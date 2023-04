Giá thép trong nước giảm sâu; giá heo hơi ghi nhận mức thấp nhất 51.000 đồng/kg

(Baonghean.vn) - Những ngày cuối tháng 4, công tác triển khai xoá nhà tạm bợ, dột nát, thay thế bằng nhà lắp ghép do Bộ Công an và Công an tỉnh hỗ trợ cho các hộ dân hoàn cảnh khó khăn ở một số thôn bản ở huyện rẻo cao Tương Dương đang dần về đích.