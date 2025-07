Thị trường

Giá tiêu hôm nay 14/7: Giá tiêu có xu hướng tăng sốc

Giá tiêu hôm nay 14/7 trong nước nằm ở mức 139.000 - 141.000 đồng/kg, giảm từ 1.000 đến 3.000 đồng/kg so với tuần trước. Giá tiêu xuất khẩu của Việt Nam tăng 200 USD/tấn do Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam thấp hơn so với Brazil và Indonesia