Giá thép và xăng dầu giảm, lúa gạo xuất khẩu tăng mạnh

(Baonghean.vn)- Giá thép tiếp tục lao dốc, Canada rà soát chống bán phá giá thép chống ăn mòn của Việt Nam, xăng dầu thế giới quay đầu giảm nhẹ. Trong nước, lúa gạo được mùa, xuất khẩu tăng mạnh.

Ngày 26/5, ghi nhận giá thép tiếp phiên giảm sâu trên sàn giao dịch.

Bộ Công Thương vừa cho biết, thông tin về việc Cơ quan điều tra Canada (CBSA) cập nhật một số thời hạn trong vụ việc rà soát hành chính lệnh áp thuế chống bán phá giá áp dụng đối với sản phẩm thép chống ăn mòn (COR, certain corrosion-resistant steel sheet) có xuất xứ hoặc nhập khẩu từ Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ.

Cơ quan này đã tiến hành khởi xướng rà soát hành chính nhằm xác định mức thuế chống bán phá giá hợp lý đối với sản phẩm thép tấm chống ăn mòn (COR) vào ngày 16/1/2023 để đảm bảo ổn định quyền lợi của nhà sản xuất nội địa Canada, tránh tình trạng bán phá giá sản phẩm ảnh hưởng đến kinh tế quốc gia.

Trong nước, thép thanh vằn giảm sâu nhất 210.000 đồng/tấn. Một số doanh nghiệp sản xuất thép hạ 60.000 - 210.000 đồng/tấn với sản phẩm thép vằn thanh D10 CB300, lên khoảng 14,95 - 15,5 triệu đồng/tấn, theo số liệu của Steel Online.

Cụ thể, doanh nghiệp thép Hòa Phát tại miền Bắc, miền Nam hạ 200.000 đồng/tấn đối với dòng thép vằn thanh D10 CB300 ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam xuống lần lượt 15,09 triệu đồng/tấn; 14,95 triệu đồng/tấn và 15,25 triệu đồng/tấn. Còn giá thép cuộn CB240 vẫn giữ nguyên so với đợt điều chỉnh trước, ở mức 14,9-14,92 triệu đồng/tấn.

Thép Pomina, với dòng thép cuộn CB240 giữ ở mức 15.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 15.660 đồng/kg.

Giá dầu thế giới lúc 6h30 ngày 26/5, dầu WTI giao dịch ở mức 72,55 USD/thùng, giảm 1,87 USD/thùng, trong khi đó dầu Brent giao dịch mức 76,41 USD/thùng, giảm 1,03 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Giá dầu thế giới giảm sau khi Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak hạ thấp triển vọng cắt giảm sản lượng tiếp theo của OPEC+ tại cuộc họp vào tuần tới.

Trước đó, giá dầu nhận được sự hỗ trợ khi Bộ trưởng Năng lượng Saudi Arabia cảnh báo những người đặt cược giá dầu sẽ giảm "hãy coi chừng". Một số nhà đầu tư xem đây là dấu hiệu cho thấy OPEC+ có khả năng sẽ cắt giảm thêm sản lượng tại cuộc họp vào ngày 4/6 tới.

Cùng với đó, việc dòng tiền rời khỏi các thị trường đầu tư rủi ro cũng làm gia tăng sức bán đối với mặt hàng dầu, khiến giá dầu đi xuống.

Tuy nhiên, đà giảm của giá dầu được hạn chế nhờ dự trữ dầu thô của Mỹ bất ngờ giảm.

Giá lúa gạo hôm nay (26/5) tại Đồng bằng sông Cửu Long theo ghi nhận vẫn tiếp tục duy trì đà đi ngang. Xuất khẩu gạo tiếp tục là điểm sáng.

Tại An Giang, giá lúa Đài thơm 8 có giá 6.800 – 7.000 đồng/kg; Giá lúa IR 50404 có giá 6.200 - 6.400 đồng/kg; Giá lúa OM 5451 giá 6.400 - 6.500 đồng/kg; Giá lúa OM 18 giữ mức giá 6.800 đồng/kg; Giá lúa Nhật 7.800 - 8.000 đồng/kg; Giá lúa Nàng Hoa 9 có giá 6.600 - 6.750 đồng/kg; nếp Long An khô 7.600 - 7.800 đồng/kg; nếp An Giang 7.700 - 7.800 đồng/kg.

Với mặt hàng gạo, gạo trắng thông dụng giá 4.500 đồng/kg; Gạo Sóc thường có giá 14.000 - 15.000 đồng/kg; Gạo Nàng Hoa giá 18.500 đồng/kg; Gạo thơm Thái hạt dài giá 18.000 - 19.000 đồng/kg; Gạo Nhật giá 22.000 đồng/kg; Cám có giá 8.000 - 8.500 đồng/kg.

Tại chợ lẻ, giá gạo duy trì ổn định, gạo thường còn 11.000 - 12.500 đồng/kg; gạo thơm Jasmine 15.000 - 16.000 đồng/kg; gạo Sóc thường 15.000 đồng/kg; Nếp ruột 16.000 - 18.000 đồng/kg; Gạo trắng thông dụng 14.500 đồng/kg; Nàng Hoa 18.500 đồng/kg; Sóc Thái 18.000 đồng/kg; Gạo thơm Đài Loan 20.000 đồng/kg; Gạo Nhật 22.000 đồng/kg; Cám 7.500 – 8.000 đồng/kg; Gạo thơm Thái hạt dài duy trì 18.000 - 19.000 đồng/kg và Hương Lài 19.000 đồng/kg.

Hiệp hội Lương thực Việt Nam cho biết, giá gạo xuất khẩu Việt Nam đang tăng mạnh so với cùng kỳ. Hiện giá chào bán giữ mức ổn định với gạo 100% tấm ở mức 373 USD/tấn, tăng 3 USD/tấn so với phiên trước; gạo 5% tấm giá 420 USD/tấn; gạo 25% tấm giá 400 USD/tấn; gạo Jasmine giá 528 - 532 USD/tấn. Xuất khẩu gạo Việt Nam hiện là điểm sáng khi lũy kế từ đầu năm đã tăng gần 41% về lượng và 52% về trị giá so với cùng kỳ.