Chọn chuyên mục Giá nông sản hôm nay 10/10/2025: Giá lúa gạo, cao su, cà phê, hồ tiêu, heo hơi Giá nông sản hôm nay 10/10/2025: Cập nhật thông tin giá cả các mặt hàng nông sản, giá lúa gạo, heo hơi giảm, giá tiêu, cà phê, cao su bật tăng, sầu riêng giữ giá...

Giá lúa gạo hôm nay 10/10: Gạo Jasmine giảm mạnh

Tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, giá lúa gạo ngày 10/10 tiếp tục đi ngang ngày thứ ba liên tiếp. Gạo nguyên liệu OM 380 được thu mua trong khoảng 7.800 – 7.900 đồng/kg, trong khi OM 5451 dao động 8.100 – 8.250 đồng/kg.

Các mặt hàng phụ phẩm như tấm OM 5451 vẫn ổn định ở mức 7.250 – 7.350 đồng/kg, còn giá cám duy trì 6.700 – 6.800 đồng/kg.

Tại An Giang, giá lúa Đài Thơm 8 và OM 18 (tươi) đều nằm trong khoảng 5.800 – 6.000 đồng/kg; IR 50404 ở mức 5.000 – 5.200 đồng/kg; OM 5451 từ 5.400 – 5.600 đồng/kg; Nàng Hoa 9 đạt 6.000 – 6.200 đồng/kg; OM 308 giao dịch 5.700 – 5.900 đồng/kg.

Các địa phương như Cần Thơ, Đồng Tháp và Cà Mau cũng ghi nhận tình trạng giao dịch chậm do nguồn lúa giảm và thương lái thu mua yếu, khiến giá đi ngang.

Ở thị trường gạo bán lẻ, giá tại chợ hầu như không thay đổi. Gạo Nàng Nhen giữ mức cao nhất 28.000 đồng/kg, Hương Lài ở mức 22.000 đồng/kg, gạo thơm Jasmine dao động 16.000 – 18.000 đồng/kg, còn gạo trắng thông dụng khoảng 16.000 đồng/kg. Các dòng gạo đặc sản nhập khẩu như gạo Thái, gạo Nhật và gạo Sóc Thái tiếp tục duy trì 20.000 – 22.000 đồng/kg.

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), việc giá trong nước giữ ổn định giúp nông dân và doanh nghiệp chủ động hơn trong việc chuẩn bị vụ thu hoạch mới, dù xuất khẩu đang chịu áp lực giảm.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo Việt Nam ngày 10/10 ghi nhận sự phân hóa rõ rệt giữa các chủng loại. Gạo trắng 5% tấm được chào bán ở mức 374 – 378 USD/tấn, giảm nhẹ 1 USD/tấn. Gạo Jasmine, loại có giá trị cao, lại giảm mạnh tới 5 USD/tấn, xuống chỉ còn 486 – 490 USD/tấn. Ngược lại, gạo thơm 5% tấm vẫn giữ mức ổn định 430 – 450 USD/tấn.

Một số loại khác có điều chỉnh nhỏ: gạo 100% tấm tăng 1 USD/tấn, đạt 312 – 316 USD/tấn, còn gạo thơm 5% tấm dao động 440 – 465 USD/tấn. Sự biến động này được cho là hệ quả từ thị trường gạo thế giới đang chịu ảnh hưởng bởi biến động thương mại toàn cầu và các chính sách nhập khẩu thay đổi ở nhiều quốc gia.

Giá gạo tại các nước xuất khẩu lớn khác như Ấn Độ và Thái Lan đồng loạt giảm. Gạo trắng 5% tấm của Ấn Độ giảm 7 USD/tấn xuống 365 – 369 USD/tấn, còn gạo Thái Lan hạ 3 USD/tấn xuống 336 – 340 USD/tấn, mức thấp nhất gần 9 năm. Ngược lại, Pakistan ghi nhận mức tăng nhẹ lên 348 – 352 USD/tấn.

Giá cao su hôm nay 10/10: Thị trường bật tăng nhờ giá dầu phục hồi

Trên thị trường quốc tế, giá cao su tiếp tục ghi nhận xu hướng tăng, đặc biệt tại Nhật Bản, nơi đồng Yên suy yếu và giá dầu thô tăng đã tạo động lực cho các nhà đầu tư đẩy mạnh mua vào.

Hợp đồng cao su giao tháng 3/2026 trên Sàn Osaka (OSE) chốt phiên ở mức 306,9 Yên/kg, tăng 3,5 Yên (tương đương 1,15%) so với phiên trước. Hợp đồng tháng 10 cũng tăng nhẹ lên 302,8 Yên/kg.

Tại Thái Lan, giá cao su kỳ hạn tháng 10 giảm nhẹ 0,7% còn 66,92 Baht/kg, trong khi Trung Quốc ghi nhận mức giảm 1,44%, xuống 14.265 NDT/tấn trên Sàn Thượng Hải (SHFE).

