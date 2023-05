Giá lúa gạo neo cao, thị trường sôi động; Giá cà phê trong nước tiếp tục tăng mạnh

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Thị trường nông sản hôm nay (15/5) diễn biến sôi động. Giá lúa gạo neo cao, giá cà phê trong nước tiếp tục tăng mạnh, giá tiêu tăng trở lại, cao nhất 76.500 đồng/kg...

Giá lúa gạo neo cao, thị trường sôi động

Giá lúa gạo hôm nay (15/5) tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long có xu hướng đi ngang trong phiên đầu tuần. Theo đó, tại kho An Giang, giá lúa Đài thơm 8 đang được thương lái thu mua ở mức 6.800 - 7.000 đồng/kg; OM 18 dao động quanh mốc 6.600 - 6.800 đồng; lúa IR 504 đang được thương lái thu mua ở mức 6.200 - 6.400 đồng/kg; lúa OM 5451 ở mức 6.300 - 6.400 đồng/kg; lúa Nàng Hoa 9 là 6.600 – 6.750 đồng/kg; lúa Nhật 7.800 - 8.000 đồng/kg; Nếp khô Long An 8.600 - 8.800 đồng/kg, nếp khô An Giang giá dao động 8.000 - 8.200 đồng/kg và lúa IR 504 khô duy trì ở mức 6.500 đồng/kg.

Với mặt hàng gạo, giá gạo nguyên liệu duy trì ở mức 9.700 đồng/kg; giá gạo thành phẩm đứng ở mức 11.300 đồng/kg.

Với mặt hàng phụ phẩm, giá phụ phẩm duy trì ổn định. Theo đó, hiện giá tấm IR 504 ở mức 9.400 đồng/kg. Trong khi đó, cám khô dao động quanh mốc 7.350 - 7.450 đồng/kg.

Tại chợ lẻ, giá gạo duy trì ổn định sau phiên điều chỉnh. Theo đó, gạo thường còn 11.000 - 12.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine 14.000 - 15.000 đồng/kg; gạo Sóc thường 15.000 đồng/kg; nếp ruột 16.000 - 18.000 đồng/kg; Gạo Nàng Nhen 22.000 đồng/kg; Gạo trắng thông dụng 14.500 đồng/kg; Nàng Hoa 18.500 đồng/kg; Sóc Thái 18.000 đồng/kg; Gạo thơm Đài Loan 20.000 đồng/kg; Gạo Nhật 22.000 đồng/kg; Cám 7.500 - 8.000 đồng/kg; Gạo thơm Thái hạt dài duy trì 18.000 - 19.000 đồng/kg và Hương Lài 19.000 đồng/kg.

Theo các thương lái, hôm nay lượng gạo nguyên liệu về ít, các bến vắng gạo. Giá lúa gạo các loại không có nhiều biến động. Lúa hè thu vững, giá tùy thời điểm cắt. Thị trường giao dịch ổn định.

Trên thị trường xuất khẩu, theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, giá gạo xuất khẩu 5% tấm của Việt Nam ở mức 488 USD/tấn; gạo 25% tấm ở mức 468 USD/tấn; gạo Jasmine ở mức 553-557 USD/tấn.

Theo các doanh nghiệp, thị trường lúa gạo sôi động, giá neo cao nhờ nhu cầu cao từ các thị trường thị trường truyền thống như Philippines, Trung Quốc và thị trường tiềm năng như Chile, Singapore. Đặc biệt, trị giá xuất khẩu gạo sang EU ghi nhận tăng trưởng rất tốt ở nhiều thị trường nhờ xuất khẩu các sản phẩm gạo thơm, gạo chất lượng cao với giá trị gia tăng cao.

Theo dữ liệu sơ bộ của Tổng cục Hải quan Việt Nam, tính chung 4 tháng đầu năm 2023, Việt Nam đã xuất khẩu 2,89 triệu tấn gạo với tổng trị giá đạt 1,52 tỷ USD, tăng 41% về lượng và tăng 52% về giá trị so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, riêng tháng 4, Việt Nam đã xuất khẩu được 1,04 triệu tấn gạo, thu về 545,85 triệu USD.

Giá cà phê trong nước tiếp tục tăng mạnh

Giá cà phê hôm nay, ngày 15/5 ở thị trường trong nước tiếp tục tăng 1.500 đồng/kg so với cùng kỳ tuần trước. Giá cà phê thế giới “chật vật” để giữ đà đi ngang.

Cụ thể, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Đắk Nông được thu mua với giá cao nhất, đạt 55.300 đồng/kg. Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai và tỉnh Kon Tum được thu mua phổ biến ở mức 55.200 đồng/kg.

Riêng tại tỉnh Lâm Đồng giá cà phê nhân xô được thu mua phổ biến ở giá 54.900 đồng/kg.

So với cùng kỳ tuần trước (8/5), giá cà phê trong nước tiếp tục tăng giá ấn tượng. Trong tuần trước, giá cà phê cơ bản đi ngang, nhưng đến phiên giao dịch cuối tuần (ngày 13/5), giá cà phê bật tăng tới 1.500 đồng/kg, kéo giá cà phê mở đầu này tăng cách biệt so so với tuần trước từ 1.400 - 1.700 đồng/kg.

Ở thị trường giao dịch cà phê thế giới, trên sàn giao dịch London (Anh), giá cà phê Robusta ở phiên giao dịch gần nhất trước thời điểm mở cửa ngày 14/5 dao động từ 2.348 - 2.432 USD/tấn. Trong đó, giá cà phê kỳ hạn giao hàng tháng 7/2023 đạt 2.432 USD/tấn. Các kỳ hạn giao cà phê còn lại lần lượt có giá là 2.409 USD/tấn kỳ hạn giao cà phê tháng 9/2023; 2.374 USD/tấn cho kỳ hạn giao cà phê tháng 11/2023 và đạt 2.348 USD/tấn đối với cà phê giao hàng tháng 01/2024.

Trên sàn giao dịch New York (Mỹ), giá cà phê Arabica ở phiên giao dịch gần nhất dao động từ 178,75 - 182,85 cent/lb. Cụ thể, cà phê giao hàng tháng 7/2023 đạt 182,85 cent/lb. Đối với kỳ hạn giao cà phê tháng 9/2023 khớp giá 180,65 cent/lb; cà phê giao tháng 12/2023 đạt 178,8 cent/lb và đối với kỳ hạn giao cà phê tháng 3/2024 đạt 178,75 cent/lb.

So với cùng kỳ tuần trước, giá cà phê thế giới mở đầu tuần này giảm nhẹ so với cùng kỳ tuần trước. Cà phê Robusta giảm khoảng 40 USD/tấn và giá cà phê Arabica giảm khoảng 5 cent/lb.

Riêng cà phê Arabica, theo các chuyên gia, khả năng giảm điểm sẽ là xu hướng lớn của tuần này.

Giá tiêu tăng trở lại, cao nhất 76.500 đồng/kg

Giá tiêu hôm nay (15/5) tại thị trường trong nước điều chỉnh tăng trở lại sau 2 phiên giảm. Hiện giá tiêu tại các vùng trọng điểm dao động quanh mốc 73.000 - 76.500 đồng/kg.

Theo đó, tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu hôm nay dao động quanh mức 73.000 - 74.500 đồng/kg. Cụ thể, tại Gia Lai, giá tiêu hôm nay được thương lái thu mua ở mức 73.000 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg. Tại tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, giá tiêu hôm nay điều chỉnh tăng 1.000 đồng/kg lên mức 74.500 đồng/kg.

Tương tự, tại Đông Nam bộ, giá tiêu hôm nay cũng điều chỉnh tăng 1.000 đồng/kg. Hiện giá tiêu hôm nay tại Bà Rịa Vũng Tàu đang được thương lái thu mua ở mức 76.500 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg. Tại Đồng Nai và Bình Phước, giá tiêu cũng đứng ở mức 76.000 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg.

Như vậy, giá tiêu hôm nay tại các vùng trọng điểm đã tăng 1.000 đồng/kg so với hôm qua. Sau 2 ngày giảm, giá tiêu hôm nay đã lấy lại đà tăng.

Trên thị trường thế giới, kết thúc phiên giao dịch gần nhất, Cộng đồng Hồ tiêu quốc tế (IPC) niêm yết giá tiêu đen Lampung (Indonesia) chốt tại 3.565 USD/tấn; Giá tiêu trắng Muntok 6.043 USD/tấn.

Với các quốc gia còn lại, giá tiêu đi ngang. Cụ thể, giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 2.950 USD/tấn; giá tiêu đen Kuching (Malaysia) ASTA giữ mức 4.900 USD/tấn; giá tiêu trắng Malaysia ASTA vẫn ở 7.300 USD/tấn.

Theo các doanh nghiệp, đà tăng của hồ tiêu đến từ những lo ngại về nguồn cung sụt giảm trong vụ sau, khi thời gian gần đây, thời tiết tại Tây Nguyên nắng nóng, báo hiệu cây ra hoa trễ và thấp.

Trong vòng 3 tuần qua, thị trường hồ tiêu trong nước đã có 3 đợt tăng giá, đợt 1 từ 25 - 28/4, đợt 2 từ 4 - 7/5, đợt 3 từ 9/5 - 11/5. Lo ngại nguồn cung suy giảm, không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn cầu là nguyên nhân chính của các đợt tăng giá vừa qua.

Nhận định về đà tăng của hồ tiêu thời gian qua, các chuyên gia nhìn nhận, nguyên nhân chủ yếu là do nhu cầu rất lớn từ thị trường Trung Quốc, bên cạnh nhu cầu từ Trung Đông sau một thời gian dài của tháng Ramadan. Các nước khu vực Trung Đông đã tăng lượng mua hàng từ Việt Nam khá lớn trong tuần qua với đơn hàng giao ngay.

Bên cạnh đó, việc 2 tập đoàn lớn của Việt Nam với nguồn tài chính dồi dào thu mua và găm hàng hồ tiêu đã đẩy giá tiêu tiếp tục tăng.

Giá heo hơi dao động quanh mức 52.000 - 56.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay (15/5) tiếp tục đi ngang trên diện rộng và dao động quanh mức 52.000 - 56.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Bắc, giá heo hơi hôm nay không có sự biến động mới; dao động trong khoảng 53.000 - 55.000 đồng/kg. Trong đó, mức giá cao nhất khu vực 55.000 đồng/kg được ghi nhận tại Thái Bình. Mức giá thấp nhất khu vực 53.000 đồng/kg được ghi nhận tại các địa phương gồm Yên Bái, Lào Cai, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình. Trong khi đó, 54.000 đồng/kg là mức giá đang được thương lái thu mua tại hàng loạt các địa phương gồm Bắc Giang, Hưng Yên, Thái Nguyên, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Tuyên Quang.

Cùng chung xu hướng thị trường với khu vực miền Bắc, tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay đi ngang trên diện rộng và dao động trong khoảng 53.000 - 56.000 đồng/kg. Theo đó, mức giá thấp nhất khu vực 53.000 đồng/kg được ghi nhận tại một loạt các địa phương gồm Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa, Ninh Thuận.

Ở chiều ngược lại, mức giá heo hơi cao nhất khu vực 56.000 đồng/kg được ghi nhận tại Quảng Ngãi. 55.000 đồng/kg là mức giá heo hơi được thương lái thu mua tại Lâm Đồng, Bình Thuận. Các địa phương khác trong khu vực, ghi nhận giá heo hơi ở mức 54.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Nam, giá heo hơi hôm nay bình ổn so với ngày trước đó và dao động trong khoảng 52.000 - 55.000 đồng/kg. Theo đó, mức giá thấp nhất khu vực 52.000 đồng/kg được ghi nhận tại An Giang. Ở chiều ngược lại, mức giá cao nhất khu vực 55.000 đồng/kg được ghi nhận tại Đồng Nai, Long An và Bến Tre.

Thương lái các tỉnh thành gồm Bình Phước, TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Tây Ninh, Vĩnh Long, Cần Thơ, Kiên Giang, Hậu Giang, Cà Mau, Tiền Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng đang cùng thu mua heo hơi ở mức 53.000 đồng/kg.

Hiện nay, trên cả nước có 32.230 cơ sở, vùng chăn nuôi tại 55 tỉnh, thành phố được chứng nhận an toàn dịch bệnh; trong đó, có các cơ sở, vùng an toàn dịch bệnh đối với nhiều loài động vật, nhiều bệnh, bao gồm 922 cơ sở, vùng chăn nuôi gia cầm; 1.133 cơ sở, vùng chăn nuôi heo và 175 cơ sở, vùng chăn nuôi gia súc khác.