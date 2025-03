Giá tiêu hôm nay 15/3/2025: Tăng nhẹ ở Gia Lai

Thị trường Giá tiêu hôm nay 15/3/2025: Tăng nhẹ ở Gia Lai Giá tiêu hôm nay 15/3 trong nước nằm ở mức 159,500 - 161,000 đồng/kg. Giá tiêu tăng nhẹ 500 đồng/kg ở Gia Lai so với hôm qua. Giá tiêu thế giới hôm nay ổn định

Giá tiêu trong nước hôm nay

Giá tiêu cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm hồ tiêu (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước) được ghi nhận ở mức 161,000 đồng/kg.

Cụ thể, tại tỉnh Đắk Nông giá tiêu ở mức 161,000 đồng/kg. Không thay đổi so với hôm qua.

Tại Gia Lai mức giá tiêu là 159,500 đồng/kg. Tăng 500 đồng/kg so với hôm qua.

Tại Đắk Lắk mức giá tiêu là 161,000 đồng/kg. Không thay đổi so với hôm qua.

Tại Bình Phước và Đồng Nai giá tiêu hôm nay ở mức 160,000 đồng/kg. Không thay đổi so với hôm qua.

Tại Bà Rịa - Vũng Tàu giá tiêu hôm nay ở mức 160,000 đồng/kg. Không thay đổi so với hôm qua.

Như vậy, giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước, hiện có mức giá thấp nhất là 159,000 đồng/kg.

Giá hồ tiêu trong thời gian qua liên tục tăng, hiện đã chạm ngưỡng 160,000 đồng/kg. Không chỉ về giá, ngành hồ tiêu Việt Nam cũng đã khẳng định lại vị thế dẫn đầu thế giới, tiếp tục nằm trong nhóm các mặt hàng xuất khẩu tỷ USD.

Dù giá tiêu đang cao, nhiều nông dân không còn vội bán ngay như trước. Họ lựa chọn thu hoạch thong thả, tích trữ hàng đợi giá tốt thay vì bán hết khi vừa thu hoạch. Đây là một thay đổi lớn trong tư duy của người trồng tiêu, giúp họ tối ưu lợi nhuận khi giá cả biến động.

Nhiều nông dân đã áp dụng mô hình trồng xen canh mít, dừa, cà phê nhằm hạn chế dịch bệnh cho cây tiêu. Thay vì mở rộng diện tích ồ ạt, họ tập trung vào chăm sóc, nâng cao chất lượng theo hướng VietGAP và hữu cơ.

Tại Bà Rịa - Vũng Tàu, các hộ trồng tiêu chỉ duy trì diện tích khoảng 1 ha, đầu tư vào kỹ thuật canh tác bền vững. Cách làm này giúp năng suất và chất lượng tiêu được cải thiện, đồng thời đảm bảo sự phát triển lâu dài của cây trồng.

Giá tiêu thế giới hôm nay

Trên thị trường thế giới, dựa trên báo giá của các doanh nghiệp xuất khẩu và giá xuất cảng tại các nước, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) đã cập nhật giá tiêu các loại giao dịch trên thị trường quốc tế trong ngày 15/3 (theo giờ địa phương) như sau:

Giá tiêu đen Lampung của Indonesia không thay đổi so với ngày hôm qua ở mức 7,265 USD/tấn. Tương tự, giá tiêu trắng Muntok đi ngang so với ngày hôm qua đạt 10,252 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA 570 của Brazil không thay đổi so với hôm qua ở mức 6,900 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 9,800 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng ASTA của nước này cũng đi ngang so với hôm qua đạt 12,300 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam ổn định so với ngày hôm qua. Trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 7,000 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 7,200 USD/tấn.

Tương tự, giá tiêu trắng của Việt Nam đi ngang so với hôm qua đạt 10,000 USD/tấn.

Việt Nam hiện có hơn 110,000 ha trồng tiêu, với năng suất trung bình 26 tạ/ha, cao gấp đôi so với mức trung bình toàn cầu. Theo định hướng của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, diện tích tiêu sẽ được duy trì ở mức 80,000 - 100,000 ha vào năm 2030, với sản lượng từ 200,000 - 300,000 tấn.

Dự báo sản lượng tiêu toàn cầu năm 2025 sẽ giảm do diện tích trồng tiêu tại Việt Nam thu hẹp và thời tiết bất lợi tại Ấn Độ. Niên vụ 2024-2025, sản lượng tiêu của Việt Nam dự kiến đạt 172,000 tấn, giảm 2% so với năm trước và giảm 47% so với niên vụ 2018-2019.

Việt Nam hiện chiếm 40% tổng sản lượng và 55% kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu toàn cầu. Dù vẫn giữ vai trò quan trọng trên thị trường quốc tế, ngành hồ tiêu đang đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt từ các quốc gia khác.

Để phát triển bền vững, ngành cần tập trung vào nâng cao chất lượng sản phẩm, quản trị rủi ro và mở rộng hợp tác quốc tế. Trong bối cảnh tồn kho tiêu ở mức thấp và nguồn cung hạn chế, giá tiêu dự báo sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao trong thời gian tới.

Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam nhận định, nhu cầu tiêu thụ toàn cầu vẫn ổn định, đặc biệt tại Mỹ và châu Âu. Với lượng tồn kho thấp và sản lượng giảm, giá tiêu được dự báo sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao trong thời gian tới.