Giá tiêu hôm nay 18/2/2025: Giá tiêu xuất khẩu Việt Nam thấp nhất thế giới

Thị trường Giá tiêu hôm nay 18/2/2025: Giá tiêu xuất khẩu Việt Nam thấp nhất thế giới Giá tiêu hôm nay 18/2 trong nước nằm ở mức 160,000 - 162,000 đồng/kg. Giá tiêu trong nước tăng mạnh từ 2000 đến 3000 đồng/kg so với hôm qua. Giá hồ tiêu xuất khẩu Việt Nam vẫn đứng ở mức thấp nhất thế giới.

Giá tiêu trong nước hôm nay

Giá tiêu cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm hồ tiêu (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước) được ghi nhận ở mức 162,000 đồng/kg.

Cụ thể, tại tỉnh Đắk Nông giá tiêu ở mức 162,000 đồng/kg. Tăng mạnh 2000 đồng/kg so với hôm qua.

Tại Gia Lai mức giá tiêu là 160,000 đồng/kg. Tăng mạnh 3000 đồng/kg so với hôm qua.

Tại Đắk Lắk mức giá tiêu là 162,000 đồng/kg. Tăng mạnh 2000 đồng/kg so với hôm qua.

Tại Bình Phước và Đồng Nai giá tiêu hôm nay ở mức 160,000 đồng/kg. Tăng mạnh 3000 đồng/kg so với hôm qua.

Tại Bà Rịa - Vũng Tàu giá tiêu hôm nay ở mức 160,000 đồng/kg. Tăng mạnh 2000 đồng/kg so với hôm qua.

Như vậy, giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước, hiện có mức giá thấp nhất là 160,000 đồng/kg.

Nếu như thời điểm này năm ngoái, các vườn tiêu tại Việt Nam đã thu hoạch rộ nhưng năm nay, giữa tháng 2 mới trải lưới, chuẩn bị thu hoạch. Nguyên nhân là do trong quá trình cây sinh trưởng, đậu quả, gặp thời tiết không thuận lợi. Thời điểm xử lý cho cây ra hoa, nắng gay gắt kéo dài và tình trạng khô hạn khiến hoa bị rụng, tỷ lệ đậu trái thấp. Người trồng tiêu cũng phải xử lý, chăm bón cẩn thận dẫn tới thu hoạch muộn so với cùng kỳ 1 tháng.

Ông Nguyễn Hạnh, Chủ tịch Hội Nông dân xã Bình Giã, huyện Châu Đức, cho biết, diện tích trồng tiêu trên địa bàn xã ngày càng giảm, hiện chỉ còn khoảng 50 ha so với trước đây. Vụ tiêu năm nay thu hoạch chậm hơn, sản lượng cũng giảm một nửa so mọi năm do thời tiết bất lợi.

“Người trồng tiêu phụ thuộc nhiều vào thời tiết. Vì vậy thời gian tới, địa phương tiếp tục hỗ trợ nông dân tập huấn kỹ thuật chăm sóc, không mở rộng diện tích ồ ạt mà tập trung vào chất lượng và hướng đến xây dựng vùng trồng tiêu hữu cơ, phát triển bền vững”, ông Hạnh nói.

Giá tiêu thế giới hôm nay

Trên thị trường thế giới, dựa trên báo giá của các doanh nghiệp xuất khẩu và giá xuất cảng tại các nước, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) đã cập nhật giá tiêu các loại giao dịch trên thị trường quốc tế trong ngày 18/2 (theo giờ địa phương) như sau:

Giá tiêu đen Lampung của Indonesia không thay đổi so với ngày hôm qua đạt 7,251 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng Muntok cũng không thay đổi so với ngày hôm qua đạt 10,068 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA 570 của Brazil không thay đổi so với hôm qua ở mức 6,700 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia ổn định so với hôm qua hiện ở mức 9,000 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng ASTA của nước này cũng đi ngang so với hôm qua đạt 11,600 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam ổn định so với ngày hôm qua. Trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6,500 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6,650 USD/tấn.

Tương tự, giá tiêu trắng của Việt Nam đi ngang so với hôm qua đạt 9,550 USD/tấn.

Giá hồ tiêu xuất khẩu Việt Nam vẫn đứng ở mức thấp nhất thế giới. Các thương lái thu mua với giá thấp hơn các thị trường khác tới 9.550 USD/tấn.