Ở Singapore, hợp đồng cao su giao tháng 11 trên SICOM giữ nguyên ở 170,4 cent Mỹ/kg, còn hợp đồng TSR20 tháng 10 giảm nhẹ xuống 170 cent/kg.

Theo các chuyên gia phân tích, đà phục hồi của thị trường năng lượng là yếu tố quan trọng hỗ trợ giá cao su. Giá dầu thô tăng đã kéo chi phí sản xuất cao su tổng hợp đi lên, từ đó giúp cao su tự nhiên hưởng lợi.

Tuy nhiên, thị trường vẫn trong trạng thái thận trọng do nhu cầu sản xuất ô tô tại các nền kinh tế lớn chưa ổn định và triển vọng tăng trưởng toàn cầu còn nhiều rủi ro.

Tại Việt Nam, giá cao su trong nước khởi sắc khi nhiều doanh nghiệp đồng loạt tăng giá thu mua mủ nguyên liệu.

Tại Công ty Cao su Bà Rịa, giá mủ nước được niêm yết 415 đồng/độ TSC/kg, tăng 10 đồng so với kỳ trước. Mủ đông DRC (35–44%) tăng thêm 800 đồng, đạt 15.000 đồng/kg, trong khi mủ nguyên liệu tăng 1.000 đồng lên 20.000 đồng/kg.

Tại Công ty Cao su MangYang, giá mủ nước dao động 398–403 đồng/TSC, còn mủ đông tạp tăng nhẹ lên 365–416 đồng/DRC.

Công ty Cao su Phú Riềng duy trì mức 390 đồng/DRC cho mủ tạp và 420 đồng/TSC cho mủ nước.

Công ty Cao su Bình Long giữ giá ổn định ở 422 đồng/độ TSC/kg tại nhà máy, 412 đồng/độ TSC/kg tại đội sản xuất, và mủ tạp DRC 60% ở mức 14.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 10/10: Miền Nam giảm mạnh

Thị trường giá heo hơi trong nước sáng 10/10 ghi nhận xu hướng giảm đồng loạt ở cả ba miền.

Tại miền Bắc, giá thu mua phổ biến chỉ còn 53.000 – 54.000 đồng/kg, giảm nhẹ 1.000 đồng/kg so với hôm qua.

Một số địa phương như Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh và Hà Nội đồng loạt hạ giá, trong khi Ninh Bình vẫn duy trì mức cao nhất khu vực là 55.000 đồng/kg. Ngược lại, Lai Châu, Sơn La và Điện Biên rơi xuống mức thấp nhất miền Bắc, chỉ 53.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên, giá heo hơi giảm nhẹ 1.000 đồng/kg ở nhiều nơi. Các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Đắk Lắk và Khánh Hòa hiện giao dịch quanh mức 51.000 – 52.000 đồng/kg, trong khi Gia Lai ghi nhận mức thấp nhất khu vực với 50.000 đồng/kg.

Đáng chú ý nhất là khu vực miền Nam, nơi giá giảm mạnh nhất trong ngày. Đồng Tháp và An Giang hiện chỉ còn 52.000 – 53.000 đồng/kg, Cà Mau còn 54.000 đồng/kg, và Vĩnh Long giảm mạnh xuống 50.000 đồng/kg – thấp nhất trên toàn quốc.

Một số nơi như Tây Ninh, TP.HCM và Cần Thơ vẫn giữ mức 54.000 đồng/kg, nhưng xu hướng giảm vẫn lan rộng.

Giá sầu riêng hôm nay 10/10: Black Thorn dẫn đầu, thị trường ổn định ở mức cao

Thị trường giá sầu riêng hôm nay tiếp tục duy trì xu hướng ổn định, cho thấy cung cầu đang cân bằng. Tại khu vực miền Tây, nhiều vựa thu mua sầu riêng Black Thorn với mức giá lên tới 220.000 đồng/kg, cao nhất trong nhóm các giống sầu riêng hiện nay.

Tại các vùng trồng trọng điểm thuộc Tây Nam Bộ, sầu riêng Ri6 loại A được thu mua từ 75.000 – 85.000 đồng/kg, loại B dao động 60.000 – 65.000 đồng/kg, và loại C khoảng 40.000 – 45.000 đồng/kg. Sầu riêng Thái loại A đạt mức 92.000 – 95.000 đồng/kg, còn Musang King duy trì quanh 130.000 – 140.000 đồng/kg.

Tại Đông Nam Bộ, giá sầu riêng ổn định ở mức cao. Ri6 loại A dao động 42.000 – 48.000 đồng/kg, còn sầu riêng Thái VIP A đạt tới 115.000 đồng/kg.

Ở Tây Nguyên, khu vực đang bước vào vụ thu hoạch chính, giá sầu riêng Thái loại đẹp dao động từ 90.000 – 106.000 đồng/kg, loại VIP đạt 120.000 đồng/kg, dẫn đầu cả nước về mức giá thu mua.

Trên thị trường quốc tế, Indonesia đang đẩy mạnh xuất khẩu trực tiếp sầu riêng sang Trung Quốc, thay vì qua trung gian như trước.

