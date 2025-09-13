Thị trường Giá tiêu hôm nay 13/9/2025: Liên tục giảm mạnh Giá tiêu hôm nay 13/9 ở mức 148,000 - 151,000 đồng/kg. Liên tục giảm mạnh 1000 đồng/kg. Xu hướng giá tiêu cuối năm vẫn sẽ tăng do lo ngại nguồn cung thiếu hụt

Giá tiêu trong nước

Giá tiêu hôm nay tại các vùng trồng trọng điểm liên tục giảm mạnh 1000 đồng/kg so với hôm qua. Qua đó, mặt bằng giá tiêu trong nước ở mức từ 148,000 đồng/kg đến 151,000 đồng/kg.

Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu hôm nay tại Đắk Lắk giảm mạnh 1000 đồng/kg so với hôm qua hiện ở mức 151,000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Gia Lai giảm 1000 đồng/kg so với ngày hôm qua hiện ở mức 148,000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Lâm Đồng (Đắk Nông cũ) giảm 1000 đồng/kg so với hôm qua hiện ở mức 151,000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu hôm nay ở TPHCM (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) hiện ở mức 150,000 đồng/kg, giảm 1000 đồng/kg so với ngày hôm qua. Đồng Nai giảm 1000 đồng/kg so với hôm qua ở mức 150,000 đồng/kg.

Ngoài ra, giá tiêu hôm nay tại Đồng Nai (Bình Phước cũ) không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 148,000 đồng/kg.

Theo giới phân tích, mức điều chỉnh giảm của giá tiêu trong nước có khả năng chỉ diễn ra trong ngắn hạn. Nguyên nhân chính đến từ sức cầu xuất khẩu vẫn rất mạnh, trong khi nguồn cung từ các nước sản xuất lớn chưa thể phục hồi đáng kể. Nhờ vậy, hồ tiêu Việt Nam tiếp tục duy trì lợi thế về cả giá và chất lượng trên thị trường quốc tế vào cuối năm.

Để củng cố vị thế, ngành hồ tiêu cần một chiến lược dài hạn tập trung vào chế biến sâu, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường, thay vì chỉ phụ thuộc vào xuất khẩu tiêu thô. Trong ngắn hạn, đà tăng giá vẫn được kỳ vọng sẽ hỗ trợ người trồng và tạo động lực cho xuất khẩu nông sản những tháng cuối năm 2025.

Công ty Harris Spice dự báo giá tiêu thế giới sẽ ổn định nếu nhu cầu tiếp tục được duy trì. Nguồn cung mới từ Brazil và Indonesia sẽ góp phần cân bằng thị trường. Tuy nhiên, nhiều yếu tố bất định vẫn tồn tại như thuế quan có thể gây biến động tâm lý.

Triển vọng sản lượng vụ mới tại Việt Nam và Brazil chưa rõ ràng, nhưng xu hướng giá tiêu vẫn nghiêng về khả năng tăng do lo ngại nguồn cung thiếu hụt.

Giá tiêu hôm nay 13/9 tại thị trường thế giới

Trên thị trường thế giới, dựa trên báo giá của các doanh nghiệp xuất khẩu và giá xuất cảng tại các nước, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) đã cập nhật giá tiêu các loại giao dịch trên thị trường quốc tế trong ngày 12/9 (theo giờ địa phương) như sau:

Giá tiêu đen Lampung của Indonesia không thay đổi so với ngày hôm qua ở mức 7,074 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng Muntok không thay đổi so với ngày hôm qua đạt 10,024 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Brazil không thay đổi so với hôm qua ở mức 6,500 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 9,700 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng ASTA của nước này cũng không thay đổi so với hôm qua đạt 12,900 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam không thay đổi so với ngày hôm qua. Trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6,600 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6,800 USD/tấn.

Ngoài ra, giá tiêu trắng của Việt Nam không thay đổi so với hôm qua đạt 9,250 USD/tấn.