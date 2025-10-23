Thị trường Giá nông sản hôm nay 23/10/2025: Giá lúa gạo xuất khẩu giảm, cao su bật tăng Giá nông sản hôm nay 23/10/2025: Giá lúa gạo xuất khẩu giảm, giá cao su hôm nay bật tăng trên toàn châu Á, cà phê tăng mạnh nhất trong 5 tuần, sầu riêng giữ giá.

Giá lúa gạo hôm nay 23/10/2025: Thị trường xuất khẩu giảm nhẹ

Cập nhật giá lúa gạo hôm nay 23/10 cho thấy thị trường nội địa duy trì ổn định so với hôm qua. Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá gạo nguyên liệu IR 504 giảm nhẹ 100 đồng/kg, dao động 7.700 - 8.000 đồng/kg.

Các giống gạo khác như OM 18 ở mức 8.500 - 8.600 đồng/kg, OM 5451 từ 8.100 - 8.200 đồng/kg, OM 380 đạt 7.800 - 7.900 đồng/kg, còn CL 555 dao động 8.150 - 8.250 đồng/kg.

Ở nhóm gạo thành phẩm, OM 380 được thu mua quanh 8.800 - 9.000 đồng/kg và IR 504 ổn định ở mức 9.500 - 9.700 đồng/kg. Giá lúa gạo hôm nay tại các chợ lẻ cũng không thay đổi: gạo Nàng Nhen giữ 28.000 đồng/kg, Hương Lài 22.000 đồng/kg, gạo thường phổ biến 13.000 - 15.000 đồng/kg.

Tại các vùng sản xuất trọng điểm, giá lúa gạo hôm nay vẫn duy trì ổn định. Lúa IR 50404 dao động 5.000 - 5.200 đồng/kg; OM 5451 đạt 5.400 - 5.600 đồng/kg; Đài Thơm 8 và OM 18 cùng ở mức 5.800 - 6.000 đồng/kg. Các giống chất lượng cao như Nàng Hoa 9 được thu mua 6.000 - 6.200 đồng/kg, OM 308 khoảng 5.700 - 5.900 đồng/kg.

Tại Cần Thơ, lượng mua mới ít, giá lúa gạo hôm nay vẫn giữ vững. Ở An Giang và Đồng Tháp, giao dịch chậm, đầu ra yếu, thương lái hỏi mua ít. Vĩnh Long và Tây Ninh ghi nhận nguồn thu hoạch giảm, thị trường mua bán lẻ tẻ, giá vẫn ổn định.

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), giá lúa gạo hôm nay xuất khẩu tiếp tục xu hướng giảm. Gạo trắng 5% tấm của Việt Nam giảm 2 USD/tấn, còn 368 - 372 USD/tấn; gạo Jasmine giảm mạnh 6 USD/tấn xuống 479 - 483 USD/tấn; riêng gạo thơm 5% tấm vẫn giữ 420 - 435 USD/tấn.

Tại các quốc gia khác, giá lúa gạo hôm nay cũng giảm nhẹ: Thái Lan hạ 1 USD/tấn xuống 333 - 337 USD/tấn; Pakistan giảm 2 USD/tấn, còn 333 - 337 USD/tấn; Ấn Độ giảm 3 USD/tấn, còn 360 - 364 USD/tấn; gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ đạt 349 - 353 USD/tấn.

Theo báo Thanh Niên, lệnh cấm nhập khẩu gạo kéo dài hai tháng của Philippines khiến giá gạo nội địa nước này tăng khoảng 28%, nhưng vẫn thấp hơn cùng kỳ năm trước 27%.

Hiện nước này đang xem xét kéo dài lệnh cấm thêm ít nhất 30 ngày, thậm chí đến hết năm 2025, hoặc áp dụng biện pháp tăng thuế nhập khẩu để bảo hộ sản xuất trong nước.

