Thứ Sáu, 10/10/2025
Tiếng Việt
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Thị trường

Giá tiêu hôm nay 10/10/2025: Tăng mạnh tới 2500 đồng/kg

Quốc Duẩn 10/10/2025 04:15

Giá tiêu hôm nay 10/10/2025 trong nước ở mức 146,000 - 149,000 đồng/kg, tăng từ 1000 đến 2500 đồng/kg so với hôm qua. Giá tiêu Indonesia tăng nhẹ trở lại.

Giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước

Theo ghi nhận, giá tiêu sáng nay tại thị trường trong nước tăng mạnh tới 2500 đồng/kg so với hôm qua, nằm trong khoảng 146,000 - 149,000 đồng/kg.

Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu hôm nay tại Đắk Lắk không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 148,000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Gia Lai không thay đổi so với ngày hôm qua hiện ở mức 146,000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Lâm Đồng (Đắk Nông cũ) không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 148,000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu hôm nay ở TPHCM (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) hiện ở mức 149,000 đồng/kg, tăng mạnh tới 2500 đồng/kg so với ngày hôm qua. Đồng Nai tăng mạnh 2500 đồng/kg so với hôm qua ở mức 149,000 đồng/kg.

Ngoài ra, giá tiêu hôm nay tại Đồng Nai (Bình Phước cũ) tăng 1000 đồng/kg so với hôm qua hiện ở mức 147,000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay 10/10/2025: Tăng mạnh tới 2500 đồng/kg

Giá tiêu hôm nay tại thị trường thế giới

Kết thúc phiên giao dịch ngày 8/10, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) cho biết giá tiêu đen Lampung Indonesia đang được báo giá ở mức 7,253 USD/tấn, tăng nhẹ 0,28% so với hôm qua.

Tại các quốc gia sản xuất hàng đầu khác, giá tiêu nhìn chung không thay đổi so với hôm qua. Hiện tiêu đen Brazil ASTA 570 được báo giá ở mức 6,200 USD/tấn, còn tiêu đen Kuching Malaysia ở mức 9,500 USD/tấn.

Tại Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu tiếp tục dao động trong khoảng 6,600 - 6,800 USD/tấn đối với loại 500 g/l và 550 g/l.

Tên loại
Bảng giá tiêu đen thế giới
Ngày 10/10/2025 (ĐVT: USD/tấn)
% thay đổi so với hôm trước
Tiêu đen Lampung (Indonesia)
7,253
+0,44
Tiêu đen Brazil ASTA 570
6,200
-
Tiêu đen Kuching (Malaysia) ASTA
9,500
-
Tiêu đen Việt Nam (500 g/l)
6,600
-
Tiêu đen Việt Nam (500 g/l)
6,800
-

Cùng thời điểm khảo sát, giá tiêu trắng Muntok của Indonesia đạt 10,119 USD/tấn, tăng 0,28% so với phiên trước đó.

Trong khi đó, giá tiêu trắng Malaysia ASTA không thay đổi ở mức 12,500 USD/tấn. Giá tiêu trắng Việt Nam duy trì trong khoảng 9,250 USD/tấn.

Tên loại
Bảng giá tiêu trắng thế giới
Ngày 10/10/2025 (ĐVT: USD/tấn)
% thay đổi so với hôm trước
Tiêu trắng Muntok Indonesia
10,119
+0,43
Tiêu trắng Malaysia ASTA
12,500
-
Tiêu trắng Việt Nam
9,250
-

Theo các chuyên gia, nếu giá hồ tiêu tiếp tục được duy trì đến cuối năm, kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu của Brazil có thể vượt 500 triệu USD, đánh dấu mức cao nhất trong vòng 5 năm trở lại đây.

Tuy nhiên, triển vọng này vẫn phụ thuộc đáng kể vào diễn biến kinh tế thế giới, chính sách thương mại của các nền kinh tế lớn, và đặc biệt là nhu cầu nhập khẩu từ Việt Nam trong quý IV/2025.

Báo cáo mới nhất của Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho biết, nhiều doanh nghiệp Việt Nam đang có kế hoạch giảm lượng nhập khẩu hồ tiêu thô từ các nước, trong đó có Brazil, để chế biến và tái xuất sang Mỹ.

Nguyên nhân là do mức thuế quan lên tới 40% đối với hàng hóa trung chuyển khiến chi phí xuất khẩu tăng mạnh, ảnh hưởng đến lợi nhuận của doanh nghiệp.

Tuy vậy, nhu cầu tiêu thụ cuối năm tại Mỹ, châu Âu và châu Á vẫn được kỳ vọng sẽ giữ vai trò quan trọng trong việc duy trì giá hồ tiêu ở vùng cao hiện nay.

Bài liên quan

Đọc tiếp

Giá hồ tiêu hôm nay 9/10/2025: Tăng nhẹ trong nước

Giá hồ tiêu hôm nay 9/10/2025: Tăng nhẹ trong nước

Giá nông sản hôm nay 8/10/2025: Giá lúa gạo, cao su, cà phê, hồ tiêu, heo hơi

Giá nông sản hôm nay 8/10/2025: Giá lúa gạo, cao su, cà phê, hồ tiêu, heo hơi

Giá hồ tiêu hôm nay 8/10/2025: Dự báo chủ yếu đi ngang

Giá hồ tiêu hôm nay 8/10/2025: Dự báo chủ yếu đi ngang

Đọc tiếp

Giá hồ tiêu hôm nay 9/10/2025: Tăng nhẹ trong nước

Giá hồ tiêu hôm nay 9/10/2025: Tăng nhẹ trong nước

Giá nông sản hôm nay 8/10/2025: Giá lúa gạo, cao su, cà phê, hồ tiêu, heo hơi

Giá nông sản hôm nay 8/10/2025: Giá lúa gạo, cao su, cà phê, hồ tiêu, heo hơi

Giá hồ tiêu hôm nay 8/10/2025: Dự báo chủ yếu đi ngang

Giá hồ tiêu hôm nay 8/10/2025: Dự báo chủ yếu đi ngang

Xem thêm Thị trường

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Thị trường
      Giá tiêu hôm nay 10/10/2025: Tăng mạnh tới 2500 đồng/kg

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO