Thị trường Giá tiêu hôm nay 15/10/2025: Giảm mạnh đến 3000 đồng/kg Giá tiêu trong nước hôm nay 15/10/2025 giảm 3000 đồng/kg nằm trong khoảng 144,500-147,000 đồng/kg. Trung Quốc tăng nhập tiêu từ Việt Nam, giảm mua từ Indonesia

Giá tiêu trong nước giữ ổn định

Giá tiêu hôm nay 15/10/2025 tại một số vùng trồng trọng điểm giảm mạnh đến 3000 đồng/kg so với hôm qua, qua đó đưa mặt bằng giá tiêu trong nước ở mức từ 144,500 - 147,000 đồng/kg.

Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu hôm nay tại tỉnh Đắk Lắk giảm 1000 đồng/kg, hiện ở mức 147,000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại tỉnh Gia Lai giảm 1500 đồng/kg hiện ở mức 144,500 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại tỉnh Lâm Đồng giảm 1000 đồng/kg, ở mức 147,000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu hôm nay ở TP. Hồ Chí Minh giảm mạnh đến 3000 đồng/kg, hiện ở mức 146,000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại tỉnh Đồng Nai giảm 2000 đồng/kg, hiện ở mức 145,000/kg.

Theo số liệu thống kê từ Hải quan Trung Quốc, trong tám tháng đầu năm nay, lượng hồ tiêu nhập khẩu vào nước này là 6.390 tấn, với tổng giá trị đạt 43,4 triệu USD. Mặc dù số lượng nhập khẩu giảm 14,6% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng tổng giá trị lại tăng tới 19,8%.

Indonesia vẫn giữ vị trí nhà cung cấp hồ tiêu lớn nhất cho Trung Quốc với 3.174 tấn, giảm 27,9% và khiến thị phần của Indonesia giảm từ 58,8% xuống còn 49,7%.

Trong khi đó, hồ tiêu từ Việt Nam lại có sự tăng trưởng nổi bật. Lượng xuất khẩu sang Trung Quốc đạt 2.572 tấn, tăng 10,4% so với cùng kỳ. Nhờ vậy, thị phần của Việt Nam trên thị trường Trung Quốc đã tăng mạnh từ 31,1% lên 40,2%.

Bên cạnh đó, lượng nhập khẩu từ Brazil cũng tăng trưởng mạnh 93,6%, đạt 437 tấn và chiếm 6,8% thị phần. Ngược lại, nhập khẩu từ Malaysia lại giảm mạnh 61,8%, chỉ còn 119 tấn và chiếm 1,9% thị phần.

Một điểm đáng chú ý là giá xuất khẩu bình quân của hồ tiêu Việt Nam sang Trung Quốc lên tới 7.212 USD mỗi tấn, tăng 51,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Mức giá này cao hơn đáng kể so với hồ tiêu Indonesia (6.363 USD/tấn) và của Brazil (4.375 USD/tấn).

Giá tiêu thế giới và yếu tố tác động

Trên thị trường thế giới, dựa trên báo giá của các doanh nghiệp xuất khẩu và giá xuất cảng tại các nước, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) cập nhật giá tiêu mới nhất tính đến ngày 15/10/2025 như sau:

Giá tiêu đen Lampung của Indonesia tăng 0,01% đạt 7.234 USD/tấn. Tương tự, giá tiêu trắng Muntok tăng 0,02%, đạt 10.093 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA 570 của Brazil giảm mạnh 1,64% ở mức 6.100 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia không thay đổi, hiện ở mức 9.500 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng ASTA của nước này cũng không thay đổi, đạt 12.500 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam ổn định, trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6.660 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6.800 USD/tấn.

Tương tự, giá tiêu trắng của Việt Nam ổn định, đạt 9.250 USD/tấn.