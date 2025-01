Giá tiêu hôm nay 14/1/2025: Tiếp tục giảm tại Đắk Nông

Thị trường Giá tiêu hôm nay 14/1/2025: Tiếp tục giảm tại Đắk Nông Giá tiêu hôm nay 14/1 trong nước nằm ở mức 147,000 - 147,200 đồng/kg. Giảm nhẹ tại Đắk Nông từ 300 đồng/kg so với hôm qua.

Giá tiêu trong nước hôm nay

Giá tiêu cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm hồ tiêu (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước) được ghi nhận ở mức 147,200 đồng/kg.

Cụ thể, tại tỉnh Đắk Nông giá tiêu ở mức 147,200 đồng/kg. Giảm nhẹ 300 đồng/kg so với hôm qua.

Tại Gia Lai mức giá tiêu là 147,000 đồng/kg. Không thay đổi so với hôm qua.

Tại Đắk Lắk mức giá tiêu là 147,000 đồng/kg. Không thay đổi so với hôm qua.

Tại Bình Phước và Đồng Nai giá tiêu hôm nay ở mức 147,000 đồng/kg. Không thay đổi so với hôm qua.

Tại Bà Rịa - Vũng Tàu giá tiêu hôm nay ở mức 147,000 đồng/kg. Không thay đổi so với hôm qua.

Như vậy, giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước, hiện có mức giá thấp nhất là 147,000 đồng/kg.

Giá tiêu nhìn chung vẫn không khởi sắc khi dòng tiền đổ dồn sang cà phê, các thị trường nhập khẩu dường như đã nhập đủ hàng.

Tuần trước giá tiêu có chuỗi 3 ngày tăng nhẹ đầu tuần, sau đó giảm mạnh 2 phiên liên tiếp. Giá tiêu nhìn chung vẫn không khởi sắc khi dòng tiền đổ dồn sang cà phê, và các thị trường nhập khẩu dường như đã nhập đủ hàng cho quý 1 năm 2025.

Trước đó, giá tiêu khởi sắc trong tuần đầu năm, thêm 2,000 - 3,000 đồng/kg. Theo nhận định của các thành viên Diễn đàn những người làm hồ tiêu Việt Nam, giá tiêu sẽ ít biến động trừ nay đến Tết Nguyên đán. Thị trường dao động khó vượt mốc 150,000 đồng/kg.

Nhu cầu bắt đầu tăng lên từ các thị trường lớn, bao gồm Mỹ, liên minh châu Âu (EU), Trung Đông và Trung Quốc, dẫn đến giá tăng 1,53% vào tháng trước. Những người mua hàng dự đoán giá sẽ giảm trong quý 1 năm 2025 để đưa ra quyết định mua hàng. Đây cũng là thời điểm vụ thu hoạch tại Việt Nam đang diễn ra.

Giá tiêu thế giới hôm nay

Trên thị trường thế giới, dựa trên báo giá của các doanh nghiệp xuất khẩu và giá xuất cảng tại các nước, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) đã cập nhật giá tiêu các loại giao dịch trên thị trường quốc tế trong ngày 14/1 (theo giờ địa phương) như sau:

Giá tiêu đen Lampung của Indonesia đi ngang so với ngày hôm qua đạt 6,841 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng Muntok giữ nguyên so với ngày hôm qua đạt 8,953 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA 570 của Brazil giữ nguyên so với hôm qua ở mức 6,350 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia giữ nguyên so với hôm qua hiện ở mức 8,700 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng ASTA của nước này cũng đi ngang so với hôm qua đạt 11,100 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam đi ngang so với ngày hôm qua. Trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6,350 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6,650 USD/tấn.

Tương tự, giá tiêu trắng của Việt Nam đi ngang so với hôm qua đạt 9,550 USD/tấn.

Theo Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại - Bộ Công Thương (VITIC), sau Việt Nam, Brazil là quốc gia sản xuất và xuất khẩu tiêu đen lớn thứ hai thế giới, chiếm 17 - 18% nguồn cung toàn cầu. Tuy nhiên, xuất khẩu hạt tiêu của Brazil vụ mùa 2024 giảm mạnh, đánh dấu mức giảm trong 3 năm liên tiếp, do sản lượng thấp trước tác động của El Nino.

Trong cả năm 2024, xuất khẩu tiêu của Brazil chỉ đạt 61,665 tấn, giảm mạnh 23,6% (tương đương 19,037 tấn) so với năm 2023

Trong khi đó nguồn cung từ Ấn Độ suy giảm mạnh do biến đổi khí hậu. Sản lượng hồ tiêu toàn cầu năm 2024 đạt 533,000 tấn, giảm 10,000 tấn so với năm trước. Tại Việt Nam, sản lượng giảm 20,000 tấn, còn 170,000 tấn. Dự báo năm 2025, sản lượng hồ tiêu Việt Nam giảm 10-15%, trong khi Ấn Độ dự kiến giảm 25-30% do thời tiết bất lợi.

Với nguồn cung hạn chế và nhu cầu tăng cao, giá tiêu được dự báo sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới. Theo nhận định của các chuyên gia, giá hồ tiêu tăng mạnh ngay trong những tuần đầu của năm mới 2025 là tín hiệu tích cực cho ngành hồ tiêu Việt Nam. Đặc biệt trong bối cảnh tồn kho thấp và nhu cầu tiêu thụ từ các thị trường lớn như Mỹ, EU, và Trung Quốc đang gia tăng.