo với giá gần 1,72 tỷ USD, tăng 19,6% về lượng và 39,8% về giá trị so với năm trước.

Indonesia mua 913.900 tấn gạo, trị giá 557,8 triệu USD, tăng 27,3% về lượng và 54,4% về giá trị so với năm 2023.

Malaysia, với việc mua 582.900 tấn gạo trị giá 345,9 triệu USD, đã trở thành thị trường xuất khẩu gạo lớn thứ 3 của Việt Nam, vượt qua Trung Quốc.

Dự báo giá gạo cho những tháng cuối năm là khó, nhưng giá dự kiến sẽ không giảm do nguồn cung khan hiếm. Thiệt hại do bão lũ ở miền Bắc, với hơn 200.000 ha lúa bị ngập úng, cũng ảnh hưởng đến nguồn cung gạo.