Bộ trưởng Nông nghiệp Philippines, ông Francisco P. Tiu Laurel Jr., cho biết nguồn cung nội địa có thể thiếu hụt vào cuối tháng 11, buộc chính phủ phải dùng kho dự trữ trong tháng 12 và nối lại nhập khẩu từ tháng 1/2026, với sản lượng khoảng 300.000 tấn/tháng.

Giá tiêu hôm nay 23/10/2025: Xuất khẩu sang Ấn Độ tăng mạnh

Cập nhật giá tiêu hôm nay 23/10 cho thấy thị trường trong nước tiếp tục đi ngang so với phiên trước. Hiện mức thu mua phổ biến dao động từ 144.000 - 150.000 đồng/kg. Tại Đắk Lắk và Lâm Đồng, giá tiêu hôm nay duy trì 146.000 đồng/kg - mức cao nhất khu vực Tây Nguyên. Ở Gia Lai, giá tiêu hôm nay ở mức 144.000 đồng/kg, thấp nhất trong các tỉnh trọng điểm.

Tại TP.HCM và Đồng Nai, giá tiêu hôm nay cùng đạt 145.000 đồng/kg, không có thay đổi so với ngày 22/10. Sự ổn định này phản ánh xu hướng tích lũy của thị trường trước mùa thu hoạch mới.

Theo Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thị trường hồ tiêu xuất khẩu lúc 4h30 sáng 23/10 gần như không biến động. Tại Indonesia, tiêu đen Lampung được giao dịch ở mức 7.229 USD/tấn, tiêu trắng Muntok đạt 10.088 USD/tấn. Tại Malaysia, tiêu đen ASTA vẫn ở mức 9.500 USD/tấn, tiêu trắng ASTA giữ 12.500 USD/tấn.

Riêng tại Việt Nam, giá tiêu hôm nay xuất khẩu không thay đổi: tiêu đen loại 500 gr/l đạt 6.400 USD/tấn, loại 550 gr/l đạt 6.600 USD/tấn; tiêu trắng đạt 9.050 USD/tấn. Thị trường quốc tế tạm ổn định giúp doanh nghiệp có cơ hội đàm phán đơn hàng mới trong quý IV.

Theo số liệu từ Cục Hải quan, 9 tháng đầu năm 2025, Việt Nam xuất khẩu hơn 8% sản lượng tiêu sang Ấn Độ so với cùng kỳ, nhưng giá trị tăng tới 64,3%. Việc giá tiêu hôm nay giữ ở mức cao đã góp phần cải thiện lợi nhuận cho doanh nghiệp xuất khẩu.

Ấn Độ hiện là một trong những thị trường tiêu thụ lớn của hồ tiêu Việt Nam, nhờ nhu cầu gia vị phục vụ ngành chế biến và thực phẩm. Với xu hướng này, dự kiến xuất khẩu tiêu sang Ấn Độ sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh vào cuối năm, hỗ trợ giá tiêu hôm nay trong nước giữ ổn định.

Giá cà phê hôm nay 23/10/2025: Tăng mạnh nhất trong 5 tuần

Cập nhật giá cà phê hôm nay 23/10 tại các tỉnh Tây Nguyên cho thấy thị trường nội địa đồng loạt tăng mạnh 1.200 đồng/kg, đưa mức trung bình toàn vùng lên 115.500 đồng/kg - cao nhất trong 5 tuần gần đây.

Tại Đắk Lắk, giá cà phê hôm nay đạt 115.600 đồng/kg, tăng 1.100 đồng so với hôm qua và tiếp tục là địa phương có mức giá cao nhất khu vực. Ở Lâm Đồng, giá cũng tăng 1.200 đồng lên 114.900 đồng/kg, trong khi Gia Lai đạt 115.200 đồng/kg - cùng mức tăng với Đắk Lắk.

