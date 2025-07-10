Thị trường Giá nông sản hôm nay 7/10/2025: Giá gạo, hồ tiêu đi ngang, cà phê, heo hơi giảm Giá nông sản hôm nay 7/10/2025: Cập nhật thông tin đáng chú ý trên thị trường nông sản; giá cả các mặt hàng chủ lực như thịt lợn, lúa gạo, cà phê, hồ tiêu.

Giá gạo hôm nay 7/10

Giá gạo hôm nay (7/10) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long chủ yếu đi ngang, không có nhiều biến động. Theo khảo sát, giá gạo nguyên liệu phổ biến như IR 504 đang dao động trong khoảng từ 7.700 đến 7.850 đồng/kg. Trong khi đó, giá gạo thành phẩm loại OM 380 được giao dịch phổ biến từ 8.800 đến 9.000 đồng/kg.

Tại các chợ lẻ, mặt bằng giá các loại gạo cũng ổn định. Một số loại gạo đặc sản có mức giá cao, điển hình như gạo Nàng Nhen được niêm yết lên tới 28.000 đồng/kg.

Các loại gạo thơm phổ biến khác như gạo Hương Lài hay gạo Nhật có giá dao động quanh ngưỡng 22.000 đồng/kg. Đối với nhóm gạo thường, mức giá phổ biến rơi vào khoảng 13.000 đến 14.000 đồng/kg.

Song song với thị trường gạo, giá lúa nguyên liệu cũng duy trì sự ổn định. Các giống lúa phổ biến như IR 50404 hiện được thu mua với giá từ 5.700 đến 5.900 đồng/kg ở dạng tươi.

Các giống lúa thơm chất lượng cao như Nàng Hoa 9 hoặc OM 18 có giá nhỉnh hơn, dao động trong khoảng 6.000 đến 6.200 đồng/kg.

Về xuất khẩu, giá gạo Việt Nam trên thị trường thế giới hôm nay giữ ổn định so với phiên trước.

Theo báo cáo từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam, gạo thơm 5% tấm hiện có giá khoảng 455 - 460 USD mỗi tấn, trong khi gạo Jasmine cao cấp hơn có mức giá từ 545 đến 549 USD/tấn.

Hoạt động xuất khẩu gạo của Việt Nam đang cho thấy những tín hiệu rất tích cực. Theo số liệu từ các Bộ, chỉ trong 8 tháng đầu năm 2025, nước ta đã xuất khẩu 6,3 triệu tấn gạo, mang về 3,17 tỷ USD doanh thu.

Dự báo xuất khẩu sẽ còn tăng mạnh trong những tháng cuối năm nhờ nhu cầu nhập khẩu lớn từ thị trường châu Phi và Trung Quốc.

Kỳ vọng cả năm 2025, Việt Nam sẽ xuất khẩu vượt 8,2 triệu tấn, củng cố vị thế là một trong những quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới, nhờ vào thương hiệu gạo chất lượng ngày càng được ưa chuộng.

Giá cà phê hôm nay 7/10/2025

Giá cà phê trong nước hôm nay giảm mạnh từ 2000 đến 2500 đồng/kg so với phiên giao dịch trước đó.

Tại khu vực Tây Nguyên, mức giá được giao dịch phổ biến dao động trong khoảng từ 114.000 đến 115.000 đồng/kg. Cụ thể, giá tại Đắk Nông và Đắk Lắk được niêm yết ở mức 115.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá tại Gia Lai là 114.500 đồng/kg và tại Lâm Đồng là 114.000 đồng/kg.

Trái ngược với thị trường nội địa, giá cà phê trên thế giới lại chứng kiến một phiên đi xuống. Trên sàn London, giá cà phê Robusta kỳ hạn cho tháng 11/2025 đã giảm 1,23%, tương đương 56 USD, và chốt phiên ở mức 4,471 USD/tấn. Các hợp đồng giao dịch cho các kỳ hạn muộn hơn như tháng 1/2026 cũng đồng loạt ghi nhận mức giảm tương tự.

Xu hướng giảm cũng xuất hiện đối với phân khúc cà phê Arabica. Trên sàn New York, hợp đồng Arabica kỳ hạn tháng 12/2025 giảm mạnh 2,4%, tương đương 9.4 US cent, xuống còn 381.35 US cent/lb.

Giá hồ tiêu hôm nay 7/10/2025

Giá hồ tiêu trong nước hôm nay đi ngang. Mức giá giao dịch phổ biến trên thị trường hiện dao động trong khoảng từ 145.000 đến 147.000 đồng/kg.

Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu ở Đắk Lắk và Đắk Nông cùng ở mức cao nhất 147.000 đồng/kg. Trong khi đó, Gia Lai ghi nhận mức giá thấp nhất 145.000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, các tỉnh thành như TP.HCM (khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) và Đồng Nai cũng chung mức giá 146.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, Indonesia là điểm nóng với những biến động mạnh. Giá tiêu đen Lampung của nước này đã bật tăng mạnh 2,93%, lên mức 7.225 USD/tấn. Giá tiêu trắng cũng tăng 1,41%, chạm ngưỡng 10.080 USD/tấn. Trong khi đó, thị trường Malaysia giữ nguyên giá, với tiêu đen ở 9.500 USD/tấn và tiêu trắng ở 12.500 USD/tấn. Giá tiêu từ Brazil hiện đang được giao dịch ở mức 6.200 USD/tấn.

Giá xuất khẩu tiêu Việt Nam hôm nay vẫn duy trì ổn định. Tiêu đen loại 500 gr/l được báo giá ở mức 6.600 USD/tấn, trong khi loại 550 gr/l có giá cao hơn, ở 6.800 USD/tấn. Đối với tiêu trắng, mức giá được niêm yết là 9.250 USD/tấn.

Giá cao su hôm nay 7/10/2025

Giá cao su trong nước hôm nay chủ yếu duy trì trạng thái đi ngang, không có nhiều biến động tại các doanh nghiệp thu mua chính.

Cụ thể, Công ty Cao su Bà Rịa niêm yết giá mủ nước ở mức 405 đồng cho mỗi độ TSC, trong khi giá mủ đông DRC là 14.200 đồng/kg.

Tương tự, các công ty khác như Công ty Bình Long, Công ty Phú Riềng và Công ty Mang Yang cũng giữ mức giá ổn định cho các loại mủ nước và mủ tạp, với các mức giá thu mua khác nhau tùy vào chất lượng và địa bàn.

Trong khi đó, thị trường cao su thế giới lại chứng kiến một phiên giao dịch giảm điểm. Trên sàn Tocom của Nhật Bản, giá cao su RSS3 kỳ hạn cho tháng 11 đã giảm mạnh 6,23%, tương đương 19.80 Yên, xuống còn 297.70 Yên/kg.

Xu hướng giảm cũng xuất hiện ở các trung tâm giao dịch khác, khi giá cao su trên sàn Thượng Hải (Trung Quốc) và sàn SGX (Singapore) cùng lùi về các mức thấp hơn.

Bối cảnh thị trường toàn cầu được hỗ trợ bởi nhu cầu nhập khẩu mạnh mẽ từ Trung Quốc. Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan nước này, trong 8 tháng đầu năm 2025, Trung Quốc đã nhập khẩu 5,53 triệu tấn cao su, với trị giá lên tới 10,53 tỷ USD, tăng trưởng lần lượt 18% và 34,6% so với cùng kỳ.

Trong đó, Thái Lan tiếp tục là nhà cung cấp lớn nhất, chiếm 35,6% thị phần. Đáng chú ý, Việt Nam giữ vị trí thứ hai về lượng cung, mặc dù khối lượng xuất khẩu sang Trung Quốc giảm nhẹ 3,4% nhưng giá trị lại tăng tới 18,7%, phản ánh giá trị gia tăng trong mặt hàng này.

Giá lợn hơi hôm nay 7/10/2025

Giá lợn hơi tại miền Bắc hôm nay có sự điều chỉnh giảm nhẹ ở một số địa phương. Các tỉnh như Tuyên Quang, Cao Bằng và Thái Nguyên cùng ghi nhận mức giảm 1.000 đồng, đưa giá xuống còn 54.000 đồng/kg.

Một số khu vực khác như Hà Nội, Hải Phòng và các tỉnh lân cận vẫn duy trì mức giá ổn định là 55.000 đồng/kg. Nhìn chung, giá cả trong khu vực hiện đang dao động trong khoảng từ 53.000 đến 55.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên, giá lợn hơi cũng chung xu hướng giảm. Nhiều tỉnh thành như Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Gia Lai đều ghi nhận mức giảm 1.000 đồng/kg. Điều này khiến mức giá thấp nhất trong khu vực là 50.000 đồng/kg tại Gia Lai.

Ngược lại, Lâm Đồng là địa phương có giá cao nhất, vẫn giữ vững ở mức 55.000 đồng/kg.

Thị trường miền Nam biến động không đáng kể với mức giảm nhẹ 1.000 đồng/kg tại một vài tỉnh. Cụ thể, An Giang, Cà Mau và Vĩnh Long là những nơi có giá được điều chỉnh. Hiện tại, Đồng Nai và Tây Ninh tiếp tục dẫn đầu với mức giá cao nhất khu vực là 56.000 đồng/kg, trong khi Vĩnh Long có mức giá thấp nhất là 53.000 đồng/kg.

Về giá thịt lợn bán lẻ, hệ thống WinMart đang áp dụng mức giá khá ổn định và có nhiều ưu đãi. Giá các mặt hàng thịt lợn tại đây hiện dao động từ 115.122 đến 163.122 đồng/kg.

Chân giò lợn rút xương đang được bán với giá 115.122 đồng/kg, mức thấp nhất trong tất cả các sản phẩm. Toàn bộ các mặt hàng này đều được giảm 20% theo chương trình ưu đãi dành cho hội viên.