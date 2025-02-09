Thị trường Giá tiêu hôm nay 2/9/2025: Tăng mạnh trong ngày đại lễ Giá tiêu hôm nay 2/9 ở mức 152,000 - 153,000 đồng/kg, tăng mạnh trong ngày đại lễ Quốc khánh. Kết thúc tháng 8, giá tiêu tăng cao đến 11,000 - 12,000 đồng/kg

Giá tiêu trong nước

Giá tiêu hôm nay tại các vùng trồng trọng điểm tăng mạnh trong ngày đại lễ Quốc khánh. Qua đó, mặt bằng giá tiêu trong nước ở mức từ 152,000 đồng/kg đến 153,000 đồng/kg.

Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu hôm nay tại Đắk Lắk tăng mạnh 1000 đồng/kg so với hôm qua hiện ở mức 153,000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Gia Lai tăng 1000 đồng/kg so với ngày hôm qua hiện ở mức 152,000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Lâm Đồng (Đắk Nông cũ) tăng 1000 đồng/kg so với hôm qua hiện ở mức 153,000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu hôm nay ở TPHCM (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) hiện ở mức 152,000 đồng/kg, tăng 1000 đồng/kg so với ngày hôm qua. Đồng Nai tăng 1000 đồng/kg so với hôm qua ở mức 152,000 đồng/kg.

Ngoài ra, giá tiêu hôm nay tại Đồng Nai (Bình Phước cũ) tăng 1000 đồng/kg so với hôm qua hiện ở mức 152,000 đồng/kg.

Giá tiêu trong nước tăng thêm 11,000 đến 12,000 đồng/kg khi kết thúc tháng 8/2025. Đây là tháng tăng giá thứ hai liên tiếp, sau khi giá đã tăng từ 2000 đến 3000 đồng/kg vào tháng 7. Trước đó, trong tháng 6, giá tiêu từng giảm tới 8.000 đồng/kg.

Theo Cục Xuất nhập khẩu thuộc Bộ Công Thương, mức tăng giá tiêu này phản ánh tình trạng thiếu hụt nguồn cung trong ngắn hạn. Một phần sản lượng lớn đã được ký hợp đồng từ đầu năm nên nguồn hàng hiện tại khá hạn chế.

Giá tiêu có khả năng tiếp tục duy trì ở mức cao nếu tình trạng nguồn cung vẫn thiếu hụt. Yếu tố hỗ trợ khác đến từ nhu cầu nhập khẩu tăng cao của nhiều nước để phục vụ mùa lễ hội cuối năm.

Tháng 8/2025 cũng ghi nhận một cột mốc quan trọng khi xuất khẩu hạt tiêu Việt Nam chính thức vượt ngưỡng 1 tỷ USD. Kim ngạch xuất khẩu trong nửa đầu tháng 8 đạt 71,8 triệu USD, đưa tổng giá trị từ đầu năm đến ngày 15/8 lên 1,06 tỷ USD.

Giá tiêu cao là một động lực lớn cho bà con nông dân và các doanh nghiệp. Dự báo xuất khẩu hồ tiêu sẽ tiếp tục tăng trưởng trong quý III và quý IV năm 2025, nhờ giá cả thuận lợi và các chính sách thương mại được nới lỏng. Nhu cầu từ các thị trường truyền thống như Trung Quốc, Mỹ, EU cùng các thị trường mới nổi như châu Phi được kỳ vọng sẽ duy trì ổn định.

Mặc dù phải đối mặt với không ít thách thức như biến động nguồn cung, tác động của biến đổi khí hậu và các rào cản kỹ thuật từ nước ngoài, triển vọng xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam trong thời gian tới vẫn được nhìn nhận một cách lạc quan.

Giá tiêu hôm nay 2/9 tại thị trường thế giới

Trên thị trường thế giới, dựa trên báo giá của các doanh nghiệp xuất khẩu và giá xuất cảng tại các nước, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) đã cập nhật giá tiêu các loại giao dịch trên thị trường quốc tế trong ngày 1/9 (theo giờ địa phương) như sau:

Giá tiêu đen Lampung của Indonesia không thay đổi so với ngày hôm qua ở mức 7,216 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng Muntok không thay đổi so với ngày hôm qua đạt 10,028 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Brazil giảm mạnh so với hôm qua ở mức 6,400 USD/tấn (giảm 4,47%).

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia tăng nhẹ so với hôm qua hiện ở mức 9,700 USD/tấn (tăng 1,04%). Ngoài ra, giá tiêu trắng ASTA của nước này cũng tăng nhẹ so với hôm qua đạt 12,900 USD/tấn (tăng 0,78%).

Giá tiêu các loại của Việt Nam không thay đổi so với ngày hôm qua. Trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6,240 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6,370 USD/tấn.

Ngoài ra, giá tiêu trắng của Việt Nam không thay đổi so với hôm qua đạt 9,150 USD/tấn.