Diễn biến tăng mạnh của giá cà phê hôm nay được cho là do ảnh hưởng từ mưa lớn do bão Fengshen, gây lo ngại thiệt hại cho vườn cà phê tại Tây Nguyên, khiến các doanh nghiệp và thương lái đẩy mạnh thu mua để phòng rủi ro nguồn cung.

Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), giá cà phê hôm nay trên thị trường thế giới tăng mạnh so với phiên trước. Trên sàn London, giá cà phê Robusta giao tháng 11/2025 tăng 119 USD/tấn, đạt 4.739 USD/tấn, còn hợp đồng giao tháng 1/2026 tăng 120 USD/tấn, lên 4.694 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 12/2025 tăng 7,3 cent/lb, đạt 420,85 cent/lb; kỳ hạn tháng 3/2026 tăng 7,5 cent/lb, đạt 398,75 cent/lb. Trong khi đó, giá cà phê Arabica Brazil biến động nhẹ: hợp đồng tháng 12/2025 giảm 0,34% xuống 498,5 cent/lb, còn kỳ hạn tháng 5/2026 tăng 1,85%, đạt 482,65 cent/lb.

Nhìn chung, giá cà phê hôm nay trên toàn cầu đang phục hồi mạnh mẽ nhờ lực mua kỹ thuật, kỳ vọng vào nhu cầu tiêu thụ tăng cao dịp cuối năm và lo ngại về nguồn cung do thời tiết bất lợi tại Đông Nam Á.

Giá sầu riêng hôm nay 23/10/2025: Musang King đắt nhất thị trường

Cập nhật giá sầu riêng hôm nay 23/10, thị trường cả nước nhìn chung giữ ổn định dù một số kho tạm thời ngừng nhận hàng nhằm kiểm tra hệ thống đóng gói và xuất khẩu. Mặt bằng giá sầu riêng hôm nay phổ biến không có nhiều biến động, trong đó Musang King tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu với mức 130.000 - 140.000 đồng/kg - cao nhất trên thị trường hiện nay.

Tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, giá sầu riêng hôm nay đối với giống Thái loại A dao động 95.000 - 100.000 đồng/kg, loại B khoảng 75.000 - 76.000 đồng/kg và loại C ở mức 45.000 - 50.000 đồng/kg.

Hàng loại VIP được thương lái thu mua cao hơn, từ 110.000 - 120.000 đồng/kg, trong khi sầu Thái lỗi chỉ đạt 70.000 - 75.000 đồng/kg. Giống Ri6 loại A hiện thấp hơn, dao động 85.000 - 88.000 đồng/kg, còn Musang King vẫn duy trì đỉnh 110.000 - 140.000 đồng/kg. Giá sầu riêng hôm nay tại miền Tây được đánh giá ổn định, nguồn cung và đầu ra duy trì tốt.

Tại Đắk Lắk - vùng trồng trọng điểm của Tây Nguyên, giá sầu riêng hôm nay đối với giống Thái loại A dao động 96.000 - 100.000 đồng/kg, loại B từ 76.000 - 80.000 đồng/kg. Hàng VIP được thu mua tới 120.000 đồng/kg, trong khi Ri6 loại A chỉ đạt 48.000 đồng/kg. Musang King tại khu vực này vẫn neo ở mức cao 130.000 - 140.000 đồng/kg, khẳng định vị thế của giống sầu riêng cao cấp bậc nhất Việt Nam.

Tại Lâm Đồng, giá sầu riêng hôm nay với loại Thái VIP đạt 120.000 đồng/kg, loại A dao động 85.000 - 86.000 đồng/kg, loại B quanh 70.000 đồng/kg. Riêng Ri6 loại A dao động 44.000 - 49.000 đồng/kg, hàng dạt chỉ từ 20.000 - 32.000 đồng/kg. Musang King vẫn cao nhất 140.000 đồng/kg - mức giá được duy trì suốt nhiều ngày liên tiếp.

