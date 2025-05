Thị trường Giá Pi Network hôm nay 11/5/2025: Một cá voi đã mua vào 20 triệu Pi Coin trên sàn OKX Giá Pi Network hôm nay 11/5/2025 giảm 1,6% so với hôm qua, hiện đang ở mức giá 0,7274 USD. Một cá voi đã mua vào 20 triệu Pi Coin trên sàn OKX

Giá Pi Network hôm nay 11/5/2025

Giá Pi trên sàn OKX ngày 11/5/2025 đang dao động xung quanh mức giá từ 0,7065 USD đến 0,7474 USD (tương đương 18.340 VNĐ đến 19.410 VNĐ. Như vậy, tính theo thời điểm viết bài, giá Pi trên sàn OKX giảm 1,6% so với hôm qua đạt 18.890 VNĐ

Giá Pi Coin, sau thời gian giao dịch dưới mốc 0,60 USD vào đầu tháng 5, đã bất ngờ tăng vọt trong 24 giờ qua. Pi đạt mức cao gần 0,77 USD trước khi điều chỉnh nhẹ về quanh 0,73 USD, tương đương mức tăng gần 20% chỉ trong hai ngày.

Vốn hóa thị trường của Pi cũng đã vượt 5 tỷ USD, vươn lên vị trí thứ 27 trong bảng xếp hạng tiền mã hóa, vượt qua nhiều altcoin quen thuộc như Uniswap (UNI), Near Protocol (NEAR) và cả token Official Trump (TRUMP).

Có hai yếu tố chính thúc đẩy đà tăng này. Thứ nhất là sự hồi phục toàn thị trường crypto, với Bitcoin đã vượt mốc 100.000 USD.

Thứ hai là kỳ vọng lớn từ phía cộng đồng sau thông báo của nhóm phát triển Pi Network rằng sẽ có công bố quan trọng về hệ sinh thái vào ngày 14/5. Nhiều người tin rằng đây sẽ là thời điểm Pi chính thức được niêm yết trên Binance.

Một cá voi đã mua vào 20 triệu Pi Coin trên sàn OKX

Một cá voi đã mua vào 20 triệu Pi Coin trên sàn OKX, trị giá khoảng 14 triệu USD. Số lượng token này nhanh chóng được rút về ví riêng, cho thấy đây là động thái tích lũy chiến lược giữa lúc thị trường đang ngày càng quan tâm đến Pi Network.

Theo dữ liệu blockchain, các token đã được chuyển đến:

Hash: 793b257cac5768e2c4b10d11656bc4ecb9ea98de1f2015a6fccdd4fd8f96c57a

Ví 1: GBPHFQE7GFKIRTSXJVQ56TVCXH7LYLVQBCPGE22NJ3JQPBTDBWW2DURB

Hash: 2b9489a818083fe2bbfb6a2069cb3454af2891e14da76b2f5717bfd5a5ea38f6

Ví 2: GBAD3GDK7RKAMPLM2FELL3OI65QUCD45HAMMRKX2HZ6WEMV4EP2ORVTH

Đáng chú ý, hoạt động mua vào kiểu này không phải hiếm. Việc các cá voi thường xuyên gom hàng và rút khỏi sàn đang làm dấy lên suy đoán rằng họ đang cố tình tạo ra tình trạng khan hiếm nguồn cung trên các sàn giao dịch tập trung (CEX). Chiến lược này có thể dẫn đến một đợt tăng giá mạnh trong thời gian tới.

Sự kiện này diễn ra chỉ vài giờ sau khi nguồn cung lưu hành của Pi tăng đột ngột từ 7 tỷ lên 12 tỷ token. Tuy nhiên, số dư trên ví các sàn không thay đổi, khiến cộng đồng đặt nhiều nghi vấn.

Theo Pi Barter Mall, lượng tăng thêm có thể đến từ một đợt giải ngân pool thanh khoản 5 tỷ PI, có thể là bước chuẩn bị cho việc niêm yết Pi Coin trên một sàn lớn.