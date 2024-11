Thị trường Giá lúa gạo hôm nay 6/11/2024: Giá gạo giảm nhẹ, giá lúa tăng giảm trái chiều Giá lúa gạo hôm nay 6/11/2024: Giá gạo giảm nhẹ 50 - 150 đồng/kg. Giá lúa tăng giảm trái chiều 100 - 400 đồng/kg

Giá lúa gạo trong nước

Giá lúa gạo hôm nay tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long có sự thay đổi trái chiều. Giá lúa có xu hướng tăng, trong khi giá gạo giảm nhẹ từ 50 đến 150 đồng/kg.

Tại các địa phương như Sóc Trăng và Đồng Tháp, thị trường gạo khá trầm lắng, giao dịch chậm, kho thu mua ít, và không có nhiều gạo đẹp. Tuy nhiên, giá gạo các loại vẫn ổn định.

Cụ thể, giá gạo nguyên liệu IR 504 Hè Thu hiện ở mức 10.450 - 10.600 đồng/kg, giảm 100 - 150 đồng/kg so với hôm qua. Giá gạo thành phẩm IR 504 cũng giảm nhẹ, hiện dao động từ 12.500 - 12.600 đồng/kg, giảm 50 - 100 đồng/kg so với ngày trước đó.

Tại các chợ lẻ, giá gạo không thay đổi. Gạo Nàng Nhen hiện có giá cao nhất là 28.000 đồng/kg. Các loại gạo khác như gạo thường có giá từ 15.000 - 16.000 đồng/kg, gạo thơm từ 17.000 - 23.000 đồng/kg, gạo Jasmine từ 17.000 - 18.000 đồng/kg, gạo Nàng hoa 21.500 đồng/kg. Các loại gạo khác như gạo tẻ thường, gạo thơm thái hạt dài, gạo Hương Lài, gạo thơm Đài Loan, gạo Sóc, gạo Sóc Thái, và gạo Nhật có giá dao động từ 15.000 đến 22.000 đồng/kg, tùy loại.

Trên thị trường lúa hôm nay, tình hình giao dịch ở một số địa phương như Đồng Tháp và Kiên Giang khá chậm, với lúa mới và lúa vãn đồng không được giao dịch nhiều. Tại An Giang, hoạt động mua bán lúa cũng diễn ra chậm rãi, và giá lúa không có nhiều biến động mạnh.

Theo thông tin từ Sở NN&PTNT tỉnh An Giang, giá lúa hôm nay đã có sự điều chỉnh so với ngày hôm qua. Cụ thể:

Lúa IR 50404 có giá dao động từ 6.700 - 7.300 đồng/kg, tăng 200 đồng/kg.

Lúa Đài thơm 8 có giá 8.300 đồng/kg, tăng 300 đồng/kg.

Lúa OM 5451 được giao dịch ở mức 7.400 - 7.600 đồng/kg, tăng 100 đồng/kg.

Lúa OM 18 giảm giá xuống còn 8.100 đồng/kg, giảm 300 - 400 đồng/kg.

Lúa OM 380 dao động ở mức 7.000 - 7.200 đồng/kg.

Lúa Nhật có giá từ 7.800 - 8.000 đồng/kg.

Lúa Nàng Nhen (khô) giữ mức giá khá cao là 20.000 đồng/kg.

Với mặt hàng phụ phẩm, giá các loại phụ phẩm hiện đang dao động từ 6.800 - 9.500 đồng/kg. Cụ thể, giá tấm OM 5451 giảm nhẹ xuống còn 9.300 - 9.500 đồng/kg, giảm 100 đồng/kg so với hôm qua. Trong khi đó, giá cám khô tăng lên mức 6.800 - 6.900 đồng/kg, tăng 100 đồng/kg so với ngày trước.

Còn đối với thị trường nếp, giá không có sự thay đổi so với ngày hôm qua. Nếp Long An IR 4625 (tươi) giữ giá ổn định ở mức 7.800 - 7.900 đồng/kg. Nếp Long An IR 4625 (khô) cũng không thay đổi, vẫn dao động trong khoảng 9.600 - 9.800 đồng/kg.

Giá gạo xuất khẩu

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam không thay đổi so với hôm qua. Cụ thể, gạo 100% tấm có giá 427 USD/tấn, gạo tiêu chuẩn 5% là 524 USD/tấn, và gạo 25% tấm có giá 495 USD/tấn, theo thông tin từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA).

Tính đến hết tháng 10/2024, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu gạo của Việt Nam đã vượt mốc 6 tỷ USD, đạt kỷ lục mới. Trong đó, xuất khẩu gạo đạt 4,86 tỷ USD và nhập khẩu gạo đạt 1,2 tỷ USD.

Cụ thể, theo báo cáo từ Tổng cục Hải quan, trong 10 tháng qua, Việt Nam đã xuất khẩu gần 7,8 triệu tấn gạo, thu về khoảng 4,86 tỷ USD, tăng 10,2% về lượng và 23,4% về giá trị so với cùng kỳ năm trước.

Về nhập khẩu, số tiền chi ra để nhập khẩu gạo cũng đạt mức cao kỷ lục, lên tới gần 1,2 tỷ USD, tăng 72,9% so với năm trước. Đây là mức nhập khẩu cao nhất từ trước đến nay, vượt qua con số 860 triệu USD của năm 2023.

Đặc biệt, trong tháng 10/2024, giá trị nhập khẩu gạo đã tăng mạnh lên tới 148 triệu USD, tăng 225% so với cùng kỳ tháng 10/2023.

Như vậy, trong 10 tháng qua, Việt Nam có mức xuất siêu về gạo khoảng 3,66 tỷ USD.

Lý giải về việc gia tăng nhập khẩu gạo, các chuyên gia cho rằng đây không phải là hiện tượng mới mà đã diễn ra trong vài năm gần đây. Mặc dù Việt Nam xuất khẩu rất nhiều gạo, nhưng phần lớn là gạo thơm và gạo chất lượng cao, trong khi diện tích trồng lúa gạo cấp thấp ngày càng giảm. Điều này phù hợp với chiến lược tái cơ cấu ngành lúa gạo, ưu tiên sản xuất gạo chất lượng cao, đặc sản và năng suất cao để phục vụ xuất khẩu và cạnh tranh tốt hơn với các quốc gia sản xuất gạo khác.

Gạo nhập khẩu vào Việt Nam chủ yếu là gạo tấm giá rẻ, chủ yếu từ Ấn Độ, được dùng trong sản xuất bánh, bún, thực phẩm chế biến sẵn, và thức ăn chăn nuôi. Ngoài ra, Việt Nam cũng nhập khẩu gạo từ Campuchia, Myanmar và Pakistan, vì giá gạo của các quốc gia này thấp hơn so với gạo trong nước.

Điều đáng chú ý là giá gạo trên thị trường thế giới hiện đang giảm mạnh xuống mức thấp nhất, điều này đã thúc đẩy các doanh nghiệp Việt Nam tăng cường nhập khẩu gạo để phục vụ sản xuất chế biến thực phẩm. Chính vì vậy, kim ngạch nhập khẩu gạo trong tháng 10 đã tăng đáng kể.