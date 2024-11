Thị trường Giá tiêu hôm nay 14/11/2024: Dự báo giá tiêu vụ 2025 vượt mốc 160,000 đồng Giá tiêu hôm nay 14/11/2024 trong khoảng 138,000 - 139,000 đồng/kg, tăng nhẹ 500 đồng/kg tại Gia Lai. Dự báo giá tiêu vụ 2025 sẽ vượt mốc 160,000 đồng/kg

Giá tiêu trong nước ngày 14/11/2024

Cụ thể, giá tiêu Đắk Lắk được thu mua ở mức 139,000 đồng/kg, ổn định so với hôm qua. Giá tiêu Chư Sê (Gia Lai) thu mua ở mức 138,500 đồng/kg, tăng nhẹ 500 đồng/kg so với hôm qua. Giá tiêu Đắk Nông hôm nay ghi nhận ở mức 139,000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu hôm nay ổn định so với hôm qua. Cụ thể, tại Bà Rịa – Vũng Tàu hiện ở mức 138,000 đồng/kg, ổn định so với hôm qua; tại Bình Phước giá tiêu hôm nay ở mức 139,500 đồng/kg.

Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) Giá thu mua (Đơn vị: VNĐ/kg) Thay đổi so với hôm qua (Đơn vị: VNĐ/kg) Đắk Lắk 139,000 - Gia Lai 138,500 +500 Đắk Nông 139,000 - Bà Rịa - Vũng Tàu 138,000 - Bình Phước 139,000 - Đồng Nai 138,000 -

Vụ thu hoạch tiêu năm 2025 của Việt Nam dự kiến sẽ bị chậm khoảng một tháng, dẫn đến sự thiếu hụt nguồn cung trên thị trường. Điều này có thể góp phần làm tăng giá tiêu trên thị trường thế giới.

Ông Hoàng Phước Bính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Hồ tiêu Chư Sê (Gia Lai), cho biết giá tiêu trong nước giảm trong vài tuần gần đây là do Indonesia đang vào vụ thu hoạch. Thêm vào đó, nhiều đại lý bán hạt tiêu trong kho để chuẩn bị vốn mua cà phê khi mùa vụ cà phê bắt đầu.

Ông Bính dự báo giá tiêu vụ 2025 sẽ cao hơn vụ 2024 (vụ 2024 cao nhất là 160.000 đồng/kg), do ảnh hưởng của đợt nắng nóng đầu năm 2024 làm giảm năng suất cây tiêu, khiến sản lượng năm 2025 tiếp tục giảm.

Ngoài Việt Nam, sản lượng tiêu cũng dự kiến giảm ở nhiều quốc gia khác. Hiện nay, nhiều nông dân trồng tiêu tại Việt Nam còn có thêm thu nhập từ các cây trồng khác như cà phê, sầu riêng... nên họ không vội bán tiêu ngay sau thu hoạch mà chờ giá cao hơn mới bán.

Giá tiêu thế giới hôm nay

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), kết thúc phiên giao dịch gần nhất, IPC niêm yết giá tiêu đen Lampung của Indonesia đạt 6.518 USD/tấn (giảm 0,6%), giá tiêu trắng Muntok đạt 9.122 USD/tấn (giảm 0,6%).

Giá tiêu đen ASTA 570 của Brazil ở mức 6.000 USD/tấn. Giá tiêu đen ASTA của Malaysia duy trì ổn định ở mức 8.400 USD/tấn; giá tiêu trắng ASTA của nước này đạt 10.500 USD/tấn.

Giá tiêu đen Việt Nam hôm nay giảm nhẹ, giao dịch ở 6.200 USD/tấn với loại 500 g/l; loại 550 g/l mức 6.500 USD/tấn; giá tiêu trắng ở mức 9.400 USD/tấn.

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) dự báo rằng từ nay đến cuối năm, hoạt động xuất khẩu tiêu của Việt Nam sẽ gặp khó khăn do nguồn cung trong nước không còn nhiều, và nhu cầu từ Trung Quốc vẫn ở mức thấp. Tuy nhiên, tình hình có thể sẽ cải thiện vào đầu năm 2025, khi nhu cầu của thị trường này dự kiến tăng cao.

Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, trong tháng 10, Việt Nam đã xuất khẩu 18.415 tấn hồ tiêu, đạt trị giá 120,6 triệu USD. So với tháng trước, lượng xuất khẩu tăng 7,7% và giá trị tăng 9,1%. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm ngoái, lượng tiêu xuất khẩu giảm 4,8%, nhưng giá trị lại tăng mạnh đến 65,3%.

Trong 10 tháng đầu năm, tổng lượng tiêu xuất khẩu đạt 218.732 tấn, với trị giá 1,11 tỷ USD, giảm 3% về lượng nhưng tăng đến 47% về giá trị so với cùng kỳ năm 2023. Như vậy, sau 6 năm, ngành tiêu Việt Nam đã trở lại "câu lạc bộ" xuất khẩu tỷ đô. Hồ tiêu cũng là mặt hàng nông sản có giá trị xuất khẩu tăng cao nhất trong năm nay.

Lý do chính là giá tiêu xuất khẩu bình quân trong 10 tháng qua đã tăng 51,5% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 5.077 USD/tấn. Riêng trong tháng 10, giá tiêu xuất khẩu bình quân đạt 6.548 USD/tấn, tăng 1,4% so với tháng trước và tăng 73,6% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức giá cao nhất trong 8 năm, kể từ tháng 1/2017.