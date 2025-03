Thị trường Giá Pi Network hôm nay 1/4/2025: Liên tục thủng đáy Giá Pi Network hôm nay 31/3/2025 giảm 7,9% so với hôm qua, hiện đang ở mức giá 0,7015 USD. Binance đã chính thức từ chối niêm yết Pi?

Giá Pi Network hôm nay 1/4/2025

Giá Pi trên sàn OKX ngày 1/4/2025 đang dao động xung quanh mức giá từ 0,682 USD đến 0,7781 USD (tương đương 17.440 VNĐ đến 19.900 VNĐ. Như vậy, tính theo thời điểm viết bài, giá Pi trên sàn OKX giảm 7,9% so với hôm qua đạt 17.940 VNĐ

Pi từng tiến sát top 10 altcoin theo vốn hóa thị trường, nhưng hiện đã rơi xuống vị trí thứ 30 trên CoinGecko và đối mặt nguy cơ bị loại khỏi nhóm này.

Bước sang tháng 4, Pi Network có thể chứng kiến sự thay đổi lớn khi lượng token mở khóa mỗi ngày giảm mạnh, từ 13 triệu xuống chỉ còn 3,8 triệu. Giới phân tích kỳ vọng điều này sẽ giúp giá Pi ổn định hơn, đặc biệt sau cú giảm sâu từ mốc 1 USD kể từ ngày 22/3.

Binance đã chính thức từ chối niêm yết Pi?

Về khả năng được niêm yết trên Binance, một số báo cáo cho rằng sàn giao dịch này đã giải thích lý do từ chối Pi là do dự án còn quá tập trung và chưa mở mainnet hoàn toàn. Binance khẳng định chỉ chấp nhận niêm yết khi Pi đáp ứng được tính phi tập trung và công khai mainnet – hai yếu tố then chốt để đảm bảo tính minh bạch.

Tuy nhiên, cộng đồng người dùng Pi nhanh chóng phản bác thông tin này trên mạng xã hội. Nhiều người khẳng định mainnet đã được mở từ ngày 20/2 và cho rằng các báo cáo về việc Binance từ chối là không chính xác.

Một số ý kiến khác cho rằng chưa có tuyên bố chính thức nào từ Binance nên không thể kết luận điều gì chắc chắn. Việc thông tin chưa được xác nhận khiến cộng đồng tiếp tục tranh luận và kỳ vọng rằng Pi vẫn còn cơ hội.

Nếu Binance thực sự từ chối niêm yết Pi, đây sẽ là cú đánh mạnh vào kỳ vọng của dự án. Tuy nhiên, nếu lý do chỉ là chờ đợi thêm tiến triển về công nghệ, cộng đồng Pi vẫn có quyền hy vọng vào một tương lai khả quan hơn.