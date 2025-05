Giá tiêu hôm nay 14/5/2025: Giữ giá mức cao

Thị trường Giá tiêu hôm nay 14/5/2025: Giữ giá mức cao Giá tiêu hôm nay 14/5 trong nước nằm ở mức 151,000 - 152,000 đồng/kg. Giá tiêu giữ giá mức cao so với hôm qua do nguồn cung thu hẹp sau mùa thu hoạch và kỳ vọng nhu cầu tăng từ Trung Đông và châu Âu trong quý II

Giá tiêu hôm nay ngày 14/5/2025 tại thị trường trong nước

Giá tiêu hôm nay tại một số vùng trồng trọng điểm không thay đổi so với hôm qua. Qua đó, mặt bằng giá tiêu trong nước ở mức từ 151,000 đồng/kg đến 152,000 đồng/kg.

Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu hôm nay tại Đắk Lắk không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 151,000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Gia Lai không thay đổi so với ngày hôm qua hiện ở mức 151,000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Đắk Nông không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 151,000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu hôm nay ở Bà Rịa - Vũng Tàu hiện ở mức 152,000 đồng/kg, không thay đổi so với ngày hôm qua. Đồng Nai không thay đổi so với hôm qua ở mức 152,000 đồng/kg.

Ngoài ra, giá tiêu hôm nay tại Bình Phước không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 151,500 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay 14/5 tại thị trường thế giới

Trên thị trường thế giới, dựa trên báo giá của các doanh nghiệp xuất khẩu và giá xuất cảng tại các nước, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) đã cập nhật giá tiêu các loại giao dịch trên thị trường quốc tế trong ngày 12/5 (theo giờ địa phương) như sau:

Giá tiêu đen Lampung của Indonesia không thay đổi so với ngày hôm qua ở mức 7,323 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng Muntok cũng không thay đổi so với ngày hôm qua đạt 9,918 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA 570 của Brazil không thay đổi so với hôm qua ở mức 6,800 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 9,200 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng ASTA của nước này ổn định so với hôm qua đạt 11,900 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam không thay đổi so với ngày hôm qua. Trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6,700 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6,800 USD/tấn.

Tương tự, giá tiêu trắng của Việt Nam không thay đổi so với hôm qua đạt 9,700 USD/tấn.

Theo báo cáo của Ptexim, giá tiêu trong tuần trước có xu hướng giảm vào đầu tuần do nhu cầu yếu và lo ngại căng thẳng leo thang giữa Ấn Độ và Pakistan. Tuy nhiên, thị trường đã phục hồi nhờ nhu cầu tăng trở lại ở các thị trường lớn.

Sự cải thiện về nhu cầu được ghi nhận tại châu Âu, châu Á và Mỹ. Đặc biệt, Trung Quốc bắt đầu quay lại mua hàng, dù khối lượng còn hạn chế. Dù vậy, sau mùa thu hoạch, nông dân không chịu nhiều áp lực bán ra và có xu hướng tiếp tục giữ hàng, kỳ vọng giá sẽ còn tăng.

Chỉ số cước container toàn cầu của Drewry trong tuần kết thúc ngày 10/5 giảm 1%, xuống còn 2076 USD/container loại 40 feet. Dù mức này thấp hơn 80% so với giai đoạn đỉnh dịch COVID-19, nhưng vẫn cao hơn 46% so với trung bình trước năm 2019. Dự báo, giá cước sẽ có xu hướng ổn định hơn khi các hãng tàu điều chỉnh công suất để phù hợp với nhu cầu vận chuyển sụt giảm từ Trung Quốc.

Trên thị trường quốc tế, giá tiêu vẫn duy trì ở mức cao do nguồn cung thu hẹp sau mùa thu hoạch và kỳ vọng nhu cầu tăng từ Trung Đông và châu Âu trong quý II. Tuy nhiên, nhìn chung, giá tiêu đang đi ngang hoặc chỉ biến động nhẹ. Mặc dù giá tiêu năm nay tăng so với cùng kỳ 2024, diện tích trồng tiêu mới không tăng thêm do quỹ đất hạn chế và xu hướng nông dân chuyển sang trồng cây khác có hiệu quả kinh tế cao hơn.

Tại Brazil, sản lượng tiêu năm 2025 được dự báo đạt 85,000 - 90,000 tấn, tăng mạnh so với 75,000 tấn của năm trước. Riêng bang Espírito Santo, vùng sản xuất chính đã hoàn tất vụ thu hoạch với sản lượng khoảng 20,000 tấn.

Theo số liệu từ Comexstat, trong tháng 4, Brazil xuất khẩu 10,566 tấn hồ tiêu, thu về 60,1 triệu USD. Mặc dù giảm nhẹ so với tháng trước, nhưng tăng mạnh 39,1% về lượng và gần gấp đôi về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Việt Nam là thị trường nhập khẩu lớn nhất, với 4,993 tấn, tăng gấp 5,7 lần so với năm trước.

Tính chung 4 tháng đầu năm, Brazil đã xuất khẩu 33,648 tấn, đạt kim ngạch 205,6 triệu USD, tăng gần 30% về lượng và gấp đôi về giá trị.

Trong khi đó, giá xuất khẩu tiêu bình quân của Việt Nam trong 4 tháng đầu năm đạt 6,110 USD/tấn, tăng gần 70% so với cùng kỳ. Riêng trong tháng 4, giá tiêu đạt 5,693 USD/tấn, dù giảm so với tháng trước nhưng vẫn cao hơn 43,2% so với cùng kỳ năm 2024.