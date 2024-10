Thị trường Giá tiêu hôm nay 17/10/2024: Tăng nhẹ 1,000 đồng/kg tại Tây Nguyên Giá tiêu hôm nay 17/10/2024 trong khoảng 144,000 - 145,000 đồng/kg, giá tiêu hôm nay tiếp tục tăng nhẹ từ 500 đến 1,000 đồng/kg ở một số địa phương so với hôm qua.

Giá tiêu trong nước ngày 17/10/2024

Cụ thể, giá tiêu Đắk Lắk được thu mua ở mức 145,000 đồng/kg, tăng 1,000 đồng/kg so với hôm qua. Giá tiêu Chư Sê (Gia Lai) thu mua ở mức 144,000 đồng/kg, tăng nhẹ 500 đồng/kg so với hôm qua. Giá tiêu Đắk Nông hôm nay ghi nhận ở mức 145,000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu hôm nay ổn định so với hôm qua. Cụ thể, tại Bà Rịa – Vũng Tàu hiện ở mức 144,000 đồng/kg, ổn định so với hôm qua; tại Bình Phước giá tiêu hôm nay ở mức 144,000 đồng/kg.

Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) Giá thu mua (Đơn vị: VNĐ/kg) Thay đổi so với hôm qua (Đơn vị: VNĐ/kg) Đắk Lắk 145,000 +1,000 Gia Lai 144,000 +500 Đắk Nông 145,000 +1,000 Bà Rịa - Vũng Tàu 144,000 - Bình Phước 144,000 - Đồng Nai 144,000 -

Thị trường hạt tiêu trong nước gần đây không ổn định, với giá cả giảm liên tục. Tuy nhiên, giá hạt tiêu đã bắt đầu tăng trở lại ở một số khu vực trồng tiêu. Sự tăng giá này có thể do lượng hạt tiêu còn lại trong dân rất ít, khiến cho hoạt động mua bán trở nên trầm lắng.

Hiện tại, hạt tiêu chủ yếu được giữ trong kho của các đại lý và doanh nghiệp. Lượng tồn kho từ năm 2023 và nhập khẩu năm 2024 ước tính khoảng 40.000 đến 45.000 tấn, bao gồm cả nhập khẩu không chính ngạch, cho thấy rằng lượng hạt tiêu xuất khẩu cho đến cuối năm nay sẽ ít hơn so với các năm trước.

Do sự cạnh tranh từ nguồn cung mới của Indonesia, thị trường hạt tiêu trong nước dự kiến sẽ không sôi động trong thời gian tới, nhất là khi Trung Quốc đang tăng cường nhập khẩu từ Indonesia. Dự đoán giá hạt tiêu sẽ dao động quanh mức 145.000 đồng/kg và có thể tăng lên trên 160.000 đồng/kg trong dài hạn.

Giá tiêu thế giới hôm nay

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), kết thúc phiên giao dịch gần nhất, IPC niêm yết giá tiêu đen Lampung của Indonesia đạt 6.756 USD/tấn (tăng 0,17%), giá tiêu trắng Muntok đạt 9.249 USD/tấn (tăng 0,17%).

Giá tiêu đen ASTA 570 của Brazil ở mức 6.400 USD/tấn (giảm 5,14%). Giá tiêu đen ASTA của Malaysia duy trì ổn định ở mức 8.700 USD/tấn; giá tiêu trắng ASTA của nước này đạt 11.200 USD/tấn.

Giá tiêu đen Việt Nam hôm nay mất đến 300 USD/tấn, giao dịch ở 6.500 USD/tấn với loại 500 g/l; loại 550 g/l mức 6.800 USD/tấn; giá tiêu trắng ở mức 9.500 USD/tấn (giảm 3,55%).

Theo số liệu của Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ (USITC), Mỹ nhập khẩu 7.372 tấn hồ tiêu trong tháng 8, giảm 28% so với tháng trước nhưng tăng 25% so với tháng 8 năm trước. Tổng lượng hồ tiêu nhập khẩu của Mỹ trong 8 tháng đầu năm là 63.294 tấn, trị giá 306,9 triệu USD, tăng 37% về lượng và 44,8% về giá trị so với cùng kỳ năm trước.

Việt Nam là nguồn cung hồ tiêu chính cho Mỹ, chiếm 78% tổng lượng nhập khẩu của Mỹ, với 49.277 tấn, trị giá 235,2 triệu USD, tăng 35,4% về lượng và 46,8% về giá trị so với năm trước. Mỹ là khách hàng lớn nhất của hồ tiêu Việt Nam.

Giá tiêu nhập khẩu bình quân của Mỹ là 4.849 USD/tấn, tăng 5,7% so với năm trước. Giá tiêu nhập khẩu từ Việt Nam lên mức 4.774 USD/tấn, tăng 8,4%; từ Ấn Độ là 5.043 USD/tấn, tăng 3,4%; trong khi giá từ Indonesia và Brazil giảm 17% và 6%, xuống còn 5.117 USD/tấn và 4.175 USD/tấn tương ứng.