Các tỉnh Gia Lai và Bình Phước ghi nhận giá sầu riêng hôm nay tương tự, với sầu Thái loại A phổ biến 90.000 - 95.000 đồng/kg, hàng VIP đạt 115.000 đồng/kg, còn Ri6 loại A chỉ 42.000 - 48.000 đồng/kg.

Giới thương lái cho rằng giá sầu riêng hôm nay có thể tiếp tục ổn định trong ngắn hạn do nhu cầu xuất khẩu vẫn cao nhưng nhiều kho đang kiểm định lại quy trình đóng hàng. Nếu hoạt động xuất khẩu sang Trung Quốc được nối lại đều đặn, giá sầu riêng hôm nay có khả năng tăng trở lại vào đầu tháng 11, đặc biệt với các giống Thái loại A và Musang King chất lượng cao.

Giá cao su hôm nay 23/10/2025: Bật tăng trên toàn châu Á

Cập nhật giá cao su hôm nay 23/10 cho thấy các sàn giao dịch lớn ở châu Á đồng loạt tăng giá. Nguyên nhân chính là nhu cầu tiêu thụ từ các ngành hạ nguồn như ô tô, sản xuất lốp và găng tay vẫn duy trì ổn định.

Tại Thái Lan, giá cao su hôm nay kỳ hạn tháng 11 tăng 0,5%, đạt 66,48 Baht/kg. Ở Nhật Bản, hợp đồng giao dịch trên Sàn OSE tăng 1,1%, tương đương 3,4 Yên, lên 303 Yên/kg. Thị trường Trung Quốc cũng ghi nhận giá cao su hôm nay tăng 1,1% lên 14.260 Nhân dân tệ/tấn, tương đương 155 Nhân dân tệ mỗi tấn so với phiên trước.

Trên Sàn Giao dịch Singapore (SICOM), giá cao su hôm nay giao tháng 11/2025 tăng 0,8%, đạt 171,4 cent Mỹ/kg. Tại Nhật Bản, hợp đồng giao tháng 3/2026 trên Sàn Osaka tăng mạnh 1,85%, lên 308,5 Yên/kg, tương đương khoảng 2,05 USD.

Tại Trung Quốc, hợp đồng cao su RSS3 giao tháng 1/2026 tăng 285 Nhân dân tệ (1,92%) lên 15.150 Nhân dân tệ/tấn, tương đương khoảng 2.126,91 USD/tấn. Hợp đồng cao su butadiene giao tháng 11/2025 - loại được giao dịch sôi động nhất - cũng tăng 160 Nhân dân tệ, tương đương 1,47%, đạt 11.040 Nhân dân tệ/tấn.

Theo Reuters, đà tăng của giá cao su hôm nay được hỗ trợ bởi việc các nhà sản xuất tranh thủ mua vào khi giá còn thấp để tăng lượng hàng tồn kho, trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ vẫn ổn định.

Trong nước, giá cao su hôm nay nhìn chung giữ ổn định tại các công ty đầu ngành. Tại MangYang, giá thu mua mủ nước loại 1 dao động quanh mức 398 đồng/độ TSC.

Công ty Cao su Phú Riềng tiếp tục thu mua mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC và mủ nước 420 đồng/TSC. Tại Bình Long, giá cao su hôm nay tại nhà máy đạt 422 đồng/độ TSC/kg, giá thu mua tại đội sản xuất là 412 đồng/TSC/kg, trong khi mủ tạp (DRC 60%) giữ 14.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa báo giá mủ nước 415 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25-30), mủ đông DRC (35-44%) ở mức 15.000 đồng/kg - tăng 800 đồng so với trước đó; mủ nguyên liệu duy trì 20.000 đồng/kg.

Theo giới phân tích, giá cao su hôm nay nhiều khả năng sẽ tiếp tục được hỗ trợ trong thời gian tới khi các nhà máy sản xuất ô tô tăng cường hoạt động và nguồn cung chưa có dấu hiệu dư thừa. Nhu cầu thu mua từ Trung Quốc, Ấn Độ và Nhật Bản vẫn ở mức cao, trong khi lượng cao su tự nhiên tồn kho toàn cầu chưa tăng mạnh.

