Thị trường Giá tiêu hôm nay 13/10/2025: Dự báo có thể tăng lên mức 151.000 - 152.000 đồng/kg Giá tiêu hôm nay 13/10/2025 trong nước ở mức 146,000 - 149,000 đồng/kg. Dự báo giá tiêu tuần này có thể tăng lên mức 151.000 - 152.000 đồng/kg nếu có thêm các đơn hàng xuất khẩu

Giá tiêu trong nước hôm nay 13/10/2025

Theo ghi nhận, giá tiêu sáng nay tại thị trường trong nước giữ giá so với hôm qua, nằm trong khoảng 146,000 - 149,000 đồng/kg.

Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu hôm nay tại Đắk Lắk không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 148,000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Gia Lai không thay đổi so với ngày hôm qua hiện ở mức 146,000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Lâm Đồng (Đắk Nông cũ) không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 148,000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu hôm nay ở TPHCM (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) hiện ở mức 149,000 đồng/kg, không thay đổi so với ngày hôm qua. Đồng Nai không thay đổi so với hôm qua ở mức 149,000 đồng/kg.

Ngoài ra, giá tiêu hôm nay tại Đồng Nai (Bình Phước cũ) không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 147,000 đồng/kg.

Tổng kết tuần này, giá tiêu trong nước tăng mạnh trở lại từ 2000 đến 4000 đồng/kg.

Cụ thể, Đắk Lắk và Gia Lai tuần này ghi nhận mức giá tăng 2000 đồng/kg so với tuần trước. Tại Đắk Nông, giá tiêu tuần này tăng mạnh hơn, ở mức 3000 đồng/kg so với đầu tuần trước

Tại các địa phương khác như Bình Phước tăng 2000 đồng/kg. Đặc biệt, giá tiêu tại Bà Rịa - Vũng Tàu và Đồng Nai tuần qua có mức tăng mạnh nhất 4000 đồng/kg.

Giá hồ tiêu thời gian qua liên tục biến động, khiến nhiều nông hộ băn khoăn giữa việc giữ hàng chờ giá lên hay bán ra sớm. Tuy nhiên, việc găm hàng quá lâu với kỳ vọng giá tiếp tục tăng có thể dẫn đến thiệt hại nếu thị trường đột ngột đảo chiều.

Giải pháp hợp lý là bán dần từng phần khi giá đạt mức sinh lời, giúp duy trì dòng tiền và giảm áp lực tài chính.

Giá tiêu hôm nay tại thị trường thế giới

Kết thúc phiên giao dịch ngày 11/10, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) cho biết giá tiêu đen Lampung Indonesia đang được báo giá ở mức 7,230 USD/tấn, không thay đổi so với hôm qua.

Tại các quốc gia sản xuất hàng đầu khác, giá tiêu nhìn chung không thay đổi so với hôm qua. Hiện tiêu đen Brazil ASTA 570 được báo giá ở mức 6,200 USD/tấn, còn tiêu đen Kuching Malaysia ở mức 9,500 USD/tấn.

Tại Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu tiếp tục dao động trong khoảng 6,600 - 6,800 USD/tấn đối với loại 500 g/l và 550 g/l.

Tên loại

Bảng giá tiêu đen thế giới

Ngày 13/10/2025 (ĐVT: USD/tấn)

% thay đổi so với hôm trước

Tiêu đen Lampung (Indonesia)

7,230

-

Tiêu đen Brazil ASTA 570

6,200

-

Tiêu đen Kuching (Malaysia) ASTA

9,500

-

Tiêu đen Việt Nam (500 g/l)

6,600

-

Tiêu đen Việt Nam (500 g/l)

6,800

-



Cùng thời điểm khảo sát, giá tiêu trắng Muntok của Indonesia đạt 10,088 USD/tấn, không thay đổi so với phiên trước đó.

Trong khi đó, giá tiêu trắng Malaysia ASTA không thay đổi ở mức 12,500 USD/tấn. Giá tiêu trắng Việt Nam duy trì trong khoảng 9,250 USD/tấn.

Tên loại

Bảng giá tiêu trắng thế giới

Ngày 13/10/2025 (ĐVT: USD/tấn)

% thay đổi so với hôm trước

Tiêu trắng Muntok Indonesia

10,088

-

Tiêu trắng Malaysia ASTA

12,500

-

Tiêu trắng Việt Nam

9,250

-



Trên thị trường quốc tế, giá hồ tiêu tiếp tục tăng mạnh, tạo động lực cho xuất khẩu Việt Nam trong những tháng cuối năm. Dù sản lượng xuất khẩu giảm nhẹ, giá cao giúp kim ngạch toàn ngành vẫn tăng trưởng tốt.

Theo dự báo, tuần này giá tiêu có thể ổn định hoặc tăng nhẹ trong biên độ 500 - 1.500 đồng/kg. Nếu có thêm các đơn hàng xuất khẩu từ Mỹ và Trung Đông, giá có thể chạm vùng 151.000 - 152.000 đồng/kg tại một số địa phương.