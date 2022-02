Giá test Covid-19 trên địa bàn TP Vinh chênh nhau tới gần gấp đôi

Thời điểm sau tết Nguyên đán Nhâm Dần, số ca dương tính với Covid-19 tại Nghệ An tăng đột biến. Những ngày gần đây, số ca nhiễm Covid-19 có xu hướng giảm dần, song vẫn đang ở mức cao. Cụ thể, sáng 16/02/2022, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Nghệ An thông tin: Trong 12 giờ qua (từ 18h00 ngày 15/02/2022 đến 06h00 ngày 16/02/2022), Nghệ An ghi nhận 1.188 ca dương tính mới với Covid-19.



Trước tình hình diễn biến dịch Covid-19 phức tạp, người dân Nghệ An nói chung, người dân ở TP Vinh nói riêng có nhu cầu test Covid-19 rất cao. Số lượng người đến test Covid-19 để trở lại cơ quan làm việc, người thì test để đi giao dịch, cũng có nhiều người có triệu chứng ho, sốt muốn đi test để kiểm tra, phòng chống Covid-19 ở các cơ sở y tế phường, xã, các cơ sở y tế, các bệnh viện... luôn tăng lên. Tuy nhiên, qua thông tin phản ánh và thực tế tìm hiểu chúng tôi thấy rằng, giá thực hiện test Covid-19 ở các nơi chênh nhau khá nhiều.

Phiếu thu test Covid-19 tại Trạm Y tế phường Quán Bàu không thể hiện giá tiền. Ảnh: Ân Phú Anh T.Đ.D ở phường Quán Bàu, TP Vinh cho biết, thời gian gần đây, anh bị sốt và lên Trạm Y tế phường Quán Bàu test nhanh Covid-19 hai lần, giá test mỗi lần là 90.000 đồng. Chị N.T.T - một công dân khác ở phường Quán Bàu cũng cho biết, chị đã test Covid-19 tại Trạm Y tế phường Quán Bàu là 90.000 đồng/lần.



Trao đổi với phóng viên, ông Tăng Xuân Hải - Giám đốc BV Sản Nhi Nghệ An nói: Hiện nay, bệnh viện đang test Covid-19 miễn phí cho bệnh nhân điều trị tại bệnh viện. Còn giá test nhanh Covid-19 dịch vụ mẫu đơn dao động từ 60.000 - 70.000 đồng/người và giá test PCR mẫu đơn là 518.000 đồng/người, giá như thế nào tùy thuộc vào giá lô hàng nhập vào của các hãng tại các thời điểm khác nhau, ông Hải cho biết thêm.

Tìm hiểu tại BVĐK 115 Nghệ An được biết: Giá test nhanh mẫu đơn là 69.000 đồng/1 người; giá test gộp 3 người gom lại 1 mẫu là 75.000 đồng (25.000 đồng/1 người).

Trong khi đó, anh Nguyễn Hồng Quân, trú tại xã Nghi Ân, TP Vinh cho biết: Anh Quân thực hiện test nhanh Covid-19 tại Bệnh viện Đa khoa TP Vinh giá 60.000 đồng/1 người (mẫu đơn).

Giá test nhanh Covid -19 tại TP Vinh dao động từ 60.000 – 110.000 đồng/1 người. Ảnh: Ân Phú Trao đổi với chúng tôi, đại diện truyền thông Bệnh viện Đa khoa TP Vinh cho biết: Hiện bệnh viện thực hiện thu phí test Covid-19 theo giá của Bộ Y tế. Theo đó, Bệnh viện ĐKTP Vinh đang làm test nhanh mẫu đơn tại bệnh viện là 60.000 đồng/1 người (không làm test gộp); PCR mẫu đơn lấy tại bệnh viện là 518.000 đồng/ 1 người; PCR mẫu gộp không quá 10 người là 110.000 đồng/1 người. Ngoài ra, BVĐK TP Vinh còn có dịch vụ test Covid-19 tại nhà, mỗi trường hợp cộng thêm 50.000 đồng. Trong đó, test nhanh thì phải 10 người trở lên mới đến lấy mẫu; PCR mẫu đơn thì 3 người trở lên và PCR mẫu gộp thì 10 người trở lên mới đến lấy mẫu. Hiện mỗi ngày BVĐK TP Vinh test dịch vụ cho khoảng 150-200 người.



Tìm hiểu tại BVĐK Cửa Đông, ông Nguyễn Xuân Tài - Phó Giám đốc bệnh viện này cho biết: Hiện nay, BVĐK Cửa Đông thực hiện test Covid-19 với các mức giá test lẻ là 110.000 đồng/1 người; mẫu gộp 2 người là 55.000 đồng/1 người; gộp 3 – 5 người là 35.000 đồng/1 người. Về test kháng nguyên PCR, mẫu đơn là 518.000 đồng/1 người; mẫu gộp 2 người là 270.000 đồng/1 người; gộp 3 người là 210.000 đồng/1 người; gộp 4 người là 180.000 đồng/1 người; gộp 5 người là 164.000 đồng/1 người và gộp 10 người là 110.000 đồng/1 người.

Lượng người đến test Covid-19 tại BVĐK Cửa Đông khá đông. Ảnh: Ân Phú Theo ông Tài, mỗi ngày BVĐK Cửa Đông thực hiện test Covid-19 dịch vụ cho khoảng 300-500 người, đỉnh điểm có những ngày tại bệnh viện này phát hiện gần 100 người dương tính với Covid-19.



Hiện nay, theo tìm hiểu của phóng viên, tại các cơ sở, đại lý kinh doanh dược, vật tư y tế trên địa bàn TP Vinh cũng đang bán nhiều bộ test nhanh Covid-19, với mức giá khác nhau. Trong đó, loại test nhanh bằng phương pháp ngoáy mũi có giá rẻ nhất là 60.000 đồng/1 bộ, bên cạnh đó cũng có những bộ khác có giá 70.000 đồng hay trên 80.000 đồng, tùy thuộc vào nguồn gốc xuất xứ và phương pháp test khác nhau.

Như vậy, qua thông tin phản ánh và thực tế tìm hiểu của phóng viên về thực trạng phí test Covid-19 tại các bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn TP Vinh có sự chênh lệch giá là có cơ sở. Theo lý giải của các bệnh viện, cơ sở y tế, sở dĩ có sự chênh lệch về giá test ở mỗi nơi là tùy thuộc giá sinh phẩm y tế nhập vào của mỗi hãng sản xuất và thời điểm nhập khác nhau.