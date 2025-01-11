Thị trường Giá tiêu hôm nay 1/11/2025: Tăng nhẹ 1.000 đồng Giá tiêu hôm nay 1/11/2025: Giá tiêu tăng nhẹ 1000 đồng giao dịch quanh mức 145.000 - 147.000 đồng/kg. Giá tiêu quý III tăng từ 12 đến 15,6% so với quý trước.

Giá tiêu trong nước hôm nay 1/11/2025

Giá tiêu hôm nay 1/11/2025 tại một số vùng trồng trọng điểm tăng nhẹ 1000 đồng giao dịch quanh mức 145.000 - 147.000 đồng/kg. Cụ thể:

Đắk Lắk hôm nay giao dịch hạt tiêu tại giá 147.000 đồng/kg; tăng nhẹ 1000 đồng so với hôm qua.

Giá hồ tiêu Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng) ở mức 147.000 đồng/kg; tăng 1000 đồng so với hôm qua.

Giá tiêu Gia Lai hôm nay thu mua tại ngưỡng 145.000 đồng/kg; tăng 1000 đồng so với hôm qua.

Thương lái Đồng Nai giao dịch hồ tiêu với giá 146.000 đồng/kg; tăng 1000 đồng so với hôm qua.

Giá tiêu Bà Rịa - Vũng Tàu (tỉnh TP.HCM) ở mức 145.000 đồng/kg; không thay đổi so với hôm qua.

Còn thương lái Bình Phước (tỉnh Đồng Nai) tiếp tục giao dịch tại giá 146.000 đồng/kg; tăng 1000 đồng so với hôm qua.

Giá tiêu trong nước khởi sắc rõ rệt trong quý III khi tăng từ 12 đến 15,6% so với quý trước. Cùng thời điểm, xuất khẩu hồ tiêu đạt 63.242 tấn, trị giá 417,7 triệu USD, tăng 8,5% về lượng và 17,1% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo Cục Hải quan, dù nhu cầu từ Mỹ giảm, lượng hồ tiêu xuất sang Trung Quốc, Ấn Độ, Hà Lan và Philippines lại tăng mạnh, giúp tổng kim ngạch duy trì đà tăng trưởng. Cơ cấu thị trường xuất khẩu đang dịch chuyển tích cực, mở rộng sang các quốc gia mới và giảm sự phụ thuộc vào một vài thị trường truyền thống.

Trong 9 tháng đầu năm 2025, Việt Nam xuất khẩu 186.503 tấn hồ tiêu, giảm 7,1% về lượng nhưng đạt 1,27 tỷ USD, gần bằng cả năm 2024 và tăng 28% về giá trị so với cùng kỳ. Mức giá xuất khẩu cao đã giúp ngành hồ tiêu giữ vững tăng trưởng, dù sản lượng giảm.

Giá tiêu trongnước quý III tăng mạnh nhưng sang đầu tháng 10 đã giảm nhẹ 2 - 3,3%. VPSA dự báo nhu cầu toàn cầu tăng cùng giá tiêu quốc tế đi lên sẽ tiếp tục hỗ trợ xuất khẩu, giúp ngành tiêu hướng tới mục tiêu vượt mốc 1,5 tỷ USD trong năm 2025.

Giá tiêu hôm nay tại thị trường thế giới

Trên thị trường thế giới, dựa trên báo giá của các doanh nghiệp xuất khẩu và giá xuất cảng tại các nước, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) cập nhật giá tiêu mới nhất tính đến ngày 1/11/2025 như sau:

Giá tiêu đen Lampung của Indonesia không thay đổi đạt 7.211 USD/tấn. Tương tự, giá tiêu trắng Muntok không thay đổi, đạt 10.061 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA 570 của Brazil không thay đổi ở mức 6.100 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia không thay đổi, hiện ở mức 9.375 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng ASTA của nước này cũng không thay đổi, đạt 12.400 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam không thay đổi, trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l không thay đổi đạt 6.400 USD/tấn; loại 550 gr/l không thay đổi đạt 6.600 USD/tấn.

Tương tự, giá tiêu trắng của Việt Nam không thay đổi, đạt 9.050 USD/tấn.

Trong tháng 8/2025, Ấn Độ nhập khẩu 2.541 tấn hồ tiêu, giảm 28,6% so với tháng trước. Việt Nam vẫn là nhà cung cấp lớn nhất với 1.058 tấn, tiếp theo là Brazil (811 tấn), Sri Lanka (508 tấn) và Indonesia (138 tấn). Dù giảm nhẹ trong ngắn hạn, Ấn Độ vẫn duy trì nhập khẩu ổn định từ các thị trường chủ lực, đặc biệt là Việt Nam.

Tính đến hết tháng 8, tổng lượng hồ tiêu Ấn Độ nhập khẩu đạt 27.682 tấn, giảm 10,5% so với năm 2024 nhưng tăng 34,4% so với năm 2023. Việt Nam chiếm 34,5% thị phần, tương đương 9.563 tấn, tăng 7,1% so với cùng kỳ. Trong khi đó, nhập khẩu từ Sri Lanka giảm mạnh, còn Brazil và Indonesia tăng nhờ nhu cầu bổ sung nguồn cung.

Ở chiều ngược lại, Mỹ, Đức và Ấn Độ vẫn là ba thị trường tiêu thụ hồ tiêu lớn nhất của Việt Nam, chiếm 24,7%, 8,1% và 6,1% tổng kim ngạch xuất khẩu. Đáng chú ý, xuất khẩu sang Đức và Ấn Độ tăng mạnh, lần lượt 43,4% và 64,3%, nhờ nhu cầu gia vị và chế biến thực phẩm tăng cao. Việt Nam xuất khẩu chủ yếu hồ tiêu đen sang Ấn Độ, chiếm hơn 84% tổng giá trị.

Triển vọng xuất khẩu hồ tiêu sang Ấn Độ đang thuận lợi khi nước này dự kiến giảm 20% sản lượng nội địa vì thời tiết bất lợi. Việc thiếu hụt nguồn cung buộc các doanh nghiệp Ấn Độ tăng nhập khẩu, mở ra cơ hội lớn cho Việt Nam mở rộng thị phần và củng cố vị thế quốc gia xuất khẩu hồ tiêu hàng đầu thế giới.