Thị trường Giá tiêu hôm nay 14/10/2025: Giữ vững mức giá gần 150,000 đồng/kg Giá tiêu hôm nay 14/10/2025 trong nước ở mức 146,000 - 149,000 đồng/kg. Giá tiêu trong nước neo cao nhờ nhu cầu xuất khẩu và nguồn cung giảm dần cuối vụ.

Giá tiêu trong nước hôm nay 14/10/2025

Theo ghi nhận, giá tiêu sáng nay tại thị trường trong nước giữ giá so với hôm qua, nằm trong khoảng 146,000 - 149,000 đồng/kg.

Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu hôm nay tại Đắk Lắk không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 148,000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Gia Lai không thay đổi so với ngày hôm qua hiện ở mức 146,000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Lâm Đồng (Đắk Nông cũ) không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 148,000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu hôm nay ở TPHCM (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) hiện ở mức 149,000 đồng/kg, không thay đổi so với ngày hôm qua. Đồng Nai không thay đổi so với hôm qua ở mức 149,000 đồng/kg.

Ngoài ra, giá tiêu hôm nay tại Đồng Nai (Bình Phước cũ) không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 147,000 đồng/kg.

Giá tiêu trong nước sáng 14/10 tiếp tục ổn định sau nhiều phiên dao động nhẹ. Thị trường tạm nghỉ chờ các tín hiệu mới từ hoạt động xuất khẩu trong nửa cuối tháng 10.

Sau các nhịp tăng - giảm nhẹ hồi đầu tháng, giá tiêu tại nhiều vùng trồng hiện duy trì ổn định, phản ánh tâm lý thận trọng của giới thương nhân. Các đại lý và doanh nghiệp đang tạm án binh bất động, chờ những động lực mới từ thị trường xuất khẩu trước khi quyết định thu mua mạnh trở lại.

Theo các chuyên gia, trong giai đoạn từ ngày 12/10 - 18/10, giá tiêu trong nước nhiều khả năng sẽ dao động trong vùng 146,000 - 152,000 đồng/kg.

Nếu xuất hiện các đơn hàng lớn từ thị trường Mỹ, châu Âu hoặc Trung Quốc, giá có thể vượt 152,500 đồng/kg. Ngược lại, khi nguồn hàng trong dân được tung ra mạnh hoặc tâm lý chốt lời lan rộng, giá có thể điều chỉnh về vùng 145,500 - 147,500 đồng/kg.

Dự báo giá tiêu trong 30 ngày tới, giới phân tích cho rằng biên độ dao động có thể mở rộng lên khoảng 142,000 - 152,500 đồng/kg.

Kịch bản được đánh giá khả thi nhất là giá tiêu tiếp tục duy trì ở vùng cao hoặc tăng nhẹ nếu nhu cầu nhập khẩu phục hồi ổn định. Các thị trường lớn như Mỹ, EU và Trung Quốc vẫn được xem là động lực chính hỗ trợ đà tăng giá trong thời gian tới.

Giá tiêu hôm nay tại thị trường thế giới

Kết thúc phiên giao dịch ngày 13/10, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) cho biết giá tiêu đen Lampung Indonesia đang được báo giá ở mức 7,233 USD/tấn, tăng nhẹ 0,04% so với hôm qua.

Tại các quốc gia sản xuất hàng đầu khác, giá tiêu nhìn chung không thay đổi so với hôm qua. Hiện tiêu đen Brazil ASTA 570 được báo giá ở mức 6,200 USD/tấn, còn tiêu đen Kuching Malaysia ở mức 9,500 USD/tấn.

Tại Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu tiếp tục dao động trong khoảng 6,600 - 6,800 USD/tấn đối với loại 500 g/l và 550 g/l.

Tên loại

Bảng giá tiêu đen thế giới

Ngày 14/10/2025 (ĐVT: USD/tấn)

% thay đổi so với hôm trước

Tiêu đen Lampung (Indonesia)

7,233

+0,04

Tiêu đen Brazil ASTA 570

6,200

-

Tiêu đen Kuching (Malaysia) ASTA

9,500

-

Tiêu đen Việt Nam (500 g/l)

6,600

-

Tiêu đen Việt Nam (500 g/l)

6,800

-



Cùng thời điểm khảo sát, giá tiêu trắng Muntok của Indonesia đạt 10,091 USD/tấn, tăng nhẹ 0,03% so với phiên trước đó.

Trong khi đó, giá tiêu trắng Malaysia ASTA không thay đổi ở mức 12,500 USD/tấn. Giá tiêu trắng Việt Nam duy trì trong khoảng 9,250 USD/tấn.