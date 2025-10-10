Thị trường Giá tiêu hôm nay 10/10/2025: Tăng mạnh tới 2500 đồng/kg Giá tiêu hôm nay 10/10/2025 trong nước ở mức 146,000 - 149,000 đồng/kg, tăng từ 1000 đến 2500 đồng/kg so với hôm qua. Giá tiêu Indonesia tăng nhẹ trở lại.

Giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước

Theo ghi nhận, giá tiêu sáng nay tại thị trường trong nước tăng mạnh tới 2500 đồng/kg so với hôm qua, nằm trong khoảng 146,000 - 149,000 đồng/kg.

Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu hôm nay tại Đắk Lắk không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 148,000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Gia Lai không thay đổi so với ngày hôm qua hiện ở mức 146,000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Lâm Đồng (Đắk Nông cũ) không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 148,000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu hôm nay ở TPHCM (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) hiện ở mức 149,000 đồng/kg, tăng mạnh tới 2500 đồng/kg so với ngày hôm qua. Đồng Nai tăng mạnh 2500 đồng/kg so với hôm qua ở mức 149,000 đồng/kg.

Ngoài ra, giá tiêu hôm nay tại Đồng Nai (Bình Phước cũ) tăng 1000 đồng/kg so với hôm qua hiện ở mức 147,000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại thị trường thế giới

Kết thúc phiên giao dịch ngày 8/10, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) cho biết giá tiêu đen Lampung Indonesia đang được báo giá ở mức 7,253 USD/tấn, tăng nhẹ 0,28% so với hôm qua.

Tại các quốc gia sản xuất hàng đầu khác, giá tiêu nhìn chung không thay đổi so với hôm qua. Hiện tiêu đen Brazil ASTA 570 được báo giá ở mức 6,200 USD/tấn, còn tiêu đen Kuching Malaysia ở mức 9,500 USD/tấn.

Tại Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu tiếp tục dao động trong khoảng 6,600 - 6,800 USD/tấn đối với loại 500 g/l và 550 g/l.

Tên loại

Bảng giá tiêu đen thế giới

Ngày 10/10/2025 (ĐVT: USD/tấn)

% thay đổi so với hôm trước

Tiêu đen Lampung (Indonesia)

7,253

+0,44

Tiêu đen Brazil ASTA 570

6,200

-

Tiêu đen Kuching (Malaysia) ASTA

9,500

-

Tiêu đen Việt Nam (500 g/l)

6,600

-

Tiêu đen Việt Nam (500 g/l)

6,800

-



Cùng thời điểm khảo sát, giá tiêu trắng Muntok của Indonesia đạt 10,119 USD/tấn, tăng 0,28% so với phiên trước đó.

Trong khi đó, giá tiêu trắng Malaysia ASTA không thay đổi ở mức 12,500 USD/tấn. Giá tiêu trắng Việt Nam duy trì trong khoảng 9,250 USD/tấn.

Tên loại

Bảng giá tiêu trắng thế giới

Ngày 10/10/2025 (ĐVT: USD/tấn)

% thay đổi so với hôm trước

Tiêu trắng Muntok Indonesia

10,119

+0,43

Tiêu trắng Malaysia ASTA

12,500

-

Tiêu trắng Việt Nam

9,250

-



Theo các chuyên gia, nếu giá hồ tiêu tiếp tục được duy trì đến cuối năm, kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu của Brazil có thể vượt 500 triệu USD, đánh dấu mức cao nhất trong vòng 5 năm trở lại đây.

Tuy nhiên, triển vọng này vẫn phụ thuộc đáng kể vào diễn biến kinh tế thế giới, chính sách thương mại của các nền kinh tế lớn, và đặc biệt là nhu cầu nhập khẩu từ Việt Nam trong quý IV/2025.

Báo cáo mới nhất của Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho biết, nhiều doanh nghiệp Việt Nam đang có kế hoạch giảm lượng nhập khẩu hồ tiêu thô từ các nước, trong đó có Brazil, để chế biến và tái xuất sang Mỹ.

Nguyên nhân là do mức thuế quan lên tới 40% đối với hàng hóa trung chuyển khiến chi phí xuất khẩu tăng mạnh, ảnh hưởng đến lợi nhuận của doanh nghiệp.

Tuy vậy, nhu cầu tiêu thụ cuối năm tại Mỹ, châu Âu và châu Á vẫn được kỳ vọng sẽ giữ vai trò quan trọng trong việc duy trì giá hồ tiêu ở vùng cao hiện nay.