Thị trường Giá tiêu hôm nay 2/6/2025: Giảm mạnh cả tuần Giá tiêu hôm nay 2/6 trong nước nằm ở mức 144,000 - 146,000 đồng/kg. Tính chung tuần qua, giá tiêu trong nước đã giảm 500 đến 2500 đồng/kg so với tuần trước. Giá tiêu xuất khẩu cũng giảm 200 USD/tấn.

Giá tiêu hôm nay ngày 2/6/2025 tại thị trường trong nước

Giá tiêu hôm nay tại một số vùng trồng trọng điểm không thay đổi so với hôm qua. Qua đó, mặt bằng giá tiêu trong nước ở mức từ 144,000 đồng/kg đến 146,000 đồng/kg.

Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu hôm nay tại Đắk Lắk không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 146,000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Gia Lai không thay đổi so với ngày hôm qua hiện ở mức 144,500 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Đắk Nông không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 144,000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu hôm nay ở Bà Rịa - Vũng Tàu hiện ở mức 145,000 đồng/kg, không thay đổi so với ngày hôm qua. Đồng Nai không thay đổi so với hôm qua ở mức 145,000 đồng/kg.

Ngoài ra, giá tiêu hôm nay tại Bình Phước không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 145,000 đồng/kg.

Tính chung trong tuần qua, giá tiêu trong nước giảm từ 500 đến 2500 đồng/kg so với tuần trước. Cụ thể, Đắk Nông là địa phương có giá giảm mạnh nhất trong tuần, giảm tới 2500 đồng/kg. Tiếp theo là giá tiêu tại tỉnh Gia Lai giảm 1500 đồng/kg so với tuần trước. Đắk Lắk chỉ giảm nhẹ 500 đồng/kg. Ở Đông Nam Bộ, giá tiêu tại Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước và Đồng Nai giảm từ 1000 đến 2000 đồng/kg.

Giá tiêu trong nước tiếp tục giảm trong tuần qua, phần lớn do tâm lý thận trọng trước những bất ổn từ chính sách thuế quan của Mỹ. Điều này khiến hoạt động giao dịch và ký hợp đồng mới trở nên dè dặt hơn.

Giá tiêu hôm nay 2/6 tại thị trường thế giới

Trên thị trường thế giới, dựa trên báo giá của các doanh nghiệp xuất khẩu và giá xuất cảng tại các nước, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) đã cập nhật giá tiêu các loại giao dịch trên thị trường quốc tế trong ngày 1/6 (theo giờ địa phương) như sau:

Giá tiêu đen Lampung của Indonesia không thay đổi so với ngày hôm qua ở mức 7,427 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng Muntok cũng không thay đổi so với ngày hôm qua đạt 10,125 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA 570 của Brazil không thay đổi so với hôm qua ở mức 6,650 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 9,150 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng ASTA của nước này không đổi so với hôm qua đạt 11,850 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam không thay đổi so với ngày hôm qua. Trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6,500 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6,600 USD/tấn.

Tương tự, giá tiêu trắng của Việt Nam không thay đổi so với hôm qua đạt 9,500 USD/tấn.

Trong tuần qua, giá tiêu xuất khẩu của Việt Nam và Indonesia điều chỉnh giảm so với tuần trước, trong khi các quốc gia khác duy trì ổn định. Dữ liệu của Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) cho thấy, giá tiêu đen xuất khẩu tuần qua của Indonesia giảm nhẹ 5 USD/tấn. Tại Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu loại 500 g/l và 550 g/l cùng giảm 200 USD/tấn so với tuần trước.

Cùng thời điểm khảo sát, giá tiêu trắng Muntok Indonesia giảm 9 USD/tấn so với tuần trước. Giá tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam giảm 200 USD/tấn và đang được báo giá ở mức 9.500 USD/tấn.

Tại Ấn Độ, dù sản lượng tiêu dự báo giảm mạnh còn khoảng 76,000 tấn so với 126,000 tấn năm ngoái, giá tiêu vẫn không tăng như quy luật cung cầu thường thấy. Nguyên nhân là do nhu cầu nội địa chỉ khoảng 60,000 tấn và tồn kho từ năm trước vẫn còn khoảng 50,000 tấn, tạo ra áp lực lớn lên thị trường.

Bên cạnh đó, lượng tiêu nhập khẩu giá rẻ từ Việt Nam và Sri Lanka tiếp tục tràn vào Ấn Độ nhờ các hiệp định thương mại tự do trong khu vực. Trong 11 tháng đầu năm tài chính 2024–2025, Ấn Độ đã nhập 24,000 tấn tiêu từ Sri Lanka, tăng mạnh so với năm trước. Nhập khẩu từ Việt Nam cũng đạt hơn 11,000 tấn, dù chịu thuế cao tới 51%. Tổng lượng tiêu nhập khẩu vào Ấn Độ năm 2024 đã lên tới 37,000 tấn, tăng so với 35,000 tấn năm ngoái.

Hiện giá tiêu nội địa Ấn Độ dao động quanh mức 700 Rupee/kg, thấp hơn 25 Rupee so với tháng trước. Trong khi đó, giá tiêu nhập khẩu chỉ thấp hơn khoảng 25 Rupee/kg, khiến tiêu trong nước khó cạnh tranh và nông dân không đạt lợi nhuận như kỳ vọng.

Vụ mùa tiêu mới tại Sri Lanka dự kiến bắt đầu từ tháng 6, càng làm gia tăng áp lực giảm giá tại thị trường Ấn Độ. Mặc dù tiêu Malabar Gold Ấn Độ vẫn giữ chất lượng cao trên thị trường quốc tế, nhưng dòng tiêu giá rẻ từ các nước khác sẽ tiếp tục kìm hãm khả năng tăng giá trong thời gian tới.