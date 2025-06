Thị trường Giá tiêu hôm nay 10/6/2025: Giữ giá mức cao Giá tiêu hôm nay 10/6 trong nước nằm ở mức 142,000 - 143,000 đồng/kg. Giá tiêu trong nước giữ giá mức cao so với hôm qua. Việt Nam là thị trường nhập khẩu lớn nhất của hồ tiêu Brazil.

Giá tiêu trong nước: Giữ giá mức cao

Giá tiêu hôm nay tại một số vùng trồng trọng điểm giữ giá mức cao. Qua đó, mặt bằng giá tiêu trong nước ở mức từ 142,000 đồng/kg đến 143,000 đồng/kg.

Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu hôm nay tại Đắk Lắk không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 143,000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Gia Lai không thay đổi so với ngày hôm qua hiện ở mức 142,000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Đắk Nông không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 143,000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu hôm nay ở Bà Rịa - Vũng Tàu hiện ở mức 142,000 đồng/kg, không thay đổi so với ngày hôm qua. Đồng Nai không thay đổi so với hôm qua ở mức 142,000 đồng/kg.

Ngoài ra, giá tiêu hôm nay tại Bình Phước không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 142,000 đồng/kg.

Sáng nay, giá tiêu trong nước không thay đổi so với ngày hôm qua. Tuy nhiên, tính cả tuần, thị trường đã ghi nhận mức giảm từ 1000 đến 3000 đồng/kg. Đặc biệt, tại những khu vực có giá tiêu cao như Đắk Lắk, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Phước, mức giảm sâu nhất lên tới 3000 đồng/kg.

Hiện nay, sản lượng hồ tiêu ở Việt Nam đang có dấu hiệu giảm. Trong khi đó, nhiều nông dân lại lựa chọn giữ hàng trong kho, chờ giá lên mới bán. Việc nguồn cung hạn chế hơn trong khi nhu cầu vẫn tồn tại đã tạo ra sự mất cân đối, tạm nghiêng về phía người bán. Điều này có thể là yếu tố hỗ trợ cho giá tiêu tăng trở lại trong trung và dài hạn.

Tuy vậy, ở góc độ ngắn hạn, triển vọng thị trường vẫn chưa sáng sủa. Các chuyên gia cảnh báo rằng nếu đà giảm tiếp diễn, giá tiêu trong tuần này có thể rơi xuống dưới mốc 140,000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay 10/6 tại thị trường thế giới

Trên thị trường thế giới, dựa trên báo giá của các doanh nghiệp xuất khẩu và giá xuất cảng tại các nước, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) đã cập nhật giá tiêu các loại giao dịch trên thị trường quốc tế trong ngày 9/6 (theo giờ địa phương) như sau:

Giá tiêu đen Lampung của Indonesia không thay đổi so với ngày hôm qua ở mức 7,437 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng Muntok cũng không thay đổi so với ngày hôm qua đạt 10,142 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA 570 của Brazil không thay đổi so với hôm qua ở mức 6,150 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 9,100 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng ASTA của nước này không đổi so với hôm qua đạt 11,850 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam không thay đổi so với ngày hôm qua. Trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6,300 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6,400 USD/tấn.

Tương tự, giá tiêu trắng của Việt Nam không thay đổi so với hôm qua đạt 9,300 USD/tấn.

Theo dữ liệu từ Comexstat, trong tháng 5, Brazil đã xuất khẩu 10,355 tấn hồ tiêu, thu về 66,37 triệu USD. So với tháng trước, sản lượng xuất khẩu giảm 2% nhưng giá trị tăng 10,3%. So với cùng kỳ năm ngoái, xuất khẩu tăng mạnh 75,3% về lượng và gấp 2,6 lần về kim ngạch.

Giá xuất khẩu bình quân hồ tiêu Brazil trong 5 tháng đầu năm này đạt 6180 USD/tấn, tăng gần 66% so với cùng kỳ. Riêng tháng 5, giá đạt 6410 USD/tấn, tăng 12,6% so với tháng trước và gần 50% so với cùng kỳ năm ngoái.

Việt Nam là thị trường lớn nhất của hồ tiêu Brazil trong 5 tháng đầu năm, chiếm 38,1% tổng lượng và 35,8% kim ngạch xuất khẩu. Việt Nam đã nhập 16.755 tấn với giá trị 97,4 triệu USD, tăng lần lượt 3,2 lần và 5,5 lần so với cùng kỳ năm 2024.