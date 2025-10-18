Thị trường Giá tiêu hôm nay 18/10/2025: Giảm nhẹ tại Đông Nam Bộ Giá tiêu trong nước hôm nay 18/10/2025 giảm nhẹ từ 500 đến 1000 đồng/kg nằm trong khoảng 144.000-147.000 đồng/kg. Giá tiêu đang đối mặt nhiều yếu tố bất lợi

Giá tiêu trong nước giữ ổn định

Giá tiêu hôm nay 18/10/2025 tại một số vùng trồng trọng điểm giảm nhẹ từ 500 đến 1000 đồng/kg so với hôm qua, qua đó đưa mặt bằng giá tiêu trong nước ở mức từ 144.000 - 147.000 đồng/kg.

Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu hôm nay tại tỉnh Đắk Lắk không thay đổi, hiện ở mức 147.000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại tỉnh Gia Lai giảm nhẹ 500 đồng/kg hiện ở mức 144.000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại tỉnh Lâm Đồng không thay đổi, ở mức 147.000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu hôm nay ở TP. Hồ Chí Minh giảm 1000 đồng/kg, hiện ở mức 145.000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại tỉnh Đồng Nai giảm 1000 đồng/kg, hiện ở mức 145.000/kg.

Hiện nay, giá tiêu trong nước và thế giới đều đang đối mặt nhiều yếu tố bất lợi. Đồng USD tiếp tục tăng giá, làm giảm sức mua của các quốc gia nhập khẩu. Cùng lúc, dòng vốn đầu cơ lại đổ mạnh vào vàng khiến dòng tiền rời xa các mặt hàng nông sản, trong đó có hồ tiêu.

Tại Việt Nam, vụ thu hoạch cà phê mới đã bắt đầu và đang hút mạnh dòng vốn trong nước. Một số đại lý, doanh nghiệp và nông dân phải bán bớt lượng tiêu tồn kho để có vốn đầu tư, thu mua và chế biến cà phê, mặt hàng đang có giá đầu vụ khá cao.

Sự chuyển hướng tạm thời này khiến lượng tiêu bán ra tăng, làm cho giá trong nước có xu hướng đi ngang hoặc giảm nhẹ ở một số khu vực. Tuy nhiên, mức giảm này được cho là không đáng kể vì nguồn cung thực tế không dồi dào.

Trong dài hạn, các chuyên gia dự báo giá tiêu vẫn có xu hướng tăng nhờ nguồn cung toàn cầu sụt giảm. Nhiều quốc gia sản xuất lớn như Indonesia, Brazil và Ấn Độ đang gặp khó do thời tiết thất thường và chi phí canh tác tăng cao.

Giá tiêu thế giới và yếu tố tác động

Trên thị trường thế giới, dựa trên báo giá của các doanh nghiệp xuất khẩu và giá xuất cảng tại các nước, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) cập nhật giá tiêu mới nhất tính đến ngày 18/10/2025 như sau:

Giá tiêu đen Lampung của Indonesia giảm nhẹ 0,07% đạt 7.228 USD/tấn. Tương tự, giá tiêu trắng Muntok giảm nhẹ 0,06%, đạt 10.085 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA 570 của Brazil không thay đổi ở mức 6.100 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia không thay đổi, hiện ở mức 9.500 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng ASTA của nước này cũng không thay đổi, đạt 12.500 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam không thay đổi, trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l không thay đổi đạt 6.400 USD/tấn; loại 550 gr/l không thay đổi đạt 6.600 USD/tấn.

Tương tự, giá tiêu trắng của Việt Nam không thay đổi, đạt 9.050 USD/tấn.

Về xuất khẩu, các thị trường truyền thống như Mỹ, châu Âu hay Trung Đông đều ghi nhận tín hiệu tích cực trong những tháng gần đây. Tuy nhiên, kỳ vọng xuất khẩu lớn nhất của ngành tiêu Việt Nam tại thị trường Trung Quốc lại chưa đạt được kết quả như mong đợi.

Nhu cầu nhập khẩu của Trung Quốc tăng chậm hơn dự kiến, phần nào ảnh hưởng đến lực cầu chung của thị trường tiêu toàn cầu. Dù vậy, Việt Nam vẫn giữ vững vị thế là quốc gia xuất khẩu tiêu lớn nhất thế giới, chiếm hơn 40% sản lượng giao dịch toàn cầu.

Theo Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại (VITIC - Bộ Công Thương), giá tiêu trong nước hiện dao động quanh vùng 145.000 - 155.000 đồng/kg tùy theo khu vực và chất lượng hàng hóa.

Nếu nguồn cung tiếp tục thắt chặt do nông dân găm hàng chờ giá tốt, giá tiêu hoàn toàn có thể vượt mốc 155.000 đồng/kg vào cuối tháng. Ngược lại, nếu nông dân ồ ạt bán ra để giải phóng hàng trong giai đoạn thu hoạch cà phê, giá có thể điều chỉnh nhẹ nhưng khó giảm sâu.