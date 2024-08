Thị trường Giá lúa gạo hôm nay 5/8: Giá gạo tăng nhẹ Giá lúa gạo hôm nay 5/8, thị trường trong nước giá gạo tăng từ 50 -150 đồng/kg, giá lúa ổn định

Giá lúa gạo hôm nay (5-8) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long giá lúa ổn định, giá gạo tăng nhẹ từ 50 - 150 đồng/kg. Hoạt động mua bán diễn ra chậm, không ghi nhận biến động lớn về giá.

Tại An Cư (Sóc Trăng) và An Giang: Nguồn cung ổn định, giá cả bình ổn, tuy nhiên, lượng mua giảm. Sa Đéc (Đồng Tháp) chứng kiến sự tăng giá nhẹ do nguồn cung khan hiếm.

Các chợ lẻ không điều chỉnh giá gạo, với gạo Nàng Nhen đạt mức giá cao nhất là 30.000 đồng/kg.

Mức giá các loại gạo khác như Jasmine, Nàng hoa, gạo tẻ, và gạo thơm Đài Loan dao động từ 15.000 đến 21.000 đồng/kg.

Gạo Nhật có giá niêm yết là 22.000 đồng/kg, cao hơn so với các loại gạo thông dụng khác.

Trong các tỉnh, giá lúa ổn định với nguồn cung hạn chế và giá cả vững vàng, nông dân đang chào giá cao hơn một chút.

Ở Cần Thơ, lúa Thu Đông được nông dân chào bán với giá ổn định, trong khi tại Sóc Trăng, thương lái đang tích cực tìm mua với số lượng hạn chế.

Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang, giá lúa ngày hôm nay không thay đổi so với hôm qua, với IR 50404 ở khoảng 6.900 - 7.000 đồng/kg; Lúa Đài thơm 8 có giá từ 7.400 - 7.600 đồng/kg; Lúa OM 5451 dao động 7.000 - 7.200 đồng/kg; Lúa OM 18 ở mức 7.500 - 7.700 đồng/kg; OM 380 từ 6.800 - 7.000 đồng/kg; Lúa Nhật 7.800 - 8.000 đồng/kg; Nàng Hoa 9 ở mức 6.900 - 7.000 đồng/kg, và lúa Nàng Nhen (khô) được bán với giá 20.000 đồng/kg.

Thị trường nếp không chứng kiến sự điều chỉnh giá, với Nếp Long An (khô) ổn định ở mức 7.000 - 7.900 đồng/kg; Nếp IR 4625 (tươi) 7.200 - 7.400 đồng/kg; Nếp Long An (tươi) 7.400 - 7.600 đồng/kg; và Nếp An Giang (tươi) giữ nguyên giá 7.000 - 7.200 đồng/kg so với ngày hôm trước.

Giá gạo hôm nay ghi nhận sự tăng nhẹ so với ngày hôm qua, với gạo nguyên liệu IR 504 hè thu tăng 100 -150 đồng/kg, đạt mức 11.150 -11.300 đồng/kg; gạo thành phẩm IR 504 tăng 50 - 100 đồng/kg, với giá mới là 13.250 - 13.400 đồng/kg.

Phụ phẩm gạo cũng có sự điều chỉnh, giá tấm OM 5451 tăng 100 đồng/kg, lên mức 9.100 - 9.300 đồng/kg; trong khi giá cám khô duy trì ổn định ở 7.200 - 7.300 đồng/kg.

Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam duy trì ổn định, với gạo 100% tấm có giá 435 USD/tấn, trong khi gạo tiêu chuẩn 5% tấm và gạo 25% tấm lần lượt có giá 559 USD/tấn và 524 USD/tấn.

Báo cáo từ Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn cho biết, trong 7 tháng đầu năm 2024, Việt Nam đã xuất khẩu 5,18 triệu tấn gạo, thu về 3,27 tỷ USD, tăng 25,1% về lượng và 5,8% về giá trị so với cùng kỳ năm trước.

Diện tích gieo trồng lúa đạt 6,25 triệu ha, tăng nhẹ 0,2% so với năm trước. Sản lượng thu hoạch đạt 3,82 triệu ha, tăng 1,3%, với năng suất trung bình đạt 65,6 tạ/ha, tăng 0,5 tạ/ha.

Tổng sản lượng lúa thu hoạch đạt 25 triệu tấn, tăng 2%. Sự tăng trưởng mạnh mẽ này đặt ra kỳ vọng cao cho ngành xuất khẩu gạo của Việt Nam trong nửa cuối của năm 2024.