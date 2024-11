Thị trường Giá lúa gạo hôm nay 22/11/2024: Trong nước ổn định, gạo xuất khẩu tăng nhẹ Giá lúa gạo hôm nay 22/11 đi ngang so với hôm qua. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam hôm nay tăng nhẹ.

Giá lúa gạo trong nước

Tại các địa phương, giá gạo hôm nay giữ ổn định. Theo thông tin từ Sở NN&PTNT tỉnh An Giang, giá gạo nguyên liệu IR 504 dao động từ 10.400 đến 10.500 đồng/kg, trong khi gạo thành phẩm IR 504 có giá từ 12.400 đến 12.550 đồng/kg. Chất lượng gạo cải thiện nhờ thời tiết tốt, và kho mua đều, lựa mặt.

Tại Sa Đéc (Đồng Tháp), giá gạo nguyên liệu không có sự thay đổi. Lượng gạo về tại Lấp Vò - Vàm Cống (Đồng Tháp) khá ít, nhưng giá gạo vẫn giữ ổn định. Gạo có chất lượng tốt hơn, mặt gạo đẹp hơn nhờ thời tiết thuận lợi.

Ở An Cư (Cái Bè, Tiền Giang), gạo có lượng cung cấp ít và chất lượng không cao. Phần lớn là gạo kém chất lượng, ít có gạo đẹp. Mặc dù giá ổn định, nhưng chất lượng gạo không cao.

Tại các chợ lẻ, giá gạo không thay đổi so với hôm qua, dao động trong khoảng từ 15.000 đến 16.000 đồng/kg. Một số loại gạo có giá cao hơn, ví dụ: Gạo Nàng Nhen có giá 28.000 đồng/kg, gạo thơm dao động từ 20.000 đến 22.000 đồng/kg, gạo Jasmine từ 17.000 đến 18.000 đồng/kg, gạo Nàng Hoa 21.500 đồng/kg, gạo Thơm Thái hạt dài từ 20.000 đến 22.000 đồng/kg, gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg, gạo thơm Đài Loan 21.000 đồng/kg, gạo Sóc Thái 21.000 đồng/kg và gạo Nhật 22.500 đồng/kg.

Về tình hình thị trường lúa, tại Kiên Giang, lúa đồng vuông tôm đang được chào bán với giá cao hơn, tuy nhiên giao dịch vẫn khá chậm. Tại Sóc Trăng, giao dịch lúa mới cũng ít, giá chào bán cao nhưng ít người mua.

Theo cập nhật từ Sở NN&PTNT tỉnh An Giang, giá lúa hiện nay dao động như sau: Lúa IR 50404 có giá từ 7.400 đến 7.500 đồng/kg, lúa OM 5451 tăng nhẹ 100 đồng/kg, giao động từ 7.600 đến 7.800 đồng/kg, lúa OM 380 từ 6.800 đến 7.000 đồng/kg, lúa OM 18 (tươi) có giá từ 8.500 đến 8.600 đồng/kg, lúa Nàng Hoa 9 từ 8.400 đến 8.600 đồng/kg, lúa Nhật từ 7.800 đến 8.000 đồng/kg, và lúa Đài Thơm 8 (tươi) dao động từ 8.600 đến 8.800 đồng/kg.

Về phụ phẩm, giá các mặt hàng dao động từ 6.000 đến 9.400 đồng/kg. Cụ thể, tấm thơm có giá từ 9.300 đến 9.400 đồng/kg, còn cám khô có giá từ 5.950 đến 6.100 đồng/kg.

Giá nếp ghi nhận sự điều chỉnh tăng nhẹ. Cụ thể, nếp IR 4625 (tươi) tăng thêm 300 đồng/kg, lên mức từ 8.200 đến 8.400 đồng/kg. Nếp Long An 3 tháng khô vẫn duy trì mức giá cao từ 9.800 đến 10.000 đồng/kg.

Giá gạo thế giới

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo của Việt Nam hôm nay có sự tăng nhẹ so với ngày hôm qua. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), gạo 100% tấm có giá 410 USD/tấn, gạo tiêu chuẩn 5% có giá 520 USD/tấn, và gạo 25% tấm có giá 485 USD/tấn.

So với các nước khác, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam vẫn cao hơn. Cụ thể, giá gạo 5% tấm của Thái Lan là 487 USD/tấn, của Pakistan là 453 USD/tấn, còn của Ấn Độ là 450 USD/tấn.

Việt Nam hiện đang dẫn đầu về giá gạo 5% tấm tại khu vực châu Á, cao hơn 33 USD/tấn so với Thái Lan, 67 USD/tấn so với Pakistan, và 70 USD/tấn so với Ấn Độ.

Trong 9 tháng qua, xuất khẩu gạo đã có sự tăng trưởng mạnh mẽ, đạt mức tăng 131,2% và trở thành một trong những mặt hàng xuất khẩu lớn của Việt Nam, chiếm 9,8% tổng kim ngạch xuất khẩu, đứng thứ 3 sau điện thoại và linh kiện (chiếm 8,5%). Điều này cho thấy Malaysia đã tăng cường nhập khẩu gạo từ Việt Nam, vượt cả các mặt hàng tiêu dùng cao cấp như điện thoại.

Bên cạnh gạo, các mặt hàng nông sản khác như cà phê cũng có mức tăng trưởng ấn tượng, đạt 117,5% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, phần lớn cà phê xuất khẩu là cà phê nhân, được sử dụng làm nguyên liệu cho ngành cà phê của Malaysia, chưa phản ánh sự phát triển của các thương hiệu cà phê Việt Nam tại thị trường này.

Theo Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc (FAO) tại Việt Nam, một cuộc họp tham vấn kỹ thuật gần đây đã chuẩn bị cho dự án "Giảm thiểu rủi ro giữa con người và động vật" thông qua các sáng kiến kiểm soát dịch bệnh và an toàn sinh học.

Hà Tĩnh và Bà Rịa – Vũng Tàu là hai tỉnh được chọn tham gia thí điểm dự án này. Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận về chuỗi giá trị ngành chăn nuôi heo, bao gồm các vấn đề liên quan đến các bên tham gia, mối liên kết, dòng sản phẩm, sự di chuyển của động vật, và các mối nguy bệnh dịch có thể lây lan. Những chiến lược phòng, chống hiệu quả sẽ được đề xuất dựa trên những phân tích này.