Dù vậy, thị trường vẫn có thể biến động nhẹ theo giá dầu thô và diễn biến kinh tế toàn cầu, song xu hướng giá cao su hôm nay được dự báo vẫn nghiêng về phía tăng nhẹ trong ngắn hạn.

Giá heo hơi hôm nay 23/10/2025: Giữ ổn định, miền Nam tăng nhẹ

Cập nhật giá heo hơi hôm nay 23/10, thị trường miền Bắc duy trì ổn định, chưa ghi nhận biến động mới. Các địa phương như Bắc Ninh, Hà Nội và Hưng Yên vẫn có mức thu mua cao nhất khu vực, đạt 55.000 đồng/kg.

Tại Tuyên Quang, Thái Nguyên, Phú Thọ, Hải Phòng và Ninh Bình, giá heo hơi hôm nay giữ ở mức 54.000 đồng/kg. Các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Lào Cai, Sơn La và Điện Biên giao dịch quanh 53.000 đồng/kg, còn Lai Châu là địa phương thấp nhất khu vực với mức 52.000 đồng/kg. Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay miền Bắc dao động trong khoảng 52.000 - 55.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay nhìn chung ổn định, chỉ ghi nhận biến động nhỏ ở một vài nơi. Đắk Lắk tăng nhẹ 1.000 đồng/kg, đạt 51.000 đồng/kg.

Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục là hai tỉnh có giá heo hơi hôm nay cao nhất khu vực với mức 53.000 đồng/kg. Các tỉnh Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế và Lâm Đồng cùng giao dịch ở 52.000 đồng/kg. Nhóm địa phương như Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Khánh Hòa duy trì mức 51.000 đồng/kg, trong khi Gia Lai vẫn thấp nhất khu vực với 50.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay tăng nhẹ ở nhiều tỉnh. Đồng Tháp, Vĩnh Long và Cần Thơ cùng tăng 1.000 đồng/kg, giao dịch ở mức 51.000 - 52.000 đồng/kg.

Đáng chú ý, Cà Mau ghi nhận mức tăng mạnh nhất, lên 53.000 đồng/kg - cao nhất toàn khu vực. Trong khi đó, các địa phương như Đồng Nai, Tây Ninh, An Giang và TP.HCM giữ nguyên giá ở mức 52.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay miền Nam dao động trong khoảng 51.000 - 53.000 đồng/kg, xu hướng tăng nhẹ giúp thị trường sôi động hơn sau nhiều tuần ổn định.

Tại hệ thống WinMart, các sản phẩm thịt heo mát Meat Deli vẫn được bán trong khoảng 119.900 - 163.100 đồng/kg, kèm ưu đãi giảm 20% cho hội viên. Cụ thể: thịt heo xay 119.922 đồng/kg, nạc đùi 122.320 đồng/kg, nạc vai 126.320 đồng/kg, ba rọi 163.122 đồng/kg.

Tại hệ thống Hà Hiền, giá heo hơi hôm nay không tác động đến giá bán lẻ, các sản phẩm vẫn dao động 71.400 - 160.900 đồng/kg. Mỡ heo có giá thấp nhất 71.429 đồng/kg, còn sườn non cao nhất 160.952 đồng/kg.

Các doanh nghiệp bán lẻ cho biết, dù giá heo hơi hôm nay có xu hướng tăng nhẹ tại một số địa phương, nguồn cung vẫn dồi dào nên giá bán lẻ chưa chịu áp lực tăng. Nếu nhu cầu tiêu thụ tăng mạnh dịp cuối năm, giá heo hơi hôm nay có thể sẽ tiếp tục nhích lên, nhưng khó xảy ra biến động lớn trong ngắn hạn.