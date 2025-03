Thị trường

Giá Pi Network hôm nay 4/3/2025: Tiếp tục giảm do 3 lý do sau đây

Giá Pi Network hôm nay 4/3 tiếp tục giảm 43% so với vùng đỉnh, hiện đang ở mức giá 1.73 USD. Giá Pi Network tiếp tục giảm do 3 lý do sau đây