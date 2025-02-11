Thị trường Giá tiêu hôm nay 2/11/2025: Tăng nhẹ rải rác Giá tiêu hôm nay 2/11/2025: Giá tiêu tăng nhẹ rải rác từ 500 đến 1000 đồng. Giá tiêu Malaysia giảm mạnh từ 100 đến 150 USD/tấn.

Giá tiêu trong nước hôm nay 2/11/2025

Giá tiêu hôm nay 2/11/2025 tại một số vùng trồng trọng điểm tăng nhẹ từ 500 đến 1000 đồng giao dịch quanh mức 145.500 - 148.000 đồng/kg. Cụ thể:

Đắk Lắk hôm nay giao dịch hạt tiêu tại giá 148.000 đồng/kg; tăng nhẹ 1000 đồng so với hôm qua.

Giá hồ tiêu Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng) ở mức 148.000 đồng/kg; tăng 1000 đồng so với hôm qua.

Giá tiêu Gia Lai hôm nay thu mua tại ngưỡng 145.500 đồng/kg; tăng 500 đồng so với hôm qua.

Thương lái Đồng Nai giao dịch hồ tiêu với giá 145.500 đồng/kg; tăng 500 đồng so với hôm qua.

Giá tiêu Bà Rịa - Vũng Tàu (tỉnh TP.HCM) ở mức 145.500 đồng/kg; tăng 500 đồng so với hôm qua.

Còn thương lái Bình Phước (tỉnh Đồng Nai) tiếp tục giao dịch tại giá 146.000 đồng/kg; không thay đổi so với hôm qua.

Giá tiêu hôm nay tại thị trường thế giới

Trên thị trường thế giới, dựa trên báo giá của các doanh nghiệp xuất khẩu và giá xuất cảng tại các nước, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) cập nhật giá tiêu mới nhất tính đến ngày 2/11/2025 như sau:

Giá tiêu đen Lampung của Indonesia tăng nhẹ 0,08% đạt 7.213 USD/tấn. Tương tự, giá tiêu trắng Muntok tăng nhẹ 0,09%, đạt 10.064 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA 570 của Brazil không thay đổi ở mức 6.100 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia giảm mạnh 1,75%, hiện ở mức 9.200 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng ASTA của nước này cũng giảm 0,81%, đạt 12.300 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam không thay đổi, trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l không thay đổi đạt 6.400 USD/tấn; loại 550 gr/l không thay đổi đạt 6.600 USD/tấn.

Tương tự, giá tiêu trắng của Việt Nam không thay đổi, đạt 9.050 USD/tấn.