Theo Phó Bộ trưởng Nông nghiệp Indonesia Sudaryono, trước đây phần lớn sầu riêng nước này được xuất sang Thái Lan để tái xuất, khiến nông dân chỉ nhận khoảng 10% lợi nhuận. Hình thức xuất khẩu trực tiếp có thể giúp tăng lợi nhuận lên tới 30%.

Theo số liệu từ Cục Thống kê Trung ương Indonesia (BPS), năm 2024 nước này đã xuất khẩu khoảng 600 tấn sầu riêng, trị giá 1,8 triệu USD, chủ yếu sang Thái Lan và Hong Kong.

Trong khi đó, Trung Quốc nhập khẩu tới 15,6 tỷ kg sầu riêng trong năm 2024, tăng gần 10% so với năm trước, với tổng giá trị gần 7 tỷ USD, cho thấy nhu cầu tiêu thụ cực lớn từ thị trường này.

Giá cà phê hôm nay 10/10: Trong nước bật tăng 1.000 đồng/kg

Tại thị trường nội địa, giá cà phê Tây Nguyên sáng 10/10 tăng thêm 1.000 đồng/kg so với hôm qua, dao động trong khoảng 114.000 – 115.000 đồng/kg.

Đắk Nông và Đắk Lắk hiện cùng dẫn đầu với mức 115.000 đồng/kg, trong khi Gia Lai đạt 114.500 đồng/kg và Lâm Đồng ghi nhận 114.000 đồng/kg. Đây là đợt tăng liên tiếp thứ hai trong tuần, phản ánh sự phục hồi của thị trường thế giới cũng như tình trạng thiếu hụt nguồn hàng trước vụ thu hoạch mới.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê có diễn biến trái chiều giữa hai sàn lớn. Tại London, hợp đồng Robusta giao tháng 11/2025 chốt ở mức 4.560 USD/tấn, tăng 0,4% (tương đương 18 USD/tấn) so với phiên trước. Tuy nhiên, kỳ hạn tháng 1/2026 lại giảm nhẹ 0,13% xuống 4.478 USD/tấn.

Trong khi đó, trên sàn New York, cà phê Arabica tiếp tục giảm khi hợp đồng tháng 12/2025 mất 1,63% còn 378,8 US cent/pound, và hợp đồng tháng 3/2026 giảm 1,59% còn 362,1 US cent/pound. Sự chênh lệch giữa hai dòng cà phê phản ánh rõ sự khác biệt về nguồn cung và nhu cầu của từng loại trên thị trường toàn cầu.

Theo giới thương lái, đà tăng giá cà phê trong nước xuất phát từ nguồn cung hạn chế khi vụ thu hoạch niên vụ 2025–2026 chưa bắt đầu, trong khi đơn hàng xuất khẩu vẫn dồi dào. Nhiều doanh nghiệp rang xay tại châu Âu và Mỹ đang gấp rút mua vào để dự trữ, khiến áp lực cầu tăng mạnh.

Giá tiêu hôm nay 10/10: Tăng mạnh, tiến sát mốc 150.000 đồng/kg

Thị trường giá tiêu sáng nay chứng kiến đà tăng rõ rệt, với mức điều chỉnh lên tới 2.500 đồng/kg so với hôm qua. Tại nhiều khu vực trọng điểm, giá tiêu hiện dao động từ 146.000 – 149.000 đồng/kg, phản ánh sức cầu tăng mạnh từ thị trường trong và ngoài nước.

Cụ thể, Đắk Lắk giữ giá ổn định ở mức 148.000 đồng/kg, Gia Lai vẫn duy trì 146.000 đồng/kg, còn Lâm Đồng (Đắk Nông cũ) dao động quanh 148.000 đồng/kg.

Tại Đông Nam Bộ, đà tăng rõ nét hơn khi TP.HCM (Bà Rịa – Vũng Tàu cũ) và Đồng Nai cùng vươn lên 149.000 đồng/kg, tăng 2.500 đồng. Riêng Bình Phước ghi nhận mức tăng nhẹ hơn, đạt 147.000 đồng/kg, nhích 1.000 đồng so với ngày trước đó.

Trên thị trường quốc tế, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) công bố giá tiêu đen Lampung (Indonesia) đạt 7.253 USD/tấn, tăng 0,28% so với phiên trước.

Trong khi đó, các quốc gia sản xuất lớn khác vẫn giữ mức giá ổn định: tiêu đen Brazil ASTA 570 ở 6.200 USD/tấn, và tiêu đen Kuching (Malaysia) ở 9.500 USD/tấn.

Tại Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu vẫn duy trì trong khoảng 6.600 – 6.800 USD/tấn cho loại 500 g/l và 550 g/l. Ở phân khúc tiêu trắng, Muntok (Indonesia) đạt 10.119 USD/tấn, tăng 0,28%; Malaysia ASTA vẫn ở mức 12.500 USD/tấn, trong khi Việt Nam ổn định quanh 9.250 USD/tấn.