Thị trường Giá tiêu hôm nay 11/10/2025: Giữ giá mức cao 149000 đồng/kg Giá tiêu hôm nay 11/10/2025 trong nước ở mức 146,000 - 149,000 đồng/kg, giữ giá mức cao so với hôm qua. giá tiêu thế giới biến động tiêu cực tại Indonesia

Giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước

Theo ghi nhận, giá tiêu sáng nay tại thị trường trong nước giữ giá so với hôm qua, nằm trong khoảng 146,000 - 149,000 đồng/kg.

Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu hôm nay tại Đắk Lắk không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 148,000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Gia Lai không thay đổi so với ngày hôm qua hiện ở mức 146,000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Lâm Đồng (Đắk Nông cũ) không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 148,000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu hôm nay ở TPHCM (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) hiện ở mức 149,000 đồng/kg, không thay đổi so với ngày hôm qua. Đồng Nai không thay đổi so với hôm qua ở mức 149,000 đồng/kg.

Ngoài ra, giá tiêu hôm nay tại Đồng Nai (Bình Phước cũ) không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 147,000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại thị trường thế giới

Kết thúc phiên giao dịch ngày 10/10, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) cho biết giá tiêu đen Lampung Indonesia đang được báo giá ở mức 7,230 USD/tấn, giảm nhẹ 0,32% so với hôm qua.

Tại các quốc gia sản xuất hàng đầu khác, giá tiêu nhìn chung không thay đổi so với hôm qua. Hiện tiêu đen Brazil ASTA 570 được báo giá ở mức 6,200 USD/tấn, còn tiêu đen Kuching Malaysia ở mức 9,500 USD/tấn.

Tại Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu tiếp tục dao động trong khoảng 6,600 - 6,800 USD/tấn đối với loại 500 g/l và 550 g/l.

Tên loại

Bảng giá tiêu đen thế giới

Ngày 11/10/2025 (ĐVT: USD/tấn)

% thay đổi so với hôm trước

Tiêu đen Lampung (Indonesia)

7,230

+0,44

Tiêu đen Brazil ASTA 570

6,200

-

Tiêu đen Kuching (Malaysia) ASTA

9,500

-

Tiêu đen Việt Nam (500 g/l)

6,600

-

Tiêu đen Việt Nam (500 g/l)

6,800

-



Cùng thời điểm khảo sát, giá tiêu trắng Muntok của Indonesia đạt 10,088 USD/tấn, giảm 0,31% so với phiên trước đó.

Trong khi đó, giá tiêu trắng Malaysia ASTA không thay đổi ở mức 12,500 USD/tấn. Giá tiêu trắng Việt Nam duy trì trong khoảng 9,250 USD/tấn.

Tên loại

Bảng giá tiêu trắng thế giới

Ngày 11/10/2025 (ĐVT: USD/tấn)

% thay đổi so với hôm trước

Tiêu trắng Muntok Indonesia

10,088

-0,31

Tiêu trắng Malaysia ASTA

12,500

-

Tiêu trắng Việt Nam

9,250

-



Giá tiêu trong nước đang tiếp tục tăng do nguồn cung khan hiếm khi vụ thu hoạch mới chưa bắt đầu, trong khi nhu cầu xuất khẩu vẫn duy trì ở mức cao.

Chỉ trong 9 tháng đầu năm 2025, xuất khẩu hồ tiêu Việt Nam đã đạt gần 1,3 tỷ USD, tương đương cả năm 2024. Giá xuất khẩu bình quân đạt khoảng 6.773,5 USD/tấn, tăng hơn 37% so với cùng kỳ năm trước.

Theo các doanh nghiệp, giá tiêu tăng nhờ nguồn cung toàn cầu sụt giảm và nhu cầu mạnh từ các thị trường lớn như Mỹ, Ấn Độ và Trung Đông. Việt Nam vẫn giữ vị trí nhà cung cấp hồ tiêu số một thế giới.

Giới chuyên gia dự báo, giá tiêu thế giới sẽ còn đi lên do sản lượng khó phục hồi nhanh, trong khi nhu cầu ở châu Âu và Bắc Mỹ tiếp tục tăng. Mức giá cao hiện nay giúp nông dân Việt Nam có thêm động lực tái canh, ổn định sản xuất cho vụ mới.