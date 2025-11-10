Thứ Bảy, 11/10/2025
Tiếng Việt
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Thị trường

Giá tiêu hôm nay 11/10/2025: Giữ giá mức cao 149000 đồng/kg

Quốc Duẩn 11/10/2025 04:30

Giá tiêu hôm nay 11/10/2025 trong nước ở mức 146,000 - 149,000 đồng/kg, giữ giá mức cao so với hôm qua. giá tiêu thế giới biến động tiêu cực tại Indonesia

Giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước

Theo ghi nhận, giá tiêu sáng nay tại thị trường trong nước giữ giá so với hôm qua, nằm trong khoảng 146,000 - 149,000 đồng/kg.

Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu hôm nay tại Đắk Lắk không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 148,000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Gia Lai không thay đổi so với ngày hôm qua hiện ở mức 146,000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Lâm Đồng (Đắk Nông cũ) không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 148,000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu hôm nay ở TPHCM (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) hiện ở mức 149,000 đồng/kg, không thay đổi so với ngày hôm qua. Đồng Nai không thay đổi so với hôm qua ở mức 149,000 đồng/kg.

Ngoài ra, giá tiêu hôm nay tại Đồng Nai (Bình Phước cũ) không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 147,000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay 11/10/2025: Giữ giá mức cao 149000 đồng/kg

Giá tiêu hôm nay tại thị trường thế giới

Kết thúc phiên giao dịch ngày 10/10, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) cho biết giá tiêu đen Lampung Indonesia đang được báo giá ở mức 7,230 USD/tấn, giảm nhẹ 0,32% so với hôm qua.

Tại các quốc gia sản xuất hàng đầu khác, giá tiêu nhìn chung không thay đổi so với hôm qua. Hiện tiêu đen Brazil ASTA 570 được báo giá ở mức 6,200 USD/tấn, còn tiêu đen Kuching Malaysia ở mức 9,500 USD/tấn.

Tại Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu tiếp tục dao động trong khoảng 6,600 - 6,800 USD/tấn đối với loại 500 g/l và 550 g/l.

Tên loại
Bảng giá tiêu đen thế giới
Ngày 11/10/2025 (ĐVT: USD/tấn)
% thay đổi so với hôm trước
Tiêu đen Lampung (Indonesia)
7,230
+0,44
Tiêu đen Brazil ASTA 570
6,200
-
Tiêu đen Kuching (Malaysia) ASTA
9,500
-
Tiêu đen Việt Nam (500 g/l)
6,600
-
Tiêu đen Việt Nam (500 g/l)
6,800
-

Cùng thời điểm khảo sát, giá tiêu trắng Muntok của Indonesia đạt 10,088 USD/tấn, giảm 0,31% so với phiên trước đó.

Trong khi đó, giá tiêu trắng Malaysia ASTA không thay đổi ở mức 12,500 USD/tấn. Giá tiêu trắng Việt Nam duy trì trong khoảng 9,250 USD/tấn.

Tên loại
Bảng giá tiêu trắng thế giới
Ngày 11/10/2025 (ĐVT: USD/tấn)
% thay đổi so với hôm trước
Tiêu trắng Muntok Indonesia
10,088
-0,31
Tiêu trắng Malaysia ASTA
12,500
-
Tiêu trắng Việt Nam
9,250
-

Giá tiêu trong nước đang tiếp tục tăng do nguồn cung khan hiếm khi vụ thu hoạch mới chưa bắt đầu, trong khi nhu cầu xuất khẩu vẫn duy trì ở mức cao.

Chỉ trong 9 tháng đầu năm 2025, xuất khẩu hồ tiêu Việt Nam đã đạt gần 1,3 tỷ USD, tương đương cả năm 2024. Giá xuất khẩu bình quân đạt khoảng 6.773,5 USD/tấn, tăng hơn 37% so với cùng kỳ năm trước.

Theo các doanh nghiệp, giá tiêu tăng nhờ nguồn cung toàn cầu sụt giảm và nhu cầu mạnh từ các thị trường lớn như Mỹ, Ấn Độ và Trung Đông. Việt Nam vẫn giữ vị trí nhà cung cấp hồ tiêu số một thế giới.

Giới chuyên gia dự báo, giá tiêu thế giới sẽ còn đi lên do sản lượng khó phục hồi nhanh, trong khi nhu cầu ở châu Âu và Bắc Mỹ tiếp tục tăng. Mức giá cao hiện nay giúp nông dân Việt Nam có thêm động lực tái canh, ổn định sản xuất cho vụ mới.

Bài liên quan

Đọc tiếp

Giá tiêu hôm nay 6/10/2025: Giảm tới 5000 đồng tuần qua

Giá tiêu hôm nay 6/10/2025: Giảm tới 5000 đồng tuần qua

Giá tiêu hôm nay 5/10/2025: "Đóng đinh" quanh mốc 144.000-146.000 đồng/kg

Giá tiêu hôm nay 5/10/2025: "Đóng đinh" quanh mốc 144.000-146.000 đồng/kg

Giá tiêu hôm nay 5/10/2025: Neo ở mức cao

Giá tiêu hôm nay 5/10/2025: Neo ở mức cao

Đọc tiếp

Giá tiêu hôm nay 6/10/2025: Giảm tới 5000 đồng tuần qua

Giá tiêu hôm nay 6/10/2025: Giảm tới 5000 đồng tuần qua

Giá tiêu hôm nay 5/10/2025: "Đóng đinh" quanh mốc 144.000-146.000 đồng/kg

Giá tiêu hôm nay 5/10/2025: "Đóng đinh" quanh mốc 144.000-146.000 đồng/kg

Giá tiêu hôm nay 5/10/2025: Neo ở mức cao

Giá tiêu hôm nay 5/10/2025: Neo ở mức cao

Xem thêm Thị trường

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Thị trường
      Giá tiêu hôm nay 11/10/2025: Giữ giá mức cao 149000 đồng